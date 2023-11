Cicaharcos összefogás

A végén úgyis összefognak Gyurcsánnyal! — ezzel az idestova tíz éve érvényes mondattal írható le a dollárbaloldal cicaharca, amelyet leginkább a lengyel baloldal választási sikere ihlet. A lengyelek három formációban indultak, amivel jobban kimaxolták saját szavazóbázisukat, ezért a magyar baloldalon a szivárványkoalíció helyett most éppen a „külön” indulásnak van szezonja – írja Kiszelly Zoltán politológus a Mozgástér blogon.

A globalista hatalmi központok egy ideig sikeresek voltak a szivárványkoalíció modelljével, amelynek segítségével minden, általuk befolyásolt pártot egy nagy választási szövetségbe tereltek, elszigetelve, és potenciális szövetséges nélkül hagyva a globalista és patrióta pártokat. Ez a modell a közelmúlt választásai közül Izraelben működött elsőként, ahol egy jobboldali politikus mögé sorakoztak fel. Ezt láttuk Csehországban is, ahol két formációban (egy jobboldali és egy nagyvárosi szövetségben) indultak a globalisták, amelyek csak egymással voltak hajlandóak koalícióra lépni.

Hiába volt Benjamin Netanjahu, vagy Andrej Babis pártjának a legtöbb szavazata, ha nincsen potenciális koalíciós partner és parlamenti többség, akkor nem tudnak kormányt alakítani. Hasonlót láttunk Bulgáriában, Szlovákiában és más európai országokban is. Mivel az így hatalomra jutott szivárványkoalíció a globalista hatalmi központok politikáját valósítja meg és gyakran szembemegy saját országa érdekével, ezért előbb-utóbb megbukik. Ezt láttuk Izraelben és Szlovákiában is, ahol a globalisták minden mesterkedése ellenére Netanjahu és Robert Fico is vissza tudott térni a hatalomba.

„Ne védekezzetek!”

Lengyelországban annyival árnyaltabb a kép, hogy a 2019-es európai parlamenti választáson még együtt induló baloldal utóbb szétvált, hogy a 2020-as elnökválasztáson már a varsói globalista főpolgármester mögé sorakozzon fel. Donald Tusk sokáig próbálkozott a szivárványkoalícióval, ám a magyar tapasztaltok is azt mutatták, hogy – Márki-Zay Péter korábbi szavait idézve – nem lehet a „fasisztákat és a kommunistákat külön-külön”, mégis együtt képviselni, mert e pártok szavazói nem feltétlenül szavaznak át a másik véglet jelöltjeire.

A lengyel képlet azt is lehetővé tette, hogy azok, akik nem akartak az egymással idestova húsz éve a kormányrúdért vetélkedő Tusk és Kaczyński pártja közül választani, azoknak ott volt – a szintén a globalista szivárványkoalíció részét képező – „Harmadik Út”.

Azért tartottuk fontosnak a szivárványkoalíció, mint politikai termék és a lengyel választás tanulságainak bemutatását, mert ezek mentén jobban megérthető a magyar baloldalon előadott színjáték, a Momentum és a DK cicaharca.

A magyar szavazók ugyanis pontosan emlékeznek arra, hogy idestova tíz éve, 2013. október 23-án, a fővárosi Műegyetem rakparton tartott baloldali tüntetésen az „összefogás” hívei Mesterházy Attilába fojtották a szót, szimbolikusan is megnyitva az utat az utódpárt utódpártja, a DK számára abba az összefogásba, amelyből a többiek ki akarták őket hagyni. Talán ez volt az utolsó olyan alkalom arra, hogy a hazai baloldal és a globalista hatalmi központok érdekét képviselő többi párt – őket hívjuk dollárbaloldalnak – megszabaduljon a DK-tól, mint politikai riválistól, és Gyurcsány Ferenctől, mint az egyik legrutinosabb és rámenősebb „szenvedélyesebb” magyar politikustól.

Láttuk, hogy a DK frakció nélkül, ám parlamenti pártként is kihúzott egy ciklust; túlélte az „önjelölt királycsináló” azon kísérletét, hogy egy Gyurcsány nélküli DK-t vigyen a szivárványkoalícióba; majd 2022-re olyan alkukat kötött, hogy a legerősebb baloldali és ellenzéki pártként dominálja saját politikai térfelét.

A fragmentált baloldali formációk számtalan túlélési kísérletet mutatnak be: Az MSZP már idén januárban felvetette, hogy az inkumbens baloldali polgármesterek előválasztás nélkül mérettethessék meg magukat az önkormányzati választáson, ám javaslatukra nem kaptak választ. Az elmúlás ellen küzdő törpepárt azonban nem adta fel, és az EP-választásra ismét egy baloldali közös listát, vagyis összefogást sürgetett. Ez az ötlet sem talált lelkes fogadtatásra.

Ebben a környezetben tűnik fel néhanapján Donáth Anna és mond furcsákat, most éppen arra jött rá, hogy „a DK politikai kultúrája a kormányváltás akadálya”. Mivel a Momentum minden józan politikai logika és saját fogadkozása ellenére végül mégis többször együtt indult a DK-val, végül csak „összegyurcsányozta” magát. Donáth Anna 2022-ben ráadásul egy listán szerepelt a DK elnökével: Gyurcsány Ferenc a 8., Donáth a szimbolikus 247. volt a közös listán. Ezért is mondhatta azt a DK elnöke a bukta utáni beszédében, hogy „Ne védekezzetek! Akarjatok Ti is Gyurcsányok lenni!” És nem jósolt nagy jövőt azoknak a baloldali politikusoknak, akik vele és politikájával szemben határozzák meg magukat.

Lehet Donáth Annának egy dologban mégis igaza lesz. A negyedik kétharmad után ugyanis azt vetette fel, hogy kevesebb ellenzéki pártra van szükség. Mivel már a baloldali kutatások szerint is lejtmenetben van a Momentum támogatottsága, hiába tették Donáthot a másodikról az első listahelyre, ha így folytatják, könnyen lehet, hogy még onnan sem jut mandátumhoz. Nem kár értük, és nem a Momentum lenne az első olyan párt, amely magát „harmadik” pólusként ajánlva indult, majd balra fordulva a politikai süllyesztőben kötött ki.