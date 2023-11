Védjük meg a rezsicsökkentést!

Sorozatunk a most induló nemzeti konzultáció témáit mutatja be, az első részben a rezsicsökkentés megvédéséről lesz szó. Ha olyan országban akarunk élni, mint a jólét éveiben a németek, osztrákok, vagy a svédek, akkor a stratégiai iparágaknak nemzeti tulajdonban kell lenniük. Az energetikához hasonló nagy rendszerekben a hazai tulajdonú cégeknél nagy összegek forognak, amelyeket a szintén nemzeti tulajdonban lévő bankoknál vezetett számlákon vezetnek.

A fejlesztésekhez — az uniós támogatások mellett — jellemzően a hazai tőkepiacról vesznek fel hitelt, aminek kamata így a hazai takarékoskodókat gazdagítja. Brüsszel ezt a Nyugaton évtizedekig jól működő modellt is fel akarja törni, hogy beengedje a spekulánsokat és tőzsdecápákat ezekre a stratégiai piacokra. Ha a nyereséget nem forgatják vissza a szektorba és a „zöld fordulat”, vagy más ideológiavezérelt célok elérése miatt a hazai tőkepiac elégtelen, akkor a nemzetközi pénzpiacokról kell hitelt felvenni, és a nyereség is oda vándorol. A rezsicsökkentés megvédésének első szintje tehát a tulajdonosi struktúráról és az energetikai rendszer működéséről is szól.

Családonként havi 181 ezer forint a tét. (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A kiemelt kép illusztráció.