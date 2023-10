Erős várak – magyar protestáns templomépítészet 1. rész

A szentgyörgyvölgyi református templom kazettás mennyezetének részlete 1829-ből. (Kép forrása)

A kezdetek

A reformáció első szakaszában nem emeltek új templomokat, az új hitvallást követő falvak és városok gyülekezetei a már meglévő épületeket használták. Viszont ezeket átalakították az új liturgikus előírások szerint, így a szentélyekbe is padok kerültek, az Úrasztala pedig a templomtér súlypontjába került. A szenteket és bibilai jeleneteket ábrázoló falfestéseket lemeszelték, helyükre gyakran nonfiguratív, növényi motívumokkal tarkított minták kerültek. Erdélyben, a Felső-Tisza-vidéken, és a történelmi Magyarország egyéb, török által el nem pusztított vidékein százával találhatunk ilyen középkori templomokat. Ezek közül egyik legszebb a Vásárosnaményi járásban fekvő Csaroda temploma. A középkori templom átrendezése után lemeszelték a falakat, majd csodálatos, virágmintás festéssel látták el – a felfestett hatalmas évszám szerint 1649-ben. A templomot szép parasztbarokk berendezéssel látták el, a szószék hangvetője igazi műremek. Ráadásul a meszelés alól az elmúlt évtizedekben előkerültek az értékes középkori freskók is, így újra szentek kerültek a református templomba. Mindezzel együtt a templom, mint egy többrétegű lapozgató könyv, úgy mutatja be a magyar évszázadokat.

Az ellenreformáció ideje: templomok a hátsó udvarban

Az ellenreformáció idején, főleg a török uralom után az állami szervek erőteljesen korlátozták a protestánsok (és emellett a zsidó felekezet) templomépítését. Amennyiben a gyülekezetek engedélyt kaptak, a templom akkor sem nyilhatott közvetlenül az utcáról és nem lehetett tornya sem, valamint sokáig korlátozták a tartós építőanyagok használatát és az alapterületet is. A dunántúli és felvidéki polgárosult városokban viszont ekkor már (illetve az ellenreformáció ellenére is) népes református és evangélikus egyházközségek működtek, így óriási épülteket emeltek a hátsó udvarokban. Erre a típusra példa Győr, Pozsony és Kőszeg evangélikus temploma, valamint a pápai református Ótemplom. Mindegyik esetben a templom máig rejtve van, egy-egy épület, jellemzően a felekezeti iskola udvarán áll, a belvároson kívül. A kis alapterület és a népes gyülekezet közötti ellentmondást minden esetben karzatokkal oldották fel, ezek a protestáns templomok jellemzőivé váltak a későbbiekben.

A pápai református Ótemplom visszafogott barokk belső tere. (Kép forrása)

Sok helyen az anyaghasználati korlátozások miatt csak fából építkezhettek. A felvidéki Késmárkon az evangélikus templomot csak az akkori városfalon kívül lehetett felépíteni, kő vagy tégla alkalmazása nélkül. A templomon jól felismerhető a magyar protestantizmusra jellemző erős holland kötődés. Az épület tulajdonképpen az amszterdami Noorderkerk fából felépítve. A hagyomány szerint az épületet a vidékre vetődött svéd hajóácsok emelték. Így a korlátozások és tiltások ellenére (vagy éppen azért?) létrejött a történelmi Magyarország legszebb és legnagyobb faépülete:

Még a városoknál is nehezebb helyzetben voltak a falusi, vidéki gyülekeztek. 1681-től kezdve vármegyénként egy-egy helyen engedélyezték csak a protestáns vallásgyakorlást. Ezek voltak az úgynevezett artikuláris helyek (ezeket egy külön artikulusban, vagyis törvénymellékletben sorolták fel), az itteni épületek pedig az artikuláris templomok. Ezt általában közösen használták az evangélikusok és a reformátusok. Sopron vármegyében egy ilyen helyszínt jelöltek ki, Nemeskéren, ahol fel is épült a templom. Az épület kívülről inkább magtárra emlékeztet, belül is megkapóan egyszerű:

Virágzás a türelmi rendelet után

Szentgyörgyvölgy, a „bárányfelhős” református templom belső tere. (Kép forrása)

Mikor II. József 1781. október 25-én kiadta a vallásgyakorlást jelentősen lazító türelmi rendeletét, az ország valósággal felbolydult. A protestáns gyülekezetek sokszor szinte szó szerint rohantak templomot építeni. A katolikus Zalában élő szentgyörgyvölgyi reformátusok már évtizedek óta kérvényezték a templomépítést, mindaddig hiába. A hagyomány szerint a rendelet kiadása után annyira siettek az építkezéssel, hogy a gerendáknak kivágott fákat még útközben a szekéren megmunkálták, nehogy visszavonják az egészet, mielőtt elkészülnének. Mint ismert, a rendeletet nem vonták vissza, sőt, további enyhítések következtek: 1786-tól szabadon lehetett tornyot építeni és abba harangot beszerelni, két évvel később pedig az utcáról bejáratot nyitni (a rendelet a görögkeleti és a zsidó felekezetre is vonatkozott). Az egész birodalomban óriási építkezések kezdődtek, külön épülettípus alakult ki: a német nyelvű szakirodalom ezt „Toleranzkirche” vagyis tolerancia-templom néven említi (a türelmi rendelet németül Toleranzpatent), sajnos magyar név nem alakult ki. Talán Türelmi-templom lenne a megfelelő, bár elég furcsán hangzik. Mindenesetre a rendeletet kiadó császár portréja hálaképpen egy sor templomban megjelenik:

Mekényes (Tolna vm.), II. József portréja az evangélikus templom karzatán. (Kép forrása)

Diákistentisztelet a szentesi református templomban. (Kép forrása)

A 18. század végén a magyar protestáns építészet valósággal virágba borult. A gyülekezetek megtalálták a saját építészeti kifejezőeszközeiket, egyre-másra magasodtak a tornyok, emelkedtek a bravúrosan formált karzatrendszerek. Az evangélikusok jobban kedvelték a barokkos formákat, míg a reformátusok egyre jobban közelítettek a klasszicista felfogáshoz.

Békéscsaba, Evangélikus nagytemplom, a belső tér a felső karzatról. (Kép forrása)

Az ország újjátelepítése során jelentős németajkú lakosság érkezett. Legnagyobb részük katolikus volt, bizonyos vidékre azonban evangélikusokat telepített egy-egy földesúr, hiszen sok volt a megműveletlen terület, így nem számított ki érkezik, csak legyen munkáskéz. Így alakultak ki Tolna evangélikus német vidékei, telis-tele gyönyörű barokk templommal. Az eldugott Izmény községben található Magyarország legszebb protesáns szószékoltára:

A frissen érkezett sváb gazdák gyorsan büszke magyar polgárokká váltak. Ezt mutatja az is, hogy a letelepedés után pár évtizeddel felállított oltáron már magyar címer található, igaz kedvesen elrontott formában:

A protestáns templomépítészetben, ahogy a szellemi életben is Debrecen volt az egyik fő mintaadó. A város nagytemploma hosszú időn keresztül és sok kompromisszummal épült fel. Költségcsökkentés miatt a tervező Péchy Mihály szárnyaló elképzeléseit állandóan visszanyesték (még kör alakú óriástemplomot is tervezett!), figyelembe kellett vennie a középkori templom alapfalait. Így egy elnyújtott, a hossztengely elé állított toronypáros templom keletkezett. Viszont a kompromisszumból hagyomány és minta lett, ugyanis Nagyvárad és Kolozsvár református gyülekezete is hasonló templomot épített, noha ott ez a kényszerítő körülmény nem állt fenn.

“Kétágú” templomok: Nagyvárad, a mintaadó Debrecen és Kolozsvár

Nagybánya, a mintaadó Debrecen és Szentes református templomainak tornyai. (Képek forrása)

A debreceni Nagytemplom részleteit tekintve is mintaadó volt, az egész Alföldre és Erdély nagy részére kiterjedő hatással. Az erdélyi Nagybánya református templomának tornya gyakorlatilag 1:1-es másolata a debreceninek. A már említett szentesi nagytemplom is hasonlít a kálvinista Róma főtemplomára, de ott a helyi tervező még egy tűzfigyelő erkélyt is elhelyezett, amellett hogy az oszloprendet is megváltoztatta.

A kazettás mennyezetek

Magyarvalkó, református templom kazettás mennyezete 1778-ból. (Kép forrása)

Református templom – kazettás mennyezet. Ez a két fogalom szinte teljesen összekapcsolódótt a történelmi Magyarországon, nem véletlen, hogy még napjainkban is épülnek kazettás mennyezetű református templomok. A jelenséggel kapcsolatban két téves elképzelés is él: a kazettás mennyezetek jórésze nem népművészeti alkotás és nem csak nonfiguratív elemeket alkalmaztak. Az erdélyi kazettás mennyezetek legtöbbjét a szász Umling-asztalosdinasztia építette, akik képzett mesterek voltak. A fent látható valkói mennyezet a leghíresebb családtag, Umling Lőrinc alkotása 1778-ból. A kazettákban nem csak nonfiguratív jelenetek vannak, a virágkompozíciók mellett valós és képzelt lények egész sora megjelenik: baglyok, oroszlánok, kardot rántó sellők, egyszarvúk is láthatók. Érdekesség a kazettás mennyezetek Kárpát-medence-szerte azonos formanyelve: az erdélyi alkotások szinte megtévesztésig hasonlítanak a baranyai Ormánságban, vagy a Tisza-vidéken találhatókhoz. Ez is jól mutatja a történelmi Magyarország építészeti-kulturális egységét.

Kórós (Baranya, vm., Ormánság), református templom belső tere. (Kép forrása)

Ebből a szempontból is különleges a már említett zalai Szentgyörgyvölgy temploma. A kántortanító 1829-ben nem földi, vagy földöntúli lényeket, virágokat vagy növényeket festett a mennyezetre, hanem a Mennyországot jelképező bárányfelhőket égszínkék háttérrel.

Hogyan változott a protestáns templomépítészet a 19. században? Mennyiben befolyásolta a magyar nemzeti stílus igénye a református templomokat és mennyiben inspirálódtak a szecessziós építészek a korábbi tradíciókból? Milyen a kortárs protestáns templomépítészet? Mindez kiderül a következő bejegyzésből!

Kiemelt kép: Késmárk, evangélikus templom, belső tér. (Kép forrása)