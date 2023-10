Ruszt, a gólyák városa

Különleges szemszögből mutatjuk be a Fertő-tó parti Ruszt városát az Architextúra blogon. A település minden kéményén gólya fészkel, és szinte minden háza műemlék. A városka ezen kívül példásan fenntartott, rendezett városképéről is híres – derül ki Szende András legfrissebb írásából.

Fotógaléria Rusztról, a legkisebb magyar szabad királyi városról. A rendezett településképéről is ismert városkát videóban és egy áttekintő fényképes összeállításban mutattuk be, ahol nem csak az épületeket jártuk körül, hanem azt is megvizsgáltuk, miben rejlik ez a rendezettség és hogyan vehetnek erről példát a magyar települések. Következnek a ruszti cégérek, részletek és a ruszti gólyák!

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)

(Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)