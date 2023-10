Helyi anyag: az alföldi tégla

Sorozatunkban egy-egy tájegység jellegzetes és hagyományos építőanyagait mutatjuk be. A balatoni bazalt után következik az alföldi tégla!

A kora középkori Dömötör-torony és a szegedi dóm.

Egy-egy jellegzetes, évszázadok óta alkalmazott helyi építőanyaga alapvetően meghatározza egy-egy szűkebb vagy akár tágabb tájegység építészeti arculatát. És itt nem csak a hagyományokról, a történeti építészetről van szó: az effajta anyagok mai használatával is alkothatók korszerű, akár a dizájnlapok címoldalára kívánkozó épületek is. Ugyanakkor a jellegzetes anyagok határozott karaktert adnak és egyfajta kapcsot is teremtenek az adott régió történeti és mai házai között. Az ilyen helyi “ízek” egyre fontosabbá válnak a mindinkább globalizálódó és egyformává váló építészeti környezetben. A helyi anyag sorozatunkban elsőként a Balaton-felvidéki bazaltot mutattuk be. Következzen most egy másik tájegység jellegzetes építőanyaga, az alföldi tégla!

Az alföldi területeken meghatározó körülmény a terméskövek hiánya. Így alakult ki északnémet területeken a téglagótika, és így alakult ki a magyar alföld téglaépítészete. Már a középkortól kezdve égettek itt téglát, viszont sajnos a hosszú török háborúk miatt nagyon kevés emlék maradt fenn ebből a korból. A szegedi Dömötör-torony vagy a gyulai vár, ami Európa egyik legnagyobb téglavára jól mutatja, hogy hogy nézhetett ki a terület épületállománya a hódoltság előtt.

A gyulai vár.

A Felső-Tisza-vidék viszonylag jól átvészelte a háborús évszázadokat, így jelentős számban maradtak fenn középkori épületek, amik jórésze téglából épült. A csengeri református templom az egyik legszebb példa ezek közül. Különösen széppé teszi az épületet, hogy eleink a különböző színű téglákból mintás falfelületet hoztak létre.

Csenger, református templom.

Az alföldi tégla újjáéledése csak hosszú idő múlva, a 19. században következett be, a modern téglagyárak létrejöttével. Fontos szempont volt, hogy olyan fagyálló téglákat tudtak előállítani, amik fényes felületükkel komoly díszítőértékkel bírtak. Ekkortól országszerte divatba jöttek a klinkertégla épületek. Ezek egyik legszebb és legkorábbi példája Schulek Frigyes műve, az újjáépített Szeged református temploma.

Szeged, református templom.

Már a 19. század végén előtérbe került a magyar nemzeti építészet megteremtésének kérdése, amihez szívesen használtak az építészek helyi anyagokat. Így az alföldi téglaépítészet szorosan összekapcsolódik a magyar szecesszióval. Különösen Hódmezővásárhelyen vált népszerűvé ez az anyag, ahol jelentős téglagyár is működött. Így – megelőzve a fenntarthatóság mai hirdetőit – helyi nyersanyagból helyben előállított építőanyagot használtak.

Hódmezővásárhely, az 1879-től kiépülő árvízvédelmi fal, mögötte az 1897-ben átadott református gimnázium, tervezője Sándy Gyula.

Hódmezővásárhely, kaszinó. Sándy Gyula, 1901.

A “téglaszecesszió” időszakában szívesen variálták a különböző színű téglákat és az akkoriban kifejlesztett égetett kerámiaelemeket. Szegeden, Hódmezővásárhelyen egész sor bérpalota és bérház található, ahol a különböző színű és formájú téglák tobzódása figyelhető meg.

Szeged, Beregi-ház. Kótay Pál, 1903.

A gyári, fagyálló tégla nem számított olcsó építőanyagnak, ezért a szegényebb rétegek kevéssé engedhették meg maguknak. Gyakran a vakolt homlokzatokat téglasávokkal tették mozgalmasabbá. Az alföldi városokban tömegével láthatjuk ennek példáit. Mivel alapvetően szerényebb, és gyakran nem is védett épületekről van szó, ezek száma sajnos egyre fogyatkozik.

Szerényebb téglaarchitektúra Hódmezővásárhelyen.

A huszadik század elején, két világháború közötti időszakban folytatódott az alföldi tégla diadalútja, mind a modernista, mind a hagyományos építészet szívesen használta ezt az anyagot, sőt, komoly kísérletek folytak, hogy minél tartósabb, mindél szebb termékeket állítsanak elő. Szeged mellett Debrecen volt ennek a törekvésnek a központja, ahol a város főépítésze, Borsos József számos téglaépületet tervezett, ahol a hagyományokat egyedi és ízléses módon övezte a modernitással. A városban számos iskola, óvoda, bérház mellett az új temető ravatalozója is az ő műve.

A debreceni temető ravatalozója, a falak klinkertéglából épültek, a tetőt különleges színű kerámia borítja.

A téglát előszeretettel alkalmazták a modernista irányzatokat követő építészek, elsősorban az északnémet tégla-expresszionizmus hatására, aminek leghíresebb emléke a Chilehaus Hamburgban. Szintén Borsos József tervezte a Honvéd téri református templomot Szegeden, ami mutatja, hogy egy-egy építész életművén belül is több irányzat figyelhető meg.

Szeged, a Honvéd-téri református templom.

A magyar téglaépítészet legnagyszabásúbb együttese a szegedi Dóm tér. Ez volt a két világháború közötti időszak talán legjelentősebb városfejlesztési-kulturális beruházása, ami egyfajta válasz volt a trianoni békediktátumra. Az együttesben egyetemi és egyházi intézmények kaptak helyet, létrehozva Európa egyik legszebb terét, ahol 1931 óta salzburgi mintára szabadtéri színházi játékokat is rendeznek. A munkák szellemi atyja Klebelsberg Kunó volt, akinek latin nyelvű táviratban küldték meg a téglagyárból, hogy sikerült kifejleszteni egy új téglafajtát, a magyar nemzet új építőanyagát. A tér tervezője rendkívül változatosan és szellemesen alkalmazta a téglát, külön érdemes megfigyelni az árkád pilléreinek formálását.

A szegedi Dóm tér árkádjai. Rerrich Béla, 1930.

A Dóm tér árkádjainak egyik különleges oszlopa.

Csengert 1989-ben nyilvánították ismét várossá, ezután nagyon tudatos fejlesztés indult meg. Ennek keretében épült meg 1995-ben Vincze László tervei szerint a sportcsarnok és az iskola kiegészítő épülete. A már bemutatott középkori templom ihlette az anyaghasználatot, a két épületet klinkertégla borítja, kifejezetten ötletes és különleges megoldásokkal.

A sportcsarnok téglahomlokzatának részlete.

Szegeden a tégla nem csak falazóanyag is, hanem közterületi burkolóanyag is. 2000-ben indult az a rendkívül átgondolt felújítási program, ami a mai napig is tart. Ekkortól kezdve egységesen téglával burkolták az utcákat-tereket, ami egységes képet ad a város jelentős részének.

A szegedi Klauzál tér. Török Péter, 2003.

A burkolótégla ma is népszerű építőanyag, természetesen nem csak az Alföldön, hanem az egész országban. Ennek fő oka az anyag szépsége mellett a variálhatósága is, a rakásminták változtatásával rendkívül igényes homlokzatok képezhetők. A Villányban álló, Getto Tamás tervezte borászat és rendezvényház ennek az irányzatnak szép példája.