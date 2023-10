Quagmire és Mr. Keserv esete a Mestertrollal

„Szerbia oda-vissza. Mi kell még?” – teszi fel a kérdést Orbán Viktor a Facebookon.

A kérdés, ami nem is igazán kérdés, hanem egy örömittas és büszke állítás, miszerint a magyar labdarúgó-válogatott idehaza is legyőzve a szerbeket, karnyújtásnyira került a jövő évi Európa-bajnokság csont nélküli részvételéhez. Ahogyan Gyurcsány sem érdeklődve intézte szavait Lendvai Ildikóhoz az Őszödi beszéd (a mindenit, ez bizony mára már nagybetűs – a szerk.) végén, nem választ várt a kérdésre, hogy kell-e még mondania valamit, hanem elégedettségében pusztán csak jelezte, befejezte a szónoklatát és jól teljesített a párttagság előtt. A miniszterelnök sem kérdezte komolyan, hogy mire van még szükség. Jelezte, hogy oda-vissza megvertük a csoportfavoritot, és mi egyebet kívánhattunk volna még ezen kívül a csoport sorsolása idején. Persze, tekinthetünk rá kérdésként is, és akkor eldönthetjük, hogy kedves, normális, jólelkű emberek vagyunk-e, és sportszakmai szempontból meg is válaszolhatjuk, pl. úgy, hogy „Verjük meg idegenben Litvániát is!”, de lehetünk megátalkodott hiánykeresők, ellendrukkerek és savanyújóskák, és válaszolhatunk úgy is, ahogyan Márki-Zay Péter vagy Dévényi István is tette.

A népszerű Family Guy-ból ismert Glenn Quagmire figurája ellentmondásos. Én speciel szeretem, bár egyértelműen negatív karaktere a sorozatnak. Azt egyelőre nem tudom sem a jó, sem a rossz rovatba vésni viszont, hogy kísértetiesen hasonlít külsőleg Márki-Zay Péterre. Dévényi István pedig, aki számomra a G-napos egykori kollégák közül az inkább szalonképesebb formák közé tartozik, nem csinál mást évek óta, mint moralizál az elárult polgári Magyarország vélt tettesei felett. Pista szerintem is jó újságíró, de ahogy MZP, azaz Quagmire, úgy ő sem hagyhatta ki, hogy kéretlenül megválaszolja a választ nem váró kérdést, és belesűrítette életműve 2015-2023-as bestofját minden gyomorbajos középkorú férfi keserűségével. Lássuk tehát, hogy Quagmire-nek (aki amúgy pilóta, tehát MZP katonai repülőgépes kattanása teljesen adekvát) és Mr. Keservnek milyen reakciója volt.

Márki-Zay azt írja: „Mi kell még? Mondjuk működő egészségügy, oktatás, MÀV, megfizethető bolti árak, béremelés és még sorolhatnám. Jó lenne, ha Miniszterelnök úr ezekre is annyi időt, energiát és pénzt szánna, mint a futballra…” Dévényi hosszabban merül alá, őt nem idézem, de ő az egyén szintjére asszociál, úgymint a gyermeke különóráira, futóműproblémákra, valamint MÁV-ozik, köztisztaságozik és továrisozik egyet. Mindezt a miniszterelnöki állításra kérdésre, miszerint ugye, milyen jó, hogy győztünk a szerbek ellen.

Van egy elméletem, mely szerint azok a leginkább menthetetlenek fociügyben, akik életükben nem rúgtak egyeneset labdába még tesiórán sem. Azokból nem lesz tv előtt ülő hobbiszurkoló sem, nemhogy hardcore fajta. És amikor ezek az emberek teljesen érthető módon nem tudnak mit kezdeni a magyar sport nemzetközi sikereivel, akkor előbújik belőlük a demagóg. Mr. Keserv nemzeti öntudatát nem kérdőjelezem meg, szerintem Pista szereti a hazáját, szívén viseli a határon túliakat, és alapvetően tényleg nincs sok bajom vele, azt ugyanis nem tartom bajnak, hogy mást gondolunk Magyarország jelenéről és jövőjéről. MZP-t nem ismerem annyira, nála nem tennék ugyanakkora összeget arra, szereti-e a hazáját. Ezért is okozott sokakban hatalmas káoszt és arcvesztést, amikor 2015-től lényegében egy platformra keveredtek korábbi jobbos, konzervatív újságíró kollégák a (lassacskán) mindenkori ellenzékkel. Tehát ezt a részt még csak-csak értem. Foci = üssük a csútit, akkor is, ha nem nyerünk, akkor is, ha nyerünk. Tiszta sor.

De azt viszont már nem értem, hogy mégis hogy lehetnek ennyire reménytelenül érzelemmentesek, ennyire negatív EQ-júak. Kimegy 60 ezer ember. Kiment volna, de esélytelen volt a nagyfokú érdeklődés miatt további 4x 60 ezer. És az orruknál tovább nem látva, képesek nem csendben maradni, és politikai lózungokkal válaszolni egy olyan miniszterelnöki posztra, ami nem szól másról, mint nemzetről, büszkeségről, csapategységről. Van egy kapitányunk, aki olaszként magyarabb sokunknál. Van egy sztárjátékosunk, aki előtt ott hever a fél világ. És szégyenszemre két olyan ember fanyalog, nyafog, kekeckedik, aki épp annak az elfuserált 30-50-es nemzedéknek a tagja, amelyik Mexikó óta nemhogy sikerekben nem fürdőzhetett, hanem égett, mint a rongy Lettországok, Feröerek meg Izlandok ellen. Épp nekünk, valamint Márki-Zay Péternek és Dévényi Istvánnak kéne pontosan tudnia, hogy ami az elmúlt években magyar foci címén létezik, az több mint gyógyír az elátkozott évtizedek után.

De ha így se megy Quagmire-nek és Mr. Keservnek, hátha megy vizuálisan. Nézzék meg ezt a képet! Ha maradt bennük lélek és nemzeti érzés. És minden világossá válik.

Kiemelt: Kerkez Milos (b) és Szoboszlai Dominik ünnepel a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők hetedik fordulójában, a G csoportban játszott Magyarország – Szerbia mérkőzés végén a Puskás Arénában 2023. október 14-én. A magyar válogatott 2-1-re győzött (Fotó: MTI/Kovács Tamás)