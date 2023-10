Miért ütközik nehézségekbe Ukrajna uniós csatlakozása?

Ukrajna 2022 februárjában nyújtotta be az uniós tagság iránti kérelmét, 2022 júniusában pedig megkapta az uniós tagjelölti státuszt. Jelen háborús helyzetben a csatlakozás kérdése óvatosságot igényel, a tárgyalások 2022 áprilisában nem is kezdődhettek meg, de Ukrajna remélte, hogy 2022 folyamán egy gyorsított csatlakozási folyamat révén megkezdheti a tárgyalásokat – írja ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Alaptörvény blogon.

Az Európai Unióról működéséről szóló szerződés (EUMSz) 49. cikke jogi alapot biztosít bármely európai államnak az EU-hoz való csatlakozásra, míg a 2. cikk meghatározza azokat az alapvető közösségi értékeket, amelyek tiszteletben tartásán a közösség alapszik. Ezen cikkben rögzítik a legalapvetőbb betartandó értékeket, vagyis az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak – alapelveit. A csatlakozási tárgyalások egy tagjelölt országgal csak akkor vehetik kezdetüket, amikor az összes tagállam kormánya egyhangú határozatot hoz, amelyet az Európai Tanács megerősít. A tárgyalások az uniós joganyag elfogadására és végrehajtására fókuszálnak. A cél az, hogy a tagjelölt ország teljesítse a tagság feltételeit, amelyet „koppenhágai kritériumoknak” neveznek:

az alapvető értékeket – így a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat, valamint a kisebbségi jogok tiszteletét és védelmét – garantáló stabil intézményrendszer megléte és a működő, szabad piacgazdaság, valamint az EU-n belüli versennyel és piaci erőkkel való megbirkózás képessége;

a tagsággal járó kötelezettségek felvállalásának és hatékony végrehajtásának képessége, beleértve a politikai, gazdasági és monetáris unió céljaihoz való ragaszkodást;

a koppenhágai kritériumok közé tartozik az Európai Unió Alapjogi Chartájában – amit az EUSz. a Szerződésekkel azonos jogi kötőerővel bíró dokumentumként ismer el – foglaltak betartása is.

A felvétel menete szabályozott az EUMSz 49. cikke alapján. A 2. cikk által meghatározott kritériumokat teljesítő állam hivatalos kérelmét a Tanácshoz nyújtja be, amely a kérelemről tájékoztatja az Európai Parlamentet, az Európai Bizottságot és az egyes nemzeti parlamenteket. A benyújtott jelentkezés után a Bizottság országvéleményt (avis) készít. A tagjelölti státuszt az Európai Tanács (állam- és kormányfők uniós intézménye) biztosítja a felvételért folyamodó ország részére a Bizottság kedvező véleménye és az Európai Tanács hozzájárulása nyomán.

A Tanács egyhangú határozata után megkezdődnek a tárgyalások – az állam, amellyel megkezdődhetnek a tárgyalások, a hivatalos tagjelölti státusz (candidate for membership) szakaszába kép. A tárgyalásokat az uniós országok és a tagjelölt ország kormányai közti kormányközi konferenciák keretében bonyolítják le. (Az uniós joganyag szakpolitikai területeinek, „fejezeteinek” száma jelenleg 35, ez az érték hazánk 1998–2002 között lezajlott csatlakozási tárgyalásainál még 31 volt.) A tárgyalások kezdetén, a „koppenhágai kritériumokból” kiindulva feltárják a nemzeti jog, a közigazgatási és igazságügyi szervezetrendszer, a joggyakorlat állapotát a gazdasági és más témákkal összefüggésben, megvizsgálva a nehezítő tényezőket.

A tárgyalásokkal párhuzamosan zajlik az átvilágítási szakasz (screeening), amelynek keretében igazolják, hogy az uniós joganyag – adott fejezetekben felsorolt – egyes pontjait átültették-e a tagjelölt ország nemzeti jogába. Vagyis a tagjelöltre már vonatkozik a jogharmonizációs kötelezettség, amely természetesen a csatlakozás után is fennmaradó kötelezettség. További alapvető kötelezettség – már a csatlakozást követően –, hogy a tagállamok kötelesek betartani az uniós jogszabályokat az EUMSz 4. cikk (3) bekezdése alapján, és jogsértés esetén felelősségük keletkezik. Az alapszerződésekből eredő jogok gyakorlása csak az uniós tagság megszerzésével válik lehetővé, addig a kötelezettségek dominálnak.

A tárgyalások során egy szakpolitikai fejezet csakis akkor zárható le, ha a tagjelölt ország igazolta az adott fejezet végrehajtását, vagy a csatlakozás időpontjáig végre fogja hajtani azt; ez alapeset, a csatlakozási szerződés pedig lehetőséget adhat valamilyen időszakra átmeneti eltéréshez (derogáció), a négy „alapszabadság” vonatkozásában.

A Bizottság az átvilágításnál tájékoztatja a Tanácsot és az Európai Parlamentet az elért eredményekről szóló éves jelentésben. Az országjelentések vázolják a tagjelölti eredményeket, illetve a hiányosságokat.

A tárgyalások előkészítik a csatlakozási szerződést. A csatlakozáshoz a Tanács egyhangú jóváhagyása és az Európai Parlament egyetértése szükséges. Amennyiben az Európai Tanács határozata úgy ítéli meg, hogy a csatlakozásig az állam minden kötelezettségnek eleget tud tenni, és hasonló véleményt ad ki a Bizottság is, akkor a csatlakozási szerződés tervezetének Európai Parlament általi jóváhagyásával minden akadály elhárul a szerződés elől. Ezt követően valamennyi uniós tagország, továbbá a csatlakozó ország aláírja azt, illetve – alkotmányos eljárásai alapján – ratifikálja. A ratifikációs periódus egy-másfél évig eltarthat. A szerződés aláírásától a csatlakozás napjáig az állam aktív megfigyelői státuszban vesz részt a közösségi döntéshozatalban, vagyis az összes fórumon jelen lehet, véleményt is nyilváníthat, de nem szavazhat.

A különböző alkotmányos rendszerek keretében, eddig közel félszáz népszavazást tartottak az Európai Unió (a csatlakozás kérdése és más, EU-hoz kötődő fejlemények) kapcsán az egyes tagállamokban, illetve tagjelölti országokban (pl. Magyarországon: 2003, 2016). Az alkotmányos szabályozás eltérő arculatokat mutat, például a belga alkotmány (Belgium alapító tag) tiltja a referendum intézményének használatát.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke egyik sajtónyilatkozatában elmondta, 2030-ra látja reálisnak Ukrajna európai uniós taggá válását, de nem nyilvánított véleményt arról, hogy Ukrajna jelenleg mennyire felel meg az uniós tagsági normáknak. Michel megjegyzései azután hangzottak el, hogy az EU külügyminiszterei 2023. október 2-án Kijevben találkoztak, hogy megvitassák az ország csatlakozását. A tagjelölti státusz 2022 júniusi megadása nem végleges volt, hanem kikötötték, hogy az EU visszavonhatja, ha az ukrán kormány nem halad előre a reformmenetrendben. A nyugati intézmények mindig is tudatában lehettek annak, hogy a magas szinteken elkövetett korrupció (többek között az oligarchikus struktúrák révén) továbbra is súlyos probléma Ukrajnában; erről szól az Európai Számvevőszék 2021-es jelentése is, amely kimutatta, hogy Ukrajnában több tízmilliárd dolláros nagyságú költségvetési pénzek vesznek el korrupció miatt, így pedig Ukrajna már a „koppenhágai kritériumok” tesztjén elbukik.