Megújuló emlékek – folytatódik a Népi Építészeti Program

A műemlékek tulajdonosai, potenciális beruházói részéről gyakran hangzik panasz, hogy az ilyen módott védett épületek felújítása sok megkötéssel jár, nehézkes, és ezért is költségesebb. Ebben részben van igazság, hiszen sok országban a műemléki védelem inkább értéknövelő tényező egy ingatlan esetében, ráadásul hazánk a történelmi viharok miatt az európai átlagnál szegényebb történeti épületekben. Ugyanakkor, főleg az elnéptelenedő falusi térségekben található népi műemlék épületek esetén az állami beavatkozás, támogatás igenis szükséges. Egy ilyen támogatási rendszer többcélú: maguk a felújítások is munkát teremtenek a sokszor gazdaságilag hátrányos helyzetű településeken, továbbá mintát is közvetítenek, és azt is bemutatják, hogy a régi népi épületek a 21. században is lehetnek korszerűek, kényelmesek, sőt az újépítésű házaknál szebbek is. A meglévő épületállomány fenntartása ráadásul egybevág a fenntarthatósági, környezetvédelmi trendekkel is. 2018-ban indította el a Kormány a Teleki László Alapítvány szervezésében a Népi Építészeti Programot évi 1,5 milliárd forintból egy “pilot-év” után. A támogatás fő feltétele, hogy az épület megfelelő előkészítés, kutatás után újuljon meg. 2021-ben már bemutattuk az első évek eredményeit, most az azóta elvégzett munkák közül válogattunk.

Keszőhidegkút (Tolna vármegye), lakóház

A ház homlokzata.

Ezen a Tolna vármegyei sváb parasztházon első ránézésre látható, hogy mitől számít különlegességnek. Az oromzat a hagyományos német faváz-szerkezettel, a fachwerkkel épült, aminek példáit ma is számos helyen láthatunk Németországban, még nagyvárosok központjában is. Keszőhidegkutat, ahogy a vármegye többi települését is, a semmiből kellett újraépíteni a török hódoltság után. Ehhez a máig kellően nem ismert és elismert óriási munkához német telepeseket hívtak a vidékre, elsősorban Hessen vidékéről (vagyis a köznyelvi elnevezés ellenére nem svábokat). A felújítás előtt készített tudományos dokumentáció keretében elvégzett dendrokronológiai vizsgálat (vagyis faanyag-kormeghatározási vizsgálat) megállapította, hogy a ház valószínűleg 1754-ből való, a beérkezett telepesek második generációjának idejéből. Azt is kiderítették, hogy a házat évszázadokon át Rauch-család birtokolta.

A helyreállított favázas oromzat.

Tarpa (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye), lakóház

Újragyártott faablakok a műhelyben…

… és az épületbe behelyezve.

A Felső-Tisza-vidéken a 19. század második felétől érdekes változások történtek a népi építészetben: a régióból sokan mentek ki dolgozni Amerikába, ahonnan új építészeti tapasztalatokkal tértek haza. Ezek közé tartozott a bádogfedés is, ami a korábban megszokott tűzveszélyes szalmát és zsindelyt váltotta fel. Ennek egyik szép példája ez a Tarpán látható ház, ami a homlokzati felirata szerint 1871-ben épült. A felújítás során ezt az érdekes történetű, hagyományos tetőfedési formát is visszaállították. A képeken látható, hogy a elkorhadt, megvetemedett ablakokat is újragyártották egy műhelyben, igényes módon, természetesen fából.

Az épület udvar felőli, tornácos oldala.

Az oromzat az 1871-es évszámmal.

Hajdúböszörmény (Hajdú-Bihar vármegye), tájház

A tájház a felújítás során.

A program során nem csak lakóházak, hanem tájházak is megújultak. Ezek a kis múzeumok nem csak a múlt emlékeit őrzik, hanem instpirációkat is adhatnak a környéken hagyományos formákban építkezni kívánók számára is. A hajdúböszörményi tájház az alföldi háztípus egyik megmaradt emléke, a hagyományos tetőfedést, a nádtetőt itt is visszaállították.

Pázmándfalu (Győr-Moson-Sopron vármegye), lakóház

A megújult porta.

A Pannonhalmi Apátság hegye mögött fekszik Pázmándhegy, ami ma már Pázmándfalu része. Itt áll ez a bájos porta. Az épület a szerényebb típusba tartozik, kis alapterületű, tornáccal sem rendelkezik. Viszont, ahogy a képen is látható, nagyon barátságos hangulatú.

Szilsárkány (Győr-Moson-Sopron vármegye), tájház

Szilsárkány tájháza szintén a kisalföldi típusba tartozik, mint az előző pázmándhegyi, viszont nagyobb és faoszlopos tornáccal elátott.

Szakály (Tolna vármegye), Nepomuki Szent János-szobor

A restaurált parasztbarokk szobor.

A népi építészet fontos és értékes emlékei a vallási emlékek. Ezeket a kis parasztbarokk szobrokat, kis kápolnákat magánszemélyek állították különféle életeseményeik során fogadalomból. A szobrok, ha rossz állapotban is, de megmaradtak, míg a fogadalmat rögzítő adatok sokszor elvesztek. Így történt ez Szakályon is, ahol az útelágazásba állított szobor már szinte felismerhetetlen állapotba került. A község hagyományörző alapítványa nyújtotta be a pályázatot két régi kőszobor helyreállítására, sőt már elkészítették a helyi tájház felújítási terveit is.

Magyarszecsőd (Vas vármegye), református harangláb

A harangláb a felújítás után és előtt.

Szintén a felújított vallási emlékek közé tartozik a magyarszecsődi református harangláb. A katolikus faluban a reformátusok csak kisebb haranglábat, illetve templomot emeltek. 1880-ban épült, stílusa jól mutatja, hogy a parasztbarokk formák még több évtizeddel a barokk “hivatalos” vége után is továbbéltek a magyar nép ízlésvilágában. A rossz állapotú tornyot 2021 nyarán nyitották meg egy, a környék építészeti emlékeit bemutató fotókiállítással.

Háromhuta, lakóház

A ház a felújítás után.

A csodálatos környezetben fekvő zempléni faluban álló portát 2020-ban vásárolta meg egy fiatal házaspár, Verbovszki Dániel és felesége. Mindketten amatőr had – és helytörténészek is, ezért különös gonddal kezdtek neki a felújításhoz. A területen álló egyik házat saját használatra újították fel, maguk és gyermekeik számára, míg a másikban kis hadimúzeumot kívántak berendezni, a faluban élt egykori katonák emléktárgyaiból. 2021-ben nyújtották be a pályázatot a Népi Építészeti Programra, a szükséges húsz százalékos önrész biztosítása mellett. A sikeres elbírálás után elkezdődhetett az értékmentő-értékteremtő munka:

A ház a felújítás előt…

…felújítás közben…

Legfontosabb feladat a már eléggé dőlő falak biztosítása volt. Az elülső sarkak és az onnan kiinduló falakat mindkét irányban 1-1 m hosszan, körülbelül 60-70 cm mélyen és jó 40 cm szélességben aláásták, majd az így kialakított árokba vasbeton alapozás került. A hátsó falat egy kiomlás miatt újra kellett rakni. Ezt követte a tető és a fa födémszerkezet helyreállítása, rejtett betonkoszorú elhelyezésével. Ezt követték a belsőépítészeti és külső homlokzatképzési munkák, amik nagy gondosságot és odafigyelést igényeltek.

Utolsó simítások a homlokzaton.

Azóta rendezték a környezetet is, megépült a kerítés, és megkezdődött a múzeum berendezése is. A megnyitás is hamarosan várható!

A program keretében már többszáz épület újult meg, így a későbbiekben folytatjuk ezek bemutatását.