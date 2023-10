Lássuk meg, hogyan őrizhetjük meg látásunk egészségét!

Minden év október második csütörtökét a „látásnak” szenteli a világ. Ezen a napon tartjuk a Látás Világnapját, és abból a célból jött létre ez a jeles nap, hogy a szakemberek felhívják a figyelmet a szem, a látás egészségének megóvására, valamint arra, hogy a vakság jelentős részben megelőzhető, illetve gyógyítható – olvasható a Családban marad! blog legújabb bejegyzésében.

A WHO adatai alapján tudjuk, hogy az európai régióban mindegy 90 millió ember él valamilyen típusú látáskárosodással vagy teljes vaksággal. A lakosság 9 százaléka küzd valamilyen mértékű vagy típusú szemproblémával. Vagyis 10 emberből 1 valamilyen módon érintett ebben a problémában.

A WHO szándéka szerint ezen a napon is arra hívja fel a figyelmet, hogy „a legtöbb látásromlás és vakság megelőzhető okokra vezethető vissza”. Ám a látást érintő traumák, a szemsérülések mellett nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal is, hogy mely (akár krónikus) betegségek azok, amelyek jelentősen károsíthatják a szem egészségét. Ilyen például a magas vérnyomás valamint a cukorbetegség is. Mindkettő alattomos módon ássa alá a látást. A cukorbetegség akár vaksághoz is vezethet!

Törekedjünk tehát egészségünk és látásunk megóvására több területen is, közvetve illetve közvetlenül egyaránt.

Közvetett módon az egyéb betegségek megelőzésével, elkerülésével illetve megfelelő kezelésével – például soha ne becsüljük alá a magas vérnyomás, a cukorbetegség másodlagos károsító hatásait.

Alapvetően törekedjünk egészséges életmódra – hiszen a megfelelő mozgás és az egészséges táplálkozás a látásunkra is hatással van.

Ám a megelőzés lehet célzottabb is:

Kerüljük a monitorokat!

Ha a munkánk mégis monitorok elé kényszerít minket – óránként tartsunk szünetet!

Legyünk minél többet a szabadban, a természetben!

Nem csak szemet gyönyörködtető a látvány, de a természet változatos formái tornáztatják, nyugtatják a szemet. A friss levegőn végzett mozgás pedig segít az egészséges ér és nyirokrendszer megőrzésében. Mindkettő alapvető fontosságú a szem egészséges működéséhez.

Sportoljunk rendszeresen!

Ha már kialakult- és óvatosságot igénylő- szembetegséggel nem kell számolnunk, akkor a megelőzés egyik nagyon fontos eszköze a sport, a rendszeres mozgás. Az egészséges vérkeringés ugyanis a szem területén is elengedhetetlen- a szem is igényli az oxigéndús, friss vérellátást.

Előzzük meg- vagy ha már küzdenünk kell vele, kezeljük a szem szárazságát!

A huzamos monitor vagy kijelző nézése rendkívül megerőltető a szemnek. A folyamatos, online jelenlét, amikor szinte rátapad a szem vibráló képernyőkre, monitorokra, kijelzőkre nagymértékben hozzájárul a látás megromlásához. Már csak ezért is érdemes lenne rendszeresen szünetet tartani ezen a területen. Élhető, a szervezet, a szem egészségét is védő egyensúlyt kell tartani az online világban. Jóval kevesebb képernyőidővel kell beérnünk és annál több aktív mozgást igénylő programot beiktatnunk a mindennapokba!

A száraz szemet pedig kezelni kell – orvosi vizsgálat után, a szakember által javasolt műkönny csepegtetésével.

„Etessük a szemet!”

A változatos táplálkozás sokat segíthet az egészségmegőrzésben, nincs ez másképp a látással sem. A normál látás fenntartásában különösen jelentős az A-vitamin, valamint a cink, a C-vitamin, az E-vitamin, és sok egyéb mellett a riboflavin (B2-vitamin) is.

A megfelelő mennyiségű zöldség és gyümölcs napi szintű fogyasztása segíthet a szükséges vitamin- és ásványianyag bevitelben, de ha szükséges, akár vitaminkészítményekkel is erősíthetjük a védelmet.

Vegyünk részt rendszeresen látásvizsgálatokon!

Ez nagyon- nagyon fontos! Akkor is évente vegyünk részt látásvizsgálaton, ha nincs panaszunk – a szem ugyanis képes megtréfálni minket – próbál alkalmazkodni a változó helyzethez. Minél előbb kiszűrjük a problémát, a kezdődő látásromlást, annál hamarabb történik korrekció. Így megszűnik a szem extrém erőltetése.

Másrészt a felismert probléma tudatosabbá tehet minket a szem egészségének további megóvásában.

Különös figyelmet kíván a gyermekkorban a látás megőrzése, esetleges korekciója, hiszen akár az iskolai teljesítmény is múlhat azon, időben fedezzük e fel a gyermek látását illető problémákat. Szintén nagy figyelemmek kell fodulnunk az időskorban kialakuló látáskárosodás irányába- nagyon fontos azok megelőzés, a látásromlás enyhítése. Különösen, ha krónikus betegségek mellékhatásai erősödnek fel a látás területén.

De alapbetegség nélkül is egyszerűen öregszik a szem – nem mindegy meddig mennyi ideig marad éles a látásunk – hiszen arra az élet minden területén, minden életkorban szükség van.

Lássuk meg, hogyan segíthetjük látásunk megőrzését!

