Izrael: egy „tökéletes vihar”

Ami a Hamász néhány évenként ismétlődő „szokásos” támadásának indult, kiterjedtsége és brutalitása, valamint az „egyre fokozódó nemzetközi helyzet” miatt egy tökéletes vihar szinte minden ismérvét magán viseli. Ahogy az orosz-ukrán háború felgyorsította az európai biztonsági architektúra átalakulását, úgy fogja a Hamász támadása a Közel-Keletet is átrajzolni – írja Kiszelly Zoltán a Mozgástérblogon.

Nem, ez nem a III. világháború, és ha szerencsénk van, akkor nem is egy újabb palesztin/arab–izraeli regionális háború nyitánya. Izrael félmilliós hadsereget vezényel a határaira, az USA a legnagyobb anyahajóját (USS Gerald R. Ford) küldi a térségbe, így az egyébként is ezer belső feszültséggel küzdő arab országok reguláris hadserege aligha fog a palesztinok segítségére sietni, vagy területén tálib és iráni „önkénteseket”, esetleg fegyverszállítmányokat átengedni.

Kormányaiknak éppen elég problémája van a túlnépesedéssel, a fiatalok kilátástalanságával és magas munkanélküliségével, a lakosság és a menekültek élelmezésével, terrorszervezetek támadásaival és ezek között egyensúlyozva, saját hatalmuk megtartásával.

Egy atomhatalom Izrael elleni kilencedik nagy arab háború egy darabig biztos egyesítené az arab országok népét, ám a borítékolható vereség és szankciós válasz elsöpörné a regnáló hatalmi eliteket. Nem véletlen, hogy az „Arab tavasz” óta a térség hatalmai kihátráltak a palesztinok mögül, átengedve támogatásukat Iránnak. Marad a palesztinok harca, ami hosszú előkészítés után most az eddigieknél nagyobb léptékű volt. A motoros siklóernyős harcosok a 60 kilométerre lévő atomerőművet akarták megszállni, a motoros és pick-upos kommandók pedig a Gázai-övezet és a Jordán folyó nyugati partján fekvő palesztin területek között akartak szárazföldi kapcsolatot létesíteni, amivel kettévágták volna Izraelt.

Izrael és a Gázai-övezet térképe. Az első támadást az izraeli hadsereg visszaverte. (forrás: War Mapper/ Mozgástér blog)

Ehhez az ISIS és a tálibok harcmodorát választották: a brutális erőszak képeivel akarták az izraeli katonákat menekülésre késztetni, ám szemben az alig motivált szír és iraki katonákkal, az izraeli katonák és telepesek nem szaladtak el, mert tudják, hogy ha feladják az Ígéret Földjét, újabb ötezer év vándorlás vár népükre.

A palesztinok oldalán volt a meglepetés, ám ahogy a Kijev elleni orosz támadás 2022 februárjában, úgy a Hamász támadása sem sikerült elsőre, és láthatóan nincsen B terv.

Az izraeli hadsereg két nap alatt visszaszorította a terroristákat Gázába, így most vagy blokád alatt tartják a területet, vagy megtámadják, ám azzal komoly saját és járulékos veszteségeket kockáztatnak, kitéve magukat a gerilla hadviselésnek. Ha a Hamász hónapokig készült a támadásra, valószínű, hogy a válaszlépésekkel is számoltak és az ukrajnai hadszíntérről ismerős nyugati fegyvereiket, mint pl. a MANPADS vállról indítható légvédelmi rakétát is erre a harcra tartalékolják.

Izrael válaszát a támadás brutalitása határozza meg – írja a politikai elemző.

Most annyi látszik, hogy Izrael a 365 négyzetkilométernyi Gázai-övezeten belül hozna létre egy határsávot, amivel meg akarja akadályozni a terroristákat abban, hogy megközelítsék a hat méter magas betonelemekből álló határkerítést. A Gázai-övezet izraeli katonai megszállása egy olyan lépés lenne, ami az arab világon belül csak fokozná a feszültséget és veszélyeztetné Izrael ma még egyértelmű nemzetközi szimpátia bónuszát. A modern háborúkat ugyanis a közösségi médiában is meg kell tudni nyerni, a képek csatája a valódi hadműveletekkel párhuzamosan zajlik.

Németországban anticionista antiszemita tüntetések zajlanak, a nyugat-európai nagyvárosokban – és a befogadóállomásokon – a Hamász terroristáit ünneplő migránsok képe sem bírja jobb belátásra és a kötelező betelepítési kvóta visszavonására a patrióta nemzetállamokban fő ellenségüket látó bevándorláspárti brüsszeli politikusokat, és az őket támogató magyar dollárbaloldalt.

Az izraeli háború legnagyobb nemzetközi vesztese Ukrajna. A Szentföldről érkező hírek kiszorítják az ukrajnai fronthelyzetről szóló híreket a címoldalakról, az ukrán zászlós profilképeket izraeli zászlók váltják fel.

Saját biztonságát szem előtt tartva minimum Dél-Korea és Tajvan korlátozza fegyverexportját és az is kérdés, hogy az USA tud-e egyszerre két háborút támogatni. Egy elhúzódó palesztin-izraeli háború persze még jól jöhet az újraválasztására készülő Joe Bidennek, ezt ugyanis még a jövő novemberi elnökválasztás előtt „megnyerheti” és itt – ritka kivételként – kétpárti támogatás áll mögötte.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök politikai jövője jobban függ a háború kimenetelétől. Ötven éve, a szintén meglepetésszerű támadással induló Jom kippuri háború után Golda Meir akkori miniszterelnököt elsöpörte a népharag. Netanjahu most egy nemzeti egységkormánnyal próbálja a rally ‘round the flag nemzeti egység érzését megragadni, és abban bízik, hogy a háború után nem azt fogják firtatni, hogy miként következhetett be egy 9/11-szerű támadás, hanem azt, hogy miként tudják a Hamász támadóképességét tartósan felszámolni.

