Esti séta Gyulafehérváron

Gyulafehérvár. Mára teljesen lekerült a magyar nemzeti tudat térképéről. Kiesik a turistaforgalomból: régebben az észak-erdélyi útvonalon vagy Kalotaszeg-Kolozsvár volt a célállomás, vagy pedig ugyanerre Székelyföld. Manapság a dél-erdélyi autópályán pedig elsuhan mellette az ember, vagy pedig a marosvásárhelyi reptérre érkezik. Pedig Gyulafehérvár egykor a “másik magyar haza” fővárosa volt, az erdélyi fejedelmek, előtte pedig az erdélyi vajdák székhelye. A hagyomány szerint pedig még annak előtte Prok-Uj gyula vezér fővárosa is volt, mielőtt Szent István királyunk visszahozta volna Erdélyt az Árpád-ház központi hatalma alá. Gyulafehérváron az esti kivilágítás mellett szinte kézzelfoghatóvá válik a történelem, és a magyar-román együttélés problémahalmaza.

A Károly-kapu

Gyulafehérvárat a Habsburg-kormányzat jelentős erőd-várossá fejlesztette, amelynek építését 1738-ban fejezték be. A korszakban szokásos csillag alakú, fülesbástyákkal és előművekkel ellátott erődítmény egyik kapuja (az ún. Károly-kapu), amelyen a belvárosba juthatunk.

Bethlen Gábor szobra

A belváros, vagyis az egykori erőd központi terének egyik sarkában áll “Gabriel Bethlen”, vagyis Bethlen Gábor szobra. A 2022-ben átadott szobor avatásán Novák Katalin magyar köztársasági elnök egy trikolóros virágcsokrot és kokárdát kapott ajándékba Călin Mătieș a PSD Fehér megyei szenátorától, aki emlékeztette az államfőt, hogy Erdély mindig is román föld volt. A szenátor ezután egy Avram Iancu képet helyezett a szobor elé. „150 évvel ezelőtt Avram Iancu is védte ezt a várat, ezt a polgármester is jól tudja” – címezte a magyar elnököt kísérő román polgármesternek a szenátor a megrovást. Bethlen Gábor fejedelem a 17. század eleji zavaros idők és pusztítások után a város egyik újjáépítője; Avram Iancu pedig 1848-1849-ben a román felkelők egyik vezetőjeként a környék magyar lakosságának és falvainak, városkáinak pusztítója volt. A megvadult szenátort végül Balog Zoltán református püspök kétfelől arcon csókolta, mire a megzavarodott ember távozott.

Az erdélyi fejedelmek egykori palotája már kicsit megkopott

Az Erdélyi Fejedelemség egykori politikai központja előtt ma Vitéz Mihály havasalföldi vajda lovasszobra áll. A román nemzeti mitológia szerint Mihai Viteazulnak sikerült először “újraegyesíteni” a három “román tartományot”, Erdélyt, Havasalföldet és Moldvát. Vitéz Mihályt valóban Gyulafehérváron fejedelemmé választotta az erdélyi rendekből összeállított kisebb gyűlés, de szó sem volt “egyesítésről”, hiszen nem vonta össze a fejedelemségek adminisztrációját és nem változtatott Erdély közjogi berendezkedésén. Mihály 1593-ban bekapcsolódott a török elleni háborúba, mire a török lerohanta országát. Az erdélyi segélyhadak Bocskai István vezetésével visszafoglalták székvárosát, Bukarestet, majd közösen, Bocskaival az élen Gyurgyevónál vereséget mértek Szinán pasa seregének egy részére. Később a térségbeli soktényezős hatalmi játszmában megpróbált a Habsburgok pártján, az ő megbízásukból erdélyi kormányzójává (!) válva helyzetét stabilizálni, de csapatainak rablását megelégélve az erdélyi rendek Giorgio di Bastát hívták be ellene. A lengyelek is – moldvai érdekeltségük miatt – ellenségei voltak, s Mihály már Borisz Godunov orosz cártól kért menedéket, azonban tárgyalás ürügyén, Rudolf császár megbízásából Giorgio di Basta zsoldosai meggyilkolták. A három fejedelemség egyesítését egyébként nem Vitéz Mihály, hanem még korábban Báthory Zsigmond humanista tudósai ötlötték ki, az ókori Dacia képzetét felidézve – de természetesen erdélyi magyar vezetés alatt.

A Szent Mihály székesegyház

A Gyulafehérvári Érsekség katedrálisa, a Szent Mihály székesegyház. Az első, jóval kisebb, egyhajús katolikus templomot Szent István építette ezen a helyen, de rövidesen lebontották, és 1009 körül már háromhajós püspöki székesegyház épült. Szent László királyunk évtizedekkel később ezt a székesegyházat lebontotta és a helyére nagyobb, méltóbb, díszesebb székesegyházat építettett. Ez a katedrális évszázadokig állt, noha több ízben is komoly károkat szenvedett. A 15. század első felében Hunyadi János hosszabbíttatta meg a templomot, s ekkor rendelkezett úgy, hogy sírja is a katedrálisban legyen. A templomot 1601-ben Vitéz Mihály havasalföldi fejedelem román seregei kirabolták, a Hunyadiak sírköveit összetörték, két év múlva pedig Girgio di Basta császári serege a város ostroma után pusztította a székesegyházat. A végső csapást 1658-ban a török-tatár hadak dúlása vitte be, s ezután a templom több, mint fél évszázadig félig romos állapotban volt. A 18. században, a békésebb időkben épült csak újra.

A Szent Mihály székesegyház reneszánsz kápolnája

A Szent Mihály székesegyház Lászai János által építettett reneszánsz kápolnája. Lászai János (Joanness de Lázó) katolikus pap volt, jeruzsálemi zarándok, erdélyi főesperes és végül apostoli gyóntató – vagyis a pápák gyóntatója. Emellett természetesen reneszánsz humanista költő is. Jeruzsálemi olasz zarándoktársainak egyike így írt róla: „Tősgyökeres magyar ember, szót sem ért németül, de jól tud a magyaron kívül latinul, szlávul és olaszul. Nemes, erényes férfiú, kiváló szónok és matematikus.”

A belvárosban többféle is találkozhatunk hasonló szoborcsoportokkal. A római katolikus székesegyháznál például egy ferences szerzetes és a gyerekek fogadnak minket.

A Gyulafehérvári Érsekség épületegyüttesének mai formája részben a régi fejedelmi palota-komplexumból alakult ki. Ennek hátsó szárnyában állt az egyik, a világon legelsőként országgyűlések céljára épített épületszárny. Bethlen Gábor korábbi építkezései után I. (Öreg) Rákóczi György építette meg a gyűléstermet, A palota úgynevezett Istálló-udvarának északi részén, az emeletre ráhúzva hozták létre Diéta-termet. Az épület 1643 tavaszára készült el és rögtön, még a májusi országgyűlés alkalmával birtokba is vették új gyűléstermüket az erdélyi rendek. Haller Gábor naplója szerint: „Az ország házában elsőben gyűltünk bé, melynek építését Serédi István uram által köszöntük meg.” Sajnos a képen csak kivilágított ablak látszik a Diéta-teremből a kapu mélyén. Az Érsekség épületében volt Márton Áron, a szentéletű püspök rezidenciája, amelyet utóbb a Securitate teljesen átszőtt lehallgató-berendezésekkel.

Az erődítmény egy másik díszes kijárata

Kilátás a belső erődítményövből a város éjszaka szebbik arcát mutató részére. Nappal a szocreál Ceausescu-féle változatára számítsunk.

Ferdinánd román király szobra az ortodox koronázási székesegyház előtt

A koronázási székesegyház belső épületét a román királyi pár 1922-es megkoronázására építették a románok

A románok koronázási székesegyházának belső épülete. Az egész komplexumot a román királyi pár 1922 október 15-i megkoronázására építették – tudniillik Órománia (a Regát: Havasalföld és Moldva) királyát és feleségét ekkor koronázták egész Románia és benne a meghódított Erdély uralkodóivá. A templom alapkövét 1921 március 28-án tették le. A templomépítési munkálatok körülbelül 9 hónapot tartottak. Építészeti szempontból a székesegyház a Neo-Brâncoveanu (Magyarországon sokszor neo-bizáncinak hívott) stílushoz, 20. század első évtizedeiben népszerűsített, nemzeti építészeti irányzathoz tartozik.

A koronázási templom-együttes oldalról.

A hagyomány szerint a koronázási templom-együttes tornya magasabb, mint a katolikus katedrális tornya s ezt az építés befejeztével örömmel adták a katolikus püspök tudomására. Mire ő a történet szerint ennyit válaszolt: magasabb tornyot lehet építeni, régebbit nem. Valójában a románok tornya (legalábbis a hivatalos leírás szerint) alacsonyabb, mint a Szent Mihály székesegyházé.

A Szent Mihály székesegyház

Háttal vagyunk a románok koronázótemplomának, előttünk a katolikus érsekség épülettömbje, balra a Szent Mihály székesegyház. A közrefogott területen tártak föl 2011-ben egy bizánci templomot, amely valószínűleg az erdélyi gyulák temploma lehetett (Prokuj apja, Zombor rendelhette el az építését). Nem zárható ki, hogy ez volt a temploma Erdély első görög-ortodox főpásztorának, Hierotheosz bizánci papnak, akit a konstantinápolyi császár “Turkia térítő püspökévé” szentelt fel. A bizánciak a magyarokat türköknek (turkoknak) hívták, így Turkia egyértelműen utal Erdély akkori hovatartozására.

A tiszti kaszinó épülete

A tiszti kaszinó és a Szent Mihály székesegyház közötti sétányon számon historizáló kioszk várja frissítőkkel, harapnivalókkal a sétálókat – sajnos estére bezárnak.

A tiszti kaszinó másik oldalával szemben az “Egyesülés Múzeuma” áll – vagyis itt, a Babilon-épületben látogatható tárlaton örökítették meg Erdély Románia általi, 1918-1919-es meghódítását. A két épület közötti sétányon azoknak a szobrai láthatóak, akik az 1918. december 1-i úgynevezett egyesülési népgyűlés előkészítésében, lebonyolításában részt vettek. Az akkori félkelekótya magyar kormányzat még MÁV-különvonatokat is biztosított a gyűlésre igyekvő román tömegek részére. December 22-én azután Kolozsváron hasonló népgyűlésen a magyarok, hogy a haza egységének megőrzése mellett demonstráljanak. Jajj a legyőzötteknek – tartja a mondás, és valóban, december 1. ma is Románia nemzeti ünnepe (amelyen egy ízben Medgyessy Péter miniszterelnök és Göncz Árpád köztársasági elnök nem átalott koccintani a budapesti román követségen vendéglátóikkal), december 22-e viszont elmerült a történelem mélyén.

A város központjában külön komplexumban igyekeznek a Római Birodalom emlékét felidézni. Traianus császár Kr.u. 101-102, illetve 105-106 között két hadjáratban hódította meg a Decebal király országát, Daciat. A román nemzeti hiedelem szerint a tartomány romanizációja, s így a dákok latin nyelvűvé válása szinte pillanatok alatt következett be, hiszen Aurelianus császár már Kr.u. 270-ben úgy ürítette ki a tartományt az állandó barbár támadások miatt, hogy lényegében egy macskát sem hagyott hátra. Az egyes újlatin nyelvek máshol bő félezer év leforgása alatt, számos veteránkolónia létrehozása után alakultak ki. Az egykori Dacia tartományt azután többször barbár invázió érte, gótok, bastarnák és a carpatii nevű törzsek rohanták meg és le a régiót, végül gepidák-, majd langobardok rövid életű királysága után az avarok szállták meg a területet. Mindenesetre a Gyulafehérvár helyén levő Apulum római katonaváros jelentős központ volt, a XIII Gemina legio bázisa.

1849. február 9-én a piski csatában Bem tábornok magyar serege vereséget mért az Erdélyt megszállva tartó osztrákokra. Az osztrák császári ezredes Ludwig Losy von Lossenau súlyosan megsebesült, s Gyulafehérvárra vitték, ahol azonban néhány nap múlva meghalt. Az ő emlékére helyezték el ezt az emlékművet az önkényuralom korában (egy hasonló Buda várában is volt Hentzi őrnagy emlékére). 1852. július 23-án Ferenc József császár jelenlétében rakták le az emlékmű alapkövét, de csak az csak a következő év készült el. A hagyomány szerint az emlékműnél vette kezdetét Avram Iancu Habsburg-párti román felkelővezér őrülete, akit az itt tartott ceremónián ki akartak tüntetni, de visszautasította a kitüntetést. Valójában Iancut már 1849 őszén rövid időre őrizetbe vették az osztrák hatóságok, később pedig nem fogadták az udvarban, megalázták. Ezt követően haláláig tébolyultan bolyongott az erdélyi hegyekben. 1849 után a magyarok ellen uszított nemzetiségek ugyanazt kapták jutalmul, mint mi, magyarok büntetésül: egy birodalom elnyomását.

A város Habsburg-múltjának felidézése kézenfekvő; igyekeznek is lépten-nyomon a látogatók orra alá dörgölni – többek között a 18.századi öltözéket “viselő” szobrokkal, itt egy kaput őrző katonával.

Horea, Closca és Krisan emlékműve. Az 1784-es erdélyi román parasztfelkelés három vezetőjét Gyulafehérváron végezték ki.

A román jobbágyok 1784 őszén és 1785 telén több, mint száz nem román (magyar illetve szász) települést gyújtottak föl és raboltak ki; áldozataik száma több ezerre rúg. A parasztfelkelőket támogatta az erdélyi román ortodox egyház képviselőinek jelentős része, s igyekeztek román nemzeti ideológiát is adni az eredetileg a hegyi rablóvilágból is kiinduló mozgalomnak. (Horea maga is útonálló volt.) A dákoromán elméletet a nép között is terjesztő pópák hatására Horeát már “Dacia királyának” híresztelték, s általánossá vált a szlogen: „Feljött az oláhok csillaga, menjenek a magyarok Scythiába, mivel ők régibb lakosai a hazának”. A lázadás elharapózásához II.József császár és a Habsburg-adminisztráció hellyel-közzel gyanús tétlenkedése is hozzájárult.

Esténként a belső várerőd falát román nemzeti színekben világítják ki.

A Károly-kapu felé haladva a belső erődítményből az egyik köztes kapu.

(A képek a szerző felvételei)