Amerikai szövetségi normák a tiltott külföldi természetes és jogi személyekkel történő szervezkedésre, valamint az illegális kampánypénzekre vonatkozóan

I. Tiltott külföldi szervezetekkel/államokkal/személyekkel való szervezkedés

Foreign Agents Registration Act (FARA, 1938 – Egyesült Államok Törvénykönyve 22. cím 611. §)

A nem sokkal a második világháború előtt született jogszabály nyilvánosságra hozatali kötelezettséget ír elő a külföldi érdekeket képviselő személyekre. A FARA kimondja, hogy – a „külföldi ügynökök” meghatározása szerinti – olyan magánszemélyeknek vagy jogi személyeknek, akik belföldi lobbitevékenységben vagy külföldi kormányok, szervezetek vagy személyek érdekképviseletében („külföldi megbízók”) aktívak, regisztrálniuk kell az Igazságügyi Minisztériumnál (DOJ), és fel kell fedniük kapcsolatukat, tevékenységüket és a kapcsolódó anyagi ellentételezést.

A törvény előírja az összes tevékenység és pénzügyi vonatkozás időszakos közzétételét az ellenőrzés alatt álló személyek és szervezetek kapcsán, akik mögött külföldi kormány, illetve az Egyesült Államokon kívüli szervezetek vagy személyek („külföldi megbízó”) állnak, és, ha „utasításra, kérésre vagy irányítással, ellenőrzéssel” járnak el („ügynökök”), ennek a megbízónak, illetve azon személyek esetében, akiket ez a megbízó „nagy részben” irányít vagy támogat.

A „külföldi megbízó ügynöke” meghatározása magában foglalhatja azokat a személyeket, akik kifejezetten nem vállalják, hogy külföldi megbízó ügynökeként járnak el, valamint azokat, akik esetleg nem is tudnak a külföldi megbízó létezéséről, mert olyan közvetítő utasítására járnak el, akinek a külföldi megbízóval való kapcsolata rejtett. Minden olyan személynek vagy szervezetnek, aki a FARA szerint külföldi megbízó ügynökének minősül, valós és hiánytalan regisztrációs nyilatkozatot kell benyújtania két példányban és eskü alatt a DOJ-hez, és a külföldi megbízó ügynökeként való első fellépéstől számított 10 napon belül eljárási díjat kell fizetnie.

A nyilvántartásba vételnek tartalmaznia kell az ügynök és a külföldi megbízó személyazonosságát, le kell írnia az ügynök által elvégzendő munkát, és tartalmaznia kell az ügynök és a külföldi megbízó közötti szerződés vagy megállapodás másolatát. Aki szándékosan hamis nyilatkozatot tesz egy lényeges tényről, vagy szándékosan elmulaszt minden olyan lényeges tényt, amelyet fel kell tüntetni, vagy ha a nyilatkozatában foglalt állítások, az azokhoz csatolt dokumentumok másolatai félrevezetőek, a törvény büntetőjogi szankciójaként legfeljebb 250 ezer dollár pénzbírsággal vagy legfeljebb 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a szövetségi törvénykönyv 22. cím 618(a). §, illetve a 18. cím 3571. § értelmében.

Lobbying Disclosure Act (LDA, 1995 – Egyesült Államok Törvénykönyve 2. cím 1601. §)

1995-ben a „politikai propaganda” kifejezést eltávolították a (FARA-t érintő) 611. §-ból, ami a Legfelsőbb Bíróság 1987-es döntésének eredménye (Meese v. Keene ügy). Az LDA a Kongresszus által alkalmazott törvények alapján folytatott lobbitevékenységben részt vevő ügynököket eltávolította a jogszabályból. Az 1995-ös törvény a lobbitevékenység nyilvánosságra hozatalát szabályozta úgy, hogy többek között átfogó jelentési és közzétételi struktúrát hozott létre a lobbisták számára.

A szövetségi lobbistáknak regisztrálniuk kell magukat az USA szövetségi Képviselőházának jegyzőjénél és a szövetségi Szenátus titkáránál, aki ezt elmulasztja, akár 50 ezer dolláros polgári pénzbírsággal is büntethető. Nonprofit szervezetek lobbizhatnak a szövetségi kormánynál, de minden szövetségi lobbitevékenységet nem szövetségi alapokból kell kifizetni.

A törvény bizonyos esetekben korlátozza azt is, hogy egy szervezet mekkora összeget (vagy százalékban meghatározott pénzt) költhet lobbizásra. Minden olyan szervezetet, amely több, mint 10 ezer dollárt költ lobbitevékenységre, az LDA alapján regisztrálni kell, de a küszöbérték alatti összegek esetén mentesülnek a jelentéstétel alól. A nyilvántartásba vételi outline tartalmazza „a regisztráló nevét, címét, üzleti telefonszámát, üzleti tevékenységének fő helyét, valamint üzleti tevékenységének vagy tevékenységeinek általános leírását”, valamint az ügyfelet, továbbá, egy nyilatkozatot arról, hogy a nyilvántartott várhatóan milyen ügyekben fog lobbizni, vagy mi az, amely ügy(ek) kapcsán már lobbiztak. A külföldi eredetű lobbizás elleni védelem Amerikában nemzetbiztonsági szempontból hatékonyabban biztosított, mint az Európai Unióban. Európával ellentétben, az Egyesült Államokban mára már egy megbecsült szakmának számít a lobbizás, de ehhez szükséges volt egy szigorú és tüzetes szabályrendszer létrehozása. Az Egyesült Államok példája bizonyította, hogy a lobbizás átláthatóbbá tételével nem csak a közintézményekbe vetett bizalom tud nőni, hanem a lobbizás szakmájának „kifehérítésével” egy társadalmilag megbecsült, normákkal és etikai szabályrendszerrel bíró hivatás is létrejöhet.

A fő különbség az USA és az EU lobbiszabályozásait tekintve az, hogy az USA-ban aligha tudnának olyan szabadon – jogi kiskapukat kihasználva – politikai befolyást szerezni idegen ügynökként működő NGO-k és egyéb politikai aktorok, mint ahogyan azt az EU-ban teszik.

II. Illegális kampányfinanszírozás

A kampányfinanszírozási törvény szabályozza a kampányok finanszírozását, reklámozását, elszámolását és a kampányokkal kapcsolatos eljárásokat; a politikai célok elérésére irányuló szervezett erőfeszítéseket. A szövetségi választások során számos típusú hozzájárulási korlátozást és jelentéstételi kötelezettséget kell betartani. Általánosságban elmondható, hogy a kampányok során minden adományt be kell jelenteni, csak korlátozott összegeket kaphatnak a jelöltek az egyes magánszemélyektől és szervezetektől, és közvetett módon, független kiadásokon keresztül is támogathatók. A szövetségi kampányfinanszírozást a következők szabályozzák:

az 1971. évi Szövetségi Választási Kampánytörvény (FECA),

a 2002. évi Kétpárti Kampányreformtörvény (BCRA),

a Legfelsőbb Bíróság fontosabb döntései,

a Szövetségi Választási Bizottság (FEC) által előírt szabályok.

PAC:

Az Egyesült Államokban és Kanadában PAC-eknek (politikai akcióbizottságoknak) nevezik azokat a szervezeteket, amelyek összegyűjtik és közösen kezelik a tagok és az adományozók kampány-hozzájárulásait (akik pénzt adnak ezeknek az alapoknak a kampányokra jelöltek, népszavazási kezdeményezések vagy jogszabályok ellen/mellett). A PAC mai jogi fogalmát a 2002-es amerikai kampányfinanszírozási reform keretében alkották meg, de a története jóval régebbre nyúlik vissza. Az első PAC-et szakszervezeti háttérrel hozták létre 1943 júliusában, és a CIO-PAC (Ipari Szervezetek Kongresszusa – Politikai Cselekvési Bizottság) azzal a céllal alakult, hogy támogassa Franklin Delano Roosevelt negyedik elnökjelöltségét az 1944. novemberi választásokon, valamint az úgynevezett pro-labor (munkáspárti) jelölteket. SidneyHillman, az Amalgamated Clothing Workers of America nevű szakszervezet vezetője a bizottság elnökeként lépett hivatalba. Az első PAC összesen 600 ezer dollárt költött arra, hogy végül sikerüljön újraválasztani az elnököt.

Az egyéni jelöltkampányokat támogató politikai bizottságok – az 1930-as évek szabályozásáig visszanyúló szerkezeti keretben – sokáig kezdetlegesnek hatottak, és egészen a Nixon-kormányzat által kezdeményezett 1971-es, a szövetségi választásokra vonatkozó kampányfinanszírozási törvény elfogadásáig kellett várni a rendszer gyökeres átalakításáig. Ez az újabb törvény az átláthatósági (és az esetleges visszaélések elleni) garanciák elemeinek bevezetését szolgálta a szövetségi politikai pozícióra jelöltek finanszírozásában, de a Watergate-botrány után (amely végül Richard Nixon republikánus elnök lemondását is kikényszerítette), 1974-ben a demokrata többségű Kongresszus tovább módosította és szigorította. Az új törvény nyomán azonban erősen megszilárdult a politikai kampányokban a perszonalizáció tendenciája is, és még hangsúlyosabbá vált a kongresszusi – és más szövetségi közhivatalok betöltését célzó – választási kampányok kapcsána finanszírozás decentralizálása. Ezáltal sajátos módon, a szakszervezeti gyökerű PAC-ek az erős gazdasági és üzleti érdekkörök eszközeivé váltak, és legalizálták a nagyvállalatok belépését az amerikai politikai színtérre. A PAC mai jogi fogalmát a 2002-es amerikai kampányfinanszírozási reform keretében alkották meg, de a története jóval régebbre nyúlik vissza. Az első PAC-et szakszervezeti háttérrel hozták létre 1943 júliusában, és a CIO-PAC (Ipari Szervezetek Kongresszusa – Politikai Cselekvési Bizottság) azzal a céllal alakult, hogy támogassa Franklin Delano Roosevelt negyedik elnökjelöltségét az 1944. novemberi választásokon, valamint az úgynevezett pro-labor (munkáspárti) jelölteket.

Szuper PAC:

A szuper PAC-ek egy külön kategóriaként kezelendők. Ezek hivatalosan „független kiadások bizottságaiként” ismertek, ugyanis nem járulhatnak hozzá anyagilag a jelöltek kampányához vagy pártjai kiadásaihoz, ugyanakkor a kampányoktól függetlenül egyéb politikai pénzkiadásokat korlátlanul vállalhatnak. 2010-ben ugyanis a szövetségi Legfelsőbb Bíróság a Citizens United v. Szövetségi Választási Bizottság ügyben hozott döntésében azt mondta ki, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága a vállalatokra és az egyesületekre is vonatkozik, és hogy az adományozás a véleményalkotás és -nyilvánítás körébe tartozik. Nem sokkal ezután, 2010 márciusában az Egyesült Államok Columbia körzetének fellebbviteli bírósága a SpeechNow.org v. Szövetségi Választási Bizottság ügyben kimondta, hogy a PAC-ek korlátlanul fogadhatnak adományokat magánszemélyektől és jogi személyektől, amennyiben nem irányítják ezeket a pénzeszközöket jelöltekhez, politikai pártokhoz vagy más PAC-ekhez, illetve nem koordinálják velük a kampányt. Ezeket a PAC-eketszuper PAC-eknek nevezték el, és az ilyen szervezeteknek általában csak a választások után kell megnevezni az adományozóikat és az adományozott összegeket.

A 2012-es választási kampányról szóló beszámolók értékelése után a felügyeleti hatóságok és a sajtó egy jelentős része arra a következtetésre jutott, hogy a szuper-PAC-k finanszírozása – az egyes csoportok és kezdeményezések közötti többszöri átutalással – teljesen átláthatatlan. Tehát a PAC-eknek nevezett csoportok vállalati vagy szakszervezeti alapokból történő adományozása illegális, bár ezek az entitások támogathatnak egy PAC-et, és pénzügyi segítséget nyújthatnak annak adminisztrációjához és adománygyűjtéséhez. A kapcsolt PAC-ek csak a szakszervezeti tagoktól kérhetnek hozzájárulást, míg a független PAC-ek adományokat kérhetnek a lakosságtól, és ezekből az alapokból saját költségeiket kell fizetniük.

A szuper PAC-ek – a korábban kifejtettek alapján – egy külön kategóriaként kezelendők. Ezek hivatalosan „független kiadások bizottságaiként” ismertek, ugyanis – mint szó volt róla – nem járulhatnak hozzá anyagilag a jelöltek kampányához vagy pártjai kiadásaihoz, ugyanakkor a kampányoktól függetlenül egyéb politikai pénzkiadásokat korlátlanul vállalhatnak. A hagyományos PAC-ekkel ellentétben a szuper PAC-ek magánszemélyektől, vállalatoktól, szakszervezetektől és más csoportoktól is pénzeszközöket tudnak fogadni az adománymennyiség törvényi korlátozása nélkül. Ilyen Trump-közeli szuper PAC volt 2016-ban például a Rebuilding America Now (Amerika újjáépítése most), amely egyes adatok szerint 2016 júniusában több mint 30 millió dollárra rúgó elkötelezetti adománnyal bírt, bár a szervezet később arról közölt posztot, hogy csak 2 millió dollárt gyűjtöttek össze.

A szövetségi választási bűncselekmények három nagy kategóriája:

Polgári jogok megsértése, beleértve a választói megfélemlítést, kényszerítést, fenyegetést és más, egy személy szavazati képességének elnyomását célzó taktikát.

Szavazói csalás és választói regisztrációs csalás, például amikor valaki illegálisan szavaz egy halott vagy egy elköltözött személy nevében. Sok állam megerősítette a választói igazolványra vonatkozó követelményeit, ezzel megpróbálva gátat szabni a választói csalásnak.

Kampányfinanszírozási bűncselekmények, például amikor a jelöltek úgy fogadnak el támogatást, hogy az megsérti a megengedett összegre vagy támogatói körre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A Szövetségi Választási Kampánytörvény (FECA) korlátozza azt a pénzösszeget, amelyet egyének és politikai szervezetek adhatnak a szövetségi tisztségért induló jelölteknek. Egy személy minden szövetségi választáson egynél több jelöltnek adományozhat. A jelenlegi hozzájárulási limit az előválasztáson és az általános választáson is 3.300 dollár minden jelöltnek.

A FECA megköveteli az elnökjelöltektől, a szenátusi jelöltektől és a képviselőjelöltektől, hogy tegyenek jelentést:

a kampányukban közreműködő személyek és politikai szervezetek nevéről és az adományozott összegről;

hogyan költik el a kapott összegeket.

A Szövetségi Választási Bizottság (FEC) felügyeli a FECA-ban meghatározottak végrehajtását az alábbiak szerint:

a kampányhoz való hozzájárulási korlátok beállítása egyének és csoportok számára;

az elnökválasztáson felhasznált közfinanszírozás felügyelete;

a kampányfinanszírozási adatok nyomonkövetése.

A FECA és a Kétpárti Kampányreformtörvény (BCRA) értelmében tilos elfogadni hozzájárulást bizonyos típusú szervezetektől és magánszemélyektől, melyek az alábbiak. Tilos elfogadni hozzájárulást vállalatok (beleértve a nonprofit vállalatokat is, bár a vállalati elkülönített alapból származó pénzeszközök megengedettek), munkásszervezetek vagy nemzeti bankok kincstári alapjaiból. A nemzeti bankok és a szövetségi alapítású vállalatok nem tehetnek hozzájárulást semmilyen szövetségi, állami vagy helyi választással kapcsolatban. Ez a tilalom bármely bejegyzett szervezetre vonatkozik, beleértve a nem részvénytársaságokat, a kereskedelmi szövetségeket, a bejegyzett tagsági szervezeteket és a bejegyzett szövetkezeteket is. El lehet azonban fogadni hozzájárulásokat a vállalatok, munkásszervezetek, bejegyzett tagszervezetek, kereskedelmi szövetségek és nemzeti bankok által létrehozott politikai akcióbizottságoktól (PAC). A törvény, továbbá, lehetővé teszi a vállalatok, a munkaügyi szervezetek, a bejegyzett tagszervezetek, a kereskedelmi szövetségek és a nemzeti bankok számára, hogy kincstári forrásaikat bizonyos választásokkal kapcsolatos, a jelöltek javát szolgáló tevékenységekre használják fel.

A jogszabály alapján a bejegyzett jótékonysági szervezeteknek – más társaságokhoz hasonlóan – tilos a szövetségi választásokkal kapcsolatos támogatásokat nyújtaniuk. A legtöbb más társaságtól eltérően, a jótékonysági szervezeteket az Adóügyi Törvény (IRC) rendelkezései további korlátozásokkal sújtják a politikai tevékenység tekintetében. Kampányok során nem fogadhatnak el és nem kérhetnek hozzájárulást szövetségi kormányzati vállalkozótól. A törvény tiltja a szövetségi, állami vagy helyi választásokkal kapcsolatban a külföldi állampolgárok által vagy tőlük közvetlenül vagy közvetve kért, irányított, kapott vagy teljesített hozzájárulásokat, adományokat, kiadásokat (beleértve a független kiadásokat is) és kifizetéseket. Tilos egy személy által egy másik személy nevében tett hozzájárulás. Például az a személy, aki már a határértékig hozzájárult a kampányhoz, nem adhat pénzt egy másik személynek, hogy az ugyanannak a jelöltnek adományozzon. Hasonlóképpen, egy vállalatnak tilos bónuszokat vagy más módszereket alkalmazni, amelyekkel az alkalmazottaknak visszatéríti a hozzájárulásukat.

A nonprofit szervezetek kampánykiadásait „sötét pénznek” (dark money) szokták nevezni, mivel ezen szervezeteknek nem kell felfedniük az adományozóik kilétét. Ez a fajta költés az elmúlt években vitatott kérdéssé vált, mivel a kritikusok szerint különleges érdekeket szolgál, nem átlátható, és ezáltal hozzájárul a politikai korrupcióhoz. A pártolók azzal érvelnek, hogy ez a szabad véleménynyilvánítás védett formája, illetve a további közzétételi követelmények visszatarthatják a politikai részvételt.

2020-ban közel 14 milliárd dollárt költöttek szövetségi választási kampányokra az Egyesült Államokban, több, mint kétszer annyit, mint a 2016-os választásokon, ezzel ez volt az USA történetének legdrágább kampánya.

A kiemelt képünk illusztráció.