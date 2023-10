Borépítészet: borszentek és borkápolnák

A Balatonlelle feletti dombon álló Donát-kápolna.

A Kárpát-medence jelentős részét meghatározzák a borhoz, borászathoz köthető építészeti elemek. A római kortól kezdve szinte minden társadalmi réteg foglalkozott borászattal, így az emlékek széles spektrumát megtalálhatjuk, a népi pincéktől kezdve egészen a kastélyszerű borászatokig. Korát tekintve is nagyon széles a borhoz köthető épületek skálája: a svábok parasztbarokk présházaitól a high-tech építészetig tart. A sorozat első részében a pincefalvakat mutattuk be, a második részben a nemesség és a nagypolgárság borászathoz kötödő építkezései következtek. A mai epizódban a borhoz kapcsolódó vallási emlékeket mutatjuk be.

A borkápolnák bemutatásakor fontos megérteni a kor gazdasági és társadalmi viszonyait, amelyben épültek. A 18. században a szőlőművelés gyakran egész térségek megélhetését biztosította, a bor volt az ország egyik legfontosabb exportcikke, így egy tavaszi jégverés vagy egy nyári aszály hatalmas problémákat okozhatott. A zömmel németajkú szőlőművesek, de az akkori szőlőbirtokos főurak is mélyen vallásos katolikusok voltak, így magától értetődő volt, hogy a szőlőkbe kápolnákat, vagy akár kisebb templomokat építettek a borhoz kapcsolódó szentek közbenjárását kérve. Így megannyi kápolna épült Vince (ünnepnapján, január 22-én indultak az első szőlőmunkák), Orbán (a szőlőmunkások védőszentje), Donát (jégeső és villámcsapás ellen védő szent), Teréz (szüret hagyományos kezdetének napja) tiszteletére. Jellemző módon ezek a kápolnák a környék magaslataira épültek, hogy onnan “óvják” a szőlőt – mintha csak az utókor fotósainak építkeztek volna.

Tarcal, Terézia-kápolna

A festői elhelyezkedésű kápolna.

Tokaj-Hegyalja egyik legszebb épületét a környéken (is) birtokos Grassalkovich Antal építette 1750-ben. A névadó borszent kapóra is jött a hercegnek, hiszen ő volt a királynő, Mária Terézia védőszentje is, így egyértelmű volt az uralkodó felé tett gesztus. A tervező a német-osztrák Gottfried Drese volt, látszik is az épületen, hogy tanult, világlátott kéz műve. A huszadik században lepusztult épületet 2015-ben újították fel, ekkor készült az ovális alaprajzot kiemelő környezetrendezés is. A kápolna a német-magyar származású Degenfeld család szőlőbirtokán áll, csodás kilátással a környező hegyaljai tájra.

Hegymagas, Szent György-hegy, Lengyel-kápolna

A csodálatos helyen fekvő hegymagasi kápolnát Szent György-hegyi videónkban már bemutattuk. A barokk kápolna a Lengyel-család présházával alkot értékes építészeti együttest. Építettőjük is megegyezik, a környéken birtokos lengyeltóti Lengyel család építette 1775 körül. A magyar barokkra jellemző módon visszafogott díszítésű kápolna különlegessége a gazdag szobrászati díszítés, a fülkékben Szent György, Szent Péter és Pál mellett már a magyar szent királyok is megjelennek, így István, László és Szent Imre alakjait is láthatjuk – borszent érdekes módon nem kapott helyet az épületen.

Balatonlelle, Donát-kápolna

A kápolna és az onnan feltáruló pazar kilátás.

Nemes arányú, pompás kilátást nyújtó kápolnát a Balaton déli partján is találni. A Lelle feletti dombon álló Donát-kápolna a jégeső ellen védő szent tiszteletére épült. Kis mérete ellenére mesterien formált, elegáns épületről van szó, ami tanult építészt és rangos építtetőt sejtet. Előbbi neve máig ismeretlen, utóbbi Majthényi György, Somogy egyik akkori nagybirtokosa volt. A 2014-ben felújított (igaz, azóta újra pergő vakolatú) kápolna részleteit, kidolgozottságát tekintve a bécsi vagy budai épületekkel megegyező színvonalú.

A kápolna homlokzata.

Badacsonytomaj, Donát-kápolna

A bazaltkőből épült kápolna.

A jégeső ellen védő szent “népszerűségét” (és fontosságát) mutatja, hogy a Balaton partján nem kevesebb, mint nyolc Donát-kápolna található. Ezek közül stílusát és korát tekintve kissé kilóg a badacsonyi, ami 1896-ban épült, és neogótikus formáival eltér a környék hagyományos parasztbarokk épületeitől. A kápolna ráadásul abban is újdonságot jelent, hogy látni engedi építőanyagát, a környékre jellemző bazaltot.

Szálka, Emmausz-kápolna

A rendhagyó színű kápolna.

A tolnai szőlősdombokra vigyázó kápolnát sváb szőlőművelők építették. Tolna és Baranya németajkú vidékein szokássá vált az “Emmausz-járás“: a húsvéthétfői misét a szőlőkben tartották, majd a gazdák betértek a présházakba, ahol megkóstolták egymás borát, és ha már ott voltak, ettek és mulattak is kicsit. A húsvéthétfői misék számára épült a fenti kápolna is, ami építése óta jellegzetes azúrkék színben pompázik. A kápolna rendkívüli helyen fekszik, Szekszárdtól Bátaszékig belátni a Duna-menti síkságot.

Somlójenő, Szent Ilona-kápolna

A Somló oldalában fekvő kápolna.

A környező síkságból tanúhegyként kiemelkedő Somlón több kápolna (és egy máig jelentős részben fennmaradt vár) is áll, ami mutatja, hogy évszázadok óta különleges szerepet tölt be a környéken. A Szent Ilona-kápolna helyén már a középkorban is állt hasonló épület, azonban az a török háborúk idején elpusztult. A mai kápolna a 18. században épült barokk stílusban, azonban annyira visszafogott formákkal és díszítéssel, hogy teljesen időtlen, kortalan érzést kelt. Ráadásul a legutóbbi felújításkor különleges külsőt kapott: falai és a tető hófehérek míg a tornyot messzire látszó aranyszínű sisak koronázza. Ezzel meg is érkeztünk a borépítészet kortárs fejezetéhez.

Képek forrása: Architextúra blog