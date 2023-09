Egy pillanatra feléledt tetszhalott állapotából a jenki rendőrség

Alapvetően erőszakellenes vagyok. De ahogyan a philadelphiai rendőrség megruházta a notórius fosztogató, feltételezhetően BLM- és antifagyanús hordát a minap, az jóleső érzéssel töltött el. Még mielőtt most éppen rasszistává válnék a nálam haladóbb honfitársaim szemében, szeretném jelezni, hogy az évek óta teszetoszáskodó amerikai rendőrség rég várt válaszreakciója okozta elégedettségemet, és végre ez a gazember csőcselék tolvajbanda megtudta, merre van az arra. A színük meg nem érdekel. Anomália marad-e a philadelphiai rendőrség mostani fellépése, és minden marad a régiben, avagy végre elkapják a George Floyd-eset óta morálisan felhatalmazottnak hitt tolvajokat és gyújtogatókat, akik évek óta rettegésben tartják az amerikai nagyvárosokat? Nézzük.

Amikor korábban ezeken a hasábokon Jason Aldean amerikai countryénekes Try That In A Small Town slágeréről és annak bojkottjáról írtam, akkor pont ennek a nagyvárosi jelenségnek az erős kritikájáról volt szó, azaz, hogy az amerikai kisvárosokban aztán meg lehet próbálni „emberkedni” boltban, benzinkúton, vagy meg lehet félemlíteni anyákat, gyerekeket, csak nem lesz jó vége. Mert a helyi rendőrség vagy lakosság nem hagyja annyiban – írja Lentulai Krisztián a Mozgástér blogon.

Történt, hogy egy 27 éves Puerto Rico-i születésű srácot, Eddie Irizarryt egy forgalmi ellenőrzéskor meglőttek a rendőrök, amibe belehalt. Persze, a jó Eddie előtte késsel hadonászott, de ez már biztosan nem érdekelte sem a családját, akik beperelték a rendőrt, sem azokat, akik vérgőzös szemmel a rendőr későbbi, gyilkosság vádja alóli felmentése után egymást hergelve ismét kivonultak az utcára, és megint csatatérré akartak változtatni egy nagyvárost, színtiszta morális alapon, persze.

Összedobtak tehát ezek a drága, jóravaló emberek egy flashmobot, és jogkövető állampolgárként, mindenféle ódivatú vásárlási szándék nélkül kirámoltak pár üzletet. Az Apple, a FootLocker és a Lululemon boltjai voltak az áldozatok, hiszen drága sportcipőkre, iPadekre és iPhone-okra egyértelműen és alkotmányba foglaltan szüksége van ennek a söpredéknek. Azonban azzal nem számoltak, hogy aznap este a philly rendőrök épp nem a töketlen napjuk műszakját töltötték. Ez meglepő, hiszen 2020 óta nagyjából töketlen napokból állt bármelyik shiftjük. Hogy mennyire volt szuper ötlet a Meatballként (Húsgombóc) elhíresült 21 éves, kissé testes lányasszonynak, bizonyos Dayjia Blackwellnek élőznie az Instagramon a helyszínről, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy a forradalmi hőzöngése nem sokkal később sírássá alakult át, közvetlen a mugshot, azaz a fogdán készülő nyilvántartási fotó elkészülte előtt. Úgy látszik, több mindent kell megvallanom: ez is rettenetesen tetszett, kifejezetten élveztem.

A derék Húsgombóc-lányka igazolva, hogy egy társadalmilag elfogadott formáját választották egy bírósági ítélet kritizálásának, illetve, hogy a koherencia érzését keltse az otthon maradt lakosságban a casus belli kapcsán, leplezetlenül azt ordította a fosztogatás alatti élőzéskor a kamerába, hogy azért rabolják ki a boltokat, mert „Mindenkinek ennie kell!” Kérem?! Hát mégsem egy ítélet utáni csalódottság vitte ki őket az utcára? Enniük kell?? Air Jordaneket meg telefonokat? Mégis kit néztek ti hülyének 2020 óta?! Mégis, mikor tér észhez a jobbérzésű nagyvárosi amerikai polgár kéz a kézben a rendőrökkel, és parancsolnak végre megálljt ennek az anarchiának?

Akárhány cikket olvastam el a témában, rákeresve egyikben sem találtam sem a BLM-re, sem az Antifára vonatkozó utalást. Ezt muszáj jobb esetben az óvatoság, rosszabb esetben a mentegetés számlájára írnom, de Európa ezen részén ki merem jelenteni, hogy a majd minden elemében a BLM-es és antifás akciókra hajazó gazemberség igenis BLM- és Antifa-sejteket sejtet a gyanútlan szemlélődő irányába. Tudvalévő, hogy „ami úgy mozog, úgy hápog, úgy néz ki, mint egy kacsa, az sanszos, hogy kacsa”. Meatball ráadásul egy fekete közösségi médiás influenszer, aki pólóján hirdeti, hogy „a fekete több, mint egy szín”, ami tiszteletreméltó dolog, csak meg ne próbáljuk ugyanezt a nagyszerű hűtőmágnes-bölcsességet hasonlóképpen a fehér színnel hirdetni, ugyebár…

Az X-en a kommentek többségében üdvözlik a rendőri fellépést, illetve a tényt, hogy vagy 50 randalírozót elkaptak, de mint tudjuk, jelenleg a normálisak egyetlen safe space-e az X, azaz a néhai Twitter, így nem merészkedtem egyéb kommentmezőkre, mert meg akartam őrizni a nyugalmamat.

Érdekes fordulat lehet tehát a philadelphiai eset és annak utóhatása, mert el fog dőlni, hogy észhez térnek-e Amerika nagyvárosainak rendvédelmi szervei, avagy a jogos fellépésük nem volt több egyszerű anomáliánál.