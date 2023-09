Még alakul

A világ újrafelosztása – optimistább hangszerelésben egy új világrend kialakítása – a napokban fontos stációhoz ért. Az idei G20-csúcson deklarált USA-EU-India-Közel-Kelet gazdasági tengely jól jelzi, milyen szakadatlanul folyik a globális helyezkedés. Minden jelentősebb játékos keresi a saját legmegfelelőbb pozícióját, hogy ha – és ez alighanem elkerülhetetlen – még komolyabbra fordul a dolog, akkor jókor, jó időben, jó helyen maximálhassa az új tortaszeletelés hozadékait – írja Galló Béla politilógus a Mozgástér blog legújabb bejegyzésében.

Az Indiában megrendezett találkozóról ezúttal távolmaradt Kína és Oroszország: nem véletlenül. A minapi „Selyemút 2.0” bejelentése egyiküknek sem tetszhetett. Nem beszélve arról, hogy ha ez egyúttal geopolitikai tengelyt is jelenthet, az végképp nincs – pontosabban az sincs – Kína meg Oroszország ínyére. A másik globális geopolitikai erővonal két legerősebb országát ugyanis egyre inkább ők alkotják, noha Szibéria gyéren lakott, erőforrásokban viszont példátlanul gazdag területe a népes, de energiaszegény Kína közvetlen szomszédságában alvó geopolitikai vulkán. Pillanatnyilag azonban ez most mellékes: az Ukrajna rovására vívott orosz-amerikai háború távlatilag sikeresen elodázta ezt a kettejük közt kódolható természet adta feszültséget. Mióta az amerikai geo-stratégák úgy döntöttek, hogy az USA számára egy német-orosz energetikai-technológiai kötés veszélyesebb távlati fejlemény lehet Eurázsiában, mint az orosz-kínai közeledés, azóta az ukránok vérének folyamatosan – s ki tudja meddig még – folynia kell. Ebben a játszmában Európa csupán paraszt a sakktáblán, mindenki látja ezt, talán még Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij is, ám ők készséges asszisztensei az USA-nak …, no de, hagyjuk.

Mit is írt József Attila? „Forgolódnak a tőkés birodalmak, csattog világot szaggató foguk” – és most éppen szomszédunkat, Ukrajnát szaggatják.

Forrása: MTI/EPA/PIB

Mélyült és egyre tovább mélyülhet tehát Kína és Oroszország összefogása, amelyhez az USÁ-val szemben mindig tettre kész Irán, valamint Dél-Amerika jó néhány országa is csatlakozhat, Afrika nem egy államával egyetemben. Hiába olyan heterogén összetételű alternatív nemzetközi csoportosulás a BRICS (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika) konglomerátuma, vonzerejének mégis erősödő szívóhatása van.

Az USA, jól látszik ez is, kifizetődőbbnek véli Kínát Keletről és Délről, a csendes-óceáni térség és a szárazföld felől gyengíteni. Előbbiben legfontosabb partnere az egykor éppen általa tönkrevert, de onnantól fogva az USA leghűségesebb-szövetségesének számító Japán, a maga csendes-óceáni kulcspozíciójával. Ha a japánok és az amerikaiak viszonya netán valamiért megromlana, az tényleg az USA jelenlegi globális helyzetének súlyos geopolitikai megrendülését jelentené:

nem lehetne már első, az egyenlők közt.

Még nagyobb – mert jóval talányosabb – kérdés számára India.

Kína rivális déli szomszédja geopolitikailag úgymond most nagyon helyzetben van. Feszültségeik, enyhén fogalmazva, nem új keletűek. Kábé kétezer kilométeres közös határuk szinte minden kilométerére jutott már ilyen-olyan konfliktus. Ha a BRICS országokat az USA meg akarja – és nagyon meg akarja – osztani, elvileg erre India a legalkalmasabb.

De csak elvileg.

Indiát ugyanis minden fontosabb nemzetközi dimenzióban növekvő ereje, az angolszász birodalmakról jócskán felhalmozott – mondjuk úgy, nem mindig pozitív – történelmi tapasztalata, s nem utolsó sorban több ezer éves kultúrája több mint tekintélyes globális játékossá teszi. Mozgásterét aligha akarja egy irányba fókuszálni, s evvel szűkíteni. Arra például a szóban forgó G20 konferencián sem volt hajlandó, hogy nevesítve ítélje el Oroszországot az ukrán háború miatt. Nem feltétlenül orosz szimpátiája miatt, hanem mert ez esetben másokat is meg kellett volna említenie, ami nem állt összhangban nemzeti érdekeivel. Márpedig Indiát mostanság ez motiválja leginkább. Vagyis alternatív gazdasági, kereskedelmi „Selyemút”, az igen, mert az hasznos, politikai bemerevedés, elköteleződés: nem – mert az meg nem az.

Szóval az amerikai stratégáknak gyakorlatilag lesz még mit újratervezniük. A „világrend” még csak alakul.

Kiemelt kép: s G20 csúcstalálkozója Újdelhiben 2023. szeptember 10-én. (Forrás: MTI/EPA/PIB)