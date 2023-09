Ki kinek az érdekét? A szakszervezetek és a jogalkotó viszonyrendszere a rendszerváltást követően

Gyakori vád a politikai jobboldal irányában, hogy a rendszerváltozás mindig is a munkavállalók és munkástömegek jogainak korlátozására törekedett, hogy a konzervatív kormányok mindig gyengíteni akarták nem csupán az eleve hierarchikus munkaviszonyban álló foglalkoztattak jogait, hanem magát a szakszervezeti mozgalmat is, a munka-érdekvédelem mozgásterét és egyes intézményeit. Ezt a gyakori vádat és állítást, illetve a dolgozói érdekvédelem valós politikai helyzetét azonban jelentősen árnyalják az elmúlt 30-35 évben végbement változások, és a pártoktól független, valós szakszervezeti mozgalom kialakulásának elmaradása – ifj. Lomnici Zoltán legújabb írása az Alaptörvény blogon.

A rendszerváltoztatás idején megszűnt Szakszervezetek Országos Tanácsa (röviden SZOT) egykori vagyonát jórészt hatalmi érdekek és elvárások szerint osztották fel, mégpedig azzal a céllal, hogy soha ne jöhessen létre a pártpolitikai mezőtől és a posztkommunista erőktől független, autonóm szakszervezeti mozgalom. Ehhez sajnos részben – akarva-akaratlanul – asszisztált az 1990-től „országló” jobbközép koalíciós kormányzat is. Miután a szakszervezeti hálózatokban nem történt meg a valós rendszerváltozás, a jobboldal a balos szakszervezetekkel is harcolva, kezdettől igyekezett segíteni – a maga módján – egy nemzeti vállalkozói és menedzseri réteg kialakulását, és természetszerűleg a vállalkozók jelentős része sem volt érdekelt egy potensmunkavállalói érdekképviselet létrejöttében. A politikailag ugyanakkor erős kapcsolatokkal bíró és az MSZMP utódpártja felé gravitáló szervezetekkel szemben a valójában már a Kádár-diktatúrában kiszolgáltatottá tett, és 1990 után jelentős részben utcára kerülő munkavállalók, dolgozók százezrei, sőt milliói álltak.

Bár a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény (szakszervezeti vagyonvédelmi törvény) a rendszerváltozáskor vagyonelszámolásra kötelezte a hazai szakszervezeteket, ez az elszámolás lényegében nem történt meg. A tehetősebb szervezetek valószínűleg be sem adták a bevallást, ami azt eredményezte, hogy az 1991 júliusára vonatkozó összesítés a vártnál jóval kevesebb, összesen 8,8 milliárd Ft értékű összvagyont rögzített. Okkal feltételezhető, hogy a vagyonátmentésben kölcsönösen érdekelt pártpolitikai és de facto ugyancsak politikai aktornak számító bizonyos szakmai szervezetek közös erővel vészelhették át ezt az időszakot.

A baloldali irányultságú posztkommunista szakszervezetek egyre kevésbé – vagy csak részben – képviselték ténylegesen a munkavállalói társadalmat, miközben a szocialista párt is inkább csak a politikai, illetve kampánypartnert látta meg ezekben az érdekképviseletekben. Az MSZP a munkavállalói jogok politikai képviselete helyett inkább technokrata, reformszocialista és liberális közgazdászok és más értelmiségiek szemlélete által eluralt párttá vált, ami csak tovább erősítette az amúgy is markáns pártpolitikai jelleget a társadalom eme alrendszerében.

Bár a Horn Gyula által 1990 és 1998 között vezetett szocialista pártban egyik ideig jelen voltak a baloldali szakszervezeti mozgalom egyes vezetői, illetve az úgynevezett népi baloldal különböző képviselői is, ez még nem jelentette az érdekvédelem és annak szervezeti egyesülései iránti társadalmi elkötelezettséget az MSZP részéről. A rendszerváltozás utáni szocialista-liberális kormányok soha nem folytattak hitelesen szakszervezetbarát politikát, sőt inkább ők várták a szakszervezeti mező felüli feltétlen lojalitást és kormánybarát magatartást.

Az szinte törvényszerű, hogy a politikai rendszer – és benne a pártrendszer – átnyúlik más társadalmi alrendszerekbe, és hogy adott esetben bizonyos, nem politikai jellegű funkcióval létrehozott szervezetek is betölthetnek politikai funkciókat. A szakszervezetek önállóságát azonban éppen a szocialista-liberális baloldal építette le, így például a tb-önkormányzatok egy részének közvetlen – választópolgárok általi – választhatóságát megszüntették. A baloldal nem volt érdekelt sem szakmailag autonóm, független, sem a jobboldallal barátságos viszonyban álló szakszervezetek és munkástanácsok tartós fennmaradásában.

A magyar szakszervezeti „mozgalom” hasonló utat járt be az elmúlt évtizedekben, mint a pártpolitikai paletta valós társadalmi igényekkel kevésbé vagy egyáltalán nem törődő része; ennek okán nem is voltak beágyazva a nagyrészt vidéki társadalomba, nem végezték el a szükséges „terepmunkát”, nem lettek helyi ismert figurák, tisztségviselők, akik miatt sokan beléptek volna a szakszervezetekbe. A szervezetek jelentős része nem is törekedett arra, hogy pártpolitikailag semleges, társadalompolitikailag ugyanakkor fontos válaszokat, megoldásokat találjanak a munkavállalók égető problémáira, inkább csak a kampány- és politikai network részeivé váltak.

A magyar szocialisták soha nem tekintették szakpolitikai és társadalomstratégiai szempontból fontosnak a munkavállalók érdekképviseletét, ami egyre távolította a még inkább urbanizálódó MSZP-t a munkában, szociális biztonságban, kedvezőbb bérlehetőségekben érdekelt többségi társadalom igényeitől. Helyettük – és valódi szakszervezetek hiányában – egyre inkább a Fideszre maradt a hazai vállalkozói csoportok és a munkavállalók széles tömegeinek tényleges, immár politikai szintű érdekképviselete, és mára – miként arra egyes elemzők is rámutattak – a kormányzó jobboldal bizonyos értelemben a „munkásosztály” pártjává is vált. Ebben komoly szerepet játszhatott, hogy az Orbán-kormányok a 2010-es vállalásnak megfelelően csaknem egymillió piaci munkahely létrehozását segítették elő az elmúlt tizenkét esztendőben.

A 2010 utáni Orbán-kormányok történelmi sikere, hogy a maffiaszerű pártpolitikai érdekek háttérbe szorításával Magyarországon megteremtette a munka és a vállalkozói szféra politikai érdekvédelmét. A munkaalapú társadalomban, a valóban az értékteremtő gazdasági aktivitást támogató erőközpontok tartós egyesítése révén, különösen a munkabérek folyamatos és jelentős mértékű emelésével, a munkavégzés területét érintő hatékony, korszerű szabályozás megteremtésével, a munkát terhelő (közvetlen) adók mérséklésével részben maga kezdte el megtestesíteni a dolgozói érdekképviselet szerepét, és valósította meg annak több alapvető célkitűzését.

Ezzel szemben a külföldi és kevésbé nemzeti érdekeket szem előtt tartó egyes tőketulajdonosok, a jól körülhatárolható nagyvárosi elitrétegek egy részének hangadójává sokkal inkább a baloldal vált. Az a baloldal, amely társadalmi értelemben egyre kevésbé, és inkább csak politikai szlogenek szintjén maradt baloldal, miután – még hatalmi tényezőként –felszámolta a független, demokratikus szakszervezeti mozgalom csíráinak maradékát is. Ezzel szemben a 2010 után regnáló Orbán-kormányok bizonyos baloldali értékeket is beépítettek a gazdaságpolitikájukba, és a jövedelmek elosztásában a munkának kívántak nagyobb szerepet juttatni, mit a pusztán tőkeérdekeknek. A munkások érdekeit tisztelő és azt fel is karoló nemzeti kormány nemcsak a nemzeti szuverenitást kívánták erősíteni, hanem az egyén, a munkavállaló saját szuverenitását, önállóságérzetét is megerősítette különösen 2015 után a növekvő léptékben javuló általános bérhelyzet, és a fogyasztás szabadságának javítása révén.

Ilyen helyzetben milyen szerep jut a jelenkori magyar szakszervezeteknek? Figyelembe véve, hogy közülük nem egy nagyobb ernyőszervezet sokszor leplezetlen politikai kampányt folytat a magyar kormány, közigazgatás, illetve annak különböző intézményei ellen? A külön törvények továbbra is biztosítják jogaikat, miként a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szakszervezeti jogokról szóló XXI. fejezete is, így legfőképpen az általános érdekképviseleti jogot, a jogi képviseleti jogot, a véleményezési jogot, a munkahelyre való belépés jogát és így tovább. E jogok azonban nem illetnek meg minden szakszervezetet, hanem csak az adott munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezeteket.

A jogalkotó a törvényi szabályozásban szigorított, így például a sztrájkjog tekintetében a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma (sztrájkjoggal való visszaélés) bekerült a jogellenességi kritériumok közé, amennyiben az joggal való visszaélés, ha ez a tevékenység mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, illetve véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet.

Összességében elmondható, hogy a 2010 utáni jogalkotói szemlélet úgy próbálja racionális keretek között biztosítani a szakszervezeti jogokat, hogy közben az (inkább történelmi) szerep részbeni átvételével végig a tisztességes bérszint biztosítására törekszik a munkavállalók felé, a kádári-szocialista gondoskodás helyett az esélyteremtésre helyezi a hangsúlyt, továbbá nem hagyja, hogy a multinacionális cégek akkora nyereségeket vihessenek ki Magyarországról, mint a baloldali kormányok idején.