Európai mobilitási hét és autómentes nap – érdemes lassúbb tempóra váltanunk!

Hazánkban huszonkettedik alkalommal rendezik meg az Európai mobilitási hetet – idén – szeptember 16. és 22. között. A rendezvény célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés széles körű népszerűsítése. Európa legnagyobb közlekedésre fókuszáló környezetvédelmi kampánya hazánkban is igen népszerű.

(Forrás: Családban marad! blog)

A túlzott autóhasználatra figyelmeztető napot 1988-ban tartották először, mellyel az illetékesek arra szeretnék ösztönözni az embereket, hogy gondolkodjanak az autó mellett – vagy azt helyettesítő – más közlekedési lehetőségekben. Olyan alternatívák keresésére ösztönöz ez a világnap, amelyek kevésbé terhelik meg a környezetet – olvasható a Családban marad! blog legújabb bejegyzésében.

Az Európai mobilitási hét honlapja így mutatja be azt az évek óta ismétlődő rendezvényt: „a kampány egy összeurópai kezdeményezés része, amely kifejezetten az ésszerű közlekedés gazdaságnövelő hatásaira helyezi a hangsúlyt. A közlekedését felelős tárca régóta azon dolgozik, hogy a kerékpárutak folyamatos építésével, a közösségi és az elővárosi közlekedés szolgáltatásainak fejlesztésével hozzájáruljon ehhez a fontos célhoz.”

Az idei, 2023. évi mottó: Takarékoskodj az energiával!

(Forrás: Családban marad! blog)

Ötgyermekes édesanyaként, valamint a Ficsak és a Zöld Követ Egyesület alapítójaként teljes szívvel tudok ezzel a mottóval azonosulni, hiszen akár a saját családomban, a saját háztartásomban is tapasztalom ennek létjogosultságát. De látom, hogy kis és szélesebb közösségi szinteken is ugyanilyen fontos, hogy eljusson az emberekhez a felhívás az energiával való takarékos, észszerű, hatékony bánásmód szükségességéről.

(Forrás: Családban marad! blog)

Ez pedig a közlekedést is érinti.

Ma már tudjuk, hogy az EU teljes üvegházhatású gáz kibocsátásának mindegy 25 százalékáért a közlekedés tehető felelőssé, ahogy az is nyilvánvaló már, hogy az uniós háztartások szén-dioxid-kibocsátásának több mint 50 százaléka írható a közlekedésünk számlájára.

Ezek olyan adatok, amelyek mellett nem mehetünk el közönyösen, hiszen mindannyian ugyanazt a levegőt lélegezzük és az üvegházhatás negatív következményei mindenkit érintenek és érinteni fognak – sajnos egyre erőteljesebben – a jövőben is.

Nem mindegy, hogyan, mivel közlekedünk, ez teljesen nyilvánvaló, és szerintem akkor ér igazán sokat egy- egy ilyen figyelem felhívó kampány, ha utat talál az egyénekhez. Ha eljut minden egyes emberhez, az megérti ennek fontosságát és a saját szintjén hajlandó tenni azért, hogy a rossz tendenciák lelassuljanak vagy teljesen megálljanak.

De mit tehet egy hétköznapi ember, hogyan közeledjen észszerűbben és a környezetet támogató módon a közlekedéshez? Hogyan takarékoskodhat az energiával?

(Forrás: Családban marad! blog)

Például tegyük le az autót, és csak akkor vegyük elő, ha valóban fontos, ha nélkülözhetetlen, hogy a pontból B pontba gyorsan eljusson. Már csak azért is, mert elégetett benzin esetén 2,34 kg szén-dioxid keletkezik, gázolaj esetében pedig 2,68 kg a literenkénti kibocsátás.

és csak akkor vegyük elő, ha valóban fontos, ha nélkülözhetetlen, hogy a pontból B pontba gyorsan eljusson. Már csak azért is, mert elégetett benzin esetén 2,34 kg szén-dioxid keletkezik, gázolaj esetében pedig 2,68 kg a literenkénti kibocsátás. Váltsunk kerékpárra ! Nem csak környezetkímélő a lábbal hajtott közlekedési eszköz, de a testmozgás is jó hatással van az egészségünkre. Már 30 perc kerékpározás esetén is sok kalóriától szabadulhatunk meg. Közepes tempójú kerékpározás esetén például 150-180 kalória deficittel számolhatunk.

! Nem csak környezetkímélő a lábbal hajtott közlekedési eszköz, de a testmozgás is jó hatással van az egészségünkre. Már 30 perc kerékpározás esetén is sok kalóriától szabadulhatunk meg. Közepes tempójú kerékpározás esetén például 150-180 kalória deficittel számolhatunk. Szóba jöhet a tömegközlekedés is! A vonat, a busz, és egyéb eszközök, mind alacsonyabb környezeti terhelést jelentenek az autónál. De nem elvetendő ötlet az se, – ha az útvonal, az idő vagy bármely egyéb ok miatt ragaszkodunk az autóhoz – hogy azt megosztjuk másokkal, vagy telekocsi szolgáltatást igénylünk. Az autókölcsönzés is lehet egy-egy alkalommal megoldás, ha nincs más lehetőség. Ugyan a káros anyag kibocsátást a kölcsönzés nem oldja meg teljesen, de ha többen utazunk ugyanabban a kölcsönautóban, már kevesebb autó pöfékel az utakon, valamint az autógyártás okozta környezeti teher is csökkenhet, ha egyre kevesebb autó kerülne piacra. Hiszen tudjuk azt is, hogy nem csak a közlekedés, hanem maga az autógyártás folyamata is óriási terhet ró a Földre, ahogy a közlekedésből kivont, tönkrement autók bontása, az autókból kiszerelt alkatrészek elhelyezése, tárolása, újrahasznosítása is hatalmas kihívás a környezetvédelem számára.

Számomra az autózás a lehető legrosszabb alternatíva és csak akkor ülök autóba, ha tényleg nincs egyéb megoldás. Jelenleg egy kis elektromos autót használok, ha használok, de még azt is ritkán veszem elő. A családom is, én is jellemzően kerékpárral, tömegközlekedéssel vagy gyalog jövünk-megyünk. A gyerekek iskolái jelenleg gyalogos távolságra találhatók, gyalog is mennek iskolába. A legkisebb lányom esetében kellett kompromisszumos megoldásban gondolkodni: vele a táv felét autóval tesszük meg, de utána gyaloglás következik, ami már csak azért is jó, mert van idő és lehetőség beszélgetni közben.

(Forrás: Családban marad! blog)

Gyalogos közlekedésem során tűnik fel igazán, hogy körülöttünk még mindig túl sok autó közlekedik. Néha be-benézek az autókba és látom, hogy a legtöbb autóban egy, néha két ember ül, de jellemző, hogy csak egy ember miatt ég az üzemanyag hosszú kilométereken át, egy ember miatt jár az autó motorja, amíg ül a dugóban.

Tudom, hogy sok ember számára kényszerű rossz az autózás, és ha tehetné, más megoldást választana, de azt is tudom, hogy sokszor a kényelem szeretete a legfőbb akadálya annak, hogy egy-egy táv leküzdésére autó helyett más alternatívában gondolkodjanak.

Könnyebb, kényelmesebb, komfortosabb otthon a fűtött garázsban beszállni az autóba és száraz lábbelivel a munkahelyre érni, de ennek a kényelemnek mérhetetlenül nagy az ára. A gyerekeink, az unokáink fogják azt megfizetni.

Azt a levegőt, azt a Földet szennyezzük, amit örökül hagyunk. Nekik kell majd szembenézni az üvegházhatás miatti klímaváltozással, a globális felmelegedés okán elsivatagosodó Földdel, a termőföldek méretének csökkenésével, az élelmiszerhiánnyal, a kiszámíthatatlan időjárással és minden nehézséggel, amelyet ma magunknak és nekik okozunk.

A mai nap arra hívja fel a figyelmet, hogy aki teheti, parkolja le a autóját, és nem csak ma, de hosszú távon is.

Ezzel pedig nem csak egy élhetőbb jövőt kínál fel ez a kampány, de a jelent is képes megváltoztatni. Már csak azzal, hogy amikor kilépünk az autós közlekedésből és egy lassúbb, ember-közelibb, emberléptékű haladásra, például gyaloglásra váltunk, azzal életünk tempója is megváltozik.

(Forrás: Családban marad! blog)

Lelassulhatunk. Sőt, akár meg is állhatunk. Rácsodálkozhatunk egy-egy szép dologra, olyanokra is, amik mellett közönyösen haladtunk el addig, mert a sebesség miatt észre se vettük. De a lassú haladás élményeket hozhat, közelebb kerülhet ember meg ember egymáshoz. A szülő is a gyerekhez.

Az élhető jövő megőrzése, megteremtése mellett már csak ezért is érdemes letenni az autót.

A MÁV is készül erre a jeles napra: „Szeptember 22-én, az autómentes napon pedig a MÁV-Volán-csoport és a GYSEV helyközi járataira 990 forintért megváltható autómentes napijeggyel lehet utazni, az ország bármely területére korlátlanul. A napijegyet aznap minden online csatornán, jegykiadó automatában, a pénztárakban és a Volánbusz-járatok fedélzeten is meg lehet vásárolni. A kedvezményes napijegy kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe, csak helyközi járatokon. 1. kocsiosztály igénybe vétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni, a MÁV-Start, a GYSEV és a Volánbusz járatain, valamint a szükséges helyjegyeket és felárakat (pl. autóbuszokon távolsági kiegészítő jegyet) is meg kell vásárolni a jegy mellé.

A Volánbusz egyes helyi járatain szintén kedvezmények várják az utasokat: Bonyhádon, Dunaújvárosban, Sopronban és Szentesen szeptember 22-én, míg Ajkán, Baján és Csongrádon szeptember 16. és 22 között mindenki díjmentesen utazhat a helyi járatokon. Szegeden szintén szeptember 16. és 22. között, egy személygépkocsi érvényes forgalmi engedélyének felmutatásával két felnőtt és három gyermek veheti igénybe menetjegy váltása nélkül a helyi buszokat.”

Társzervezetünk a Zöld Követ Egyesület néhány évvel ezelőtt az európai autómentes nap alkalmából a kismotorosok, rolleresek, kerékpárosok, és gördeszkások találkozóját rendezte meg, amely nagy tetszést aratott.

(Forrás: Családban marad! blog)

Idén is szeretnének és szeretnénk az autómentes nap sikeréhez hozzájárulni, ezért szeptember 22-én, pénteken az autómentes napon, a Szent II. János Pál Iskolaközpontba (reggel 7.30–8.30 között) egy kis egészséges nasira vendégül látjuk mindazokat, akik rollerrel, kerékpárral vagy gyalog érkeznek a suliba.