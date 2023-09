50 százalék, hogy egyben marad az EU

Az uniót kelet-nyugat irányban a szuverenitás kérdése osztja meg, míg észak-dél irányban a migráció és a közös valuta okoz egyre nagyobb problémákat. Az EU önsorsrontó szankciós politikája a vén kontinenst egyre inkább az USA hátsó piacává alakítja. Vajon a globalista elitek képesek az EU-t ezek dacára egyben tartani? Az optimista forgatókönyv.

Recseg-ropog az EU. A szlovákiai és lengyelországi választások kimenetelétől függően tovább erősödhet az a szuverenista tömb, amely ellenzi az integráció gazdaságon túlmenő részének elmélyítését. Egy új V3 minimum a lopakodó föderalizáció és a kötelező kvótára való áttérés kérdésében fogja a féket nyomni – írta Kiszelly Zoltán a Mozgástér blogon.

Mivel térségünk az EU gazdasági motorja, ezért a gazdaságpolitika terén is várható a tervutasításos rendszerre emlékeztető, ideológiavezérelt „zöld átállás” erőltetett tempójának és irányának megkérdőjelezése, amiben a térségünkben aktív német ipar egy részére is lehet szövetségesként számítani.

A szuverenitási kérdéseknél adja magát az a megoldás, hogy a globalista birodalomépítési célokat a jövő évi EP-választások kimenetelétől függően nem 2030-ra, hanem egy későbbi időpontban valósítják meg. Ameddig a globalista hálózatok ellenőrzik a politikai döntéshozatalt és a mainstream médiát Washingtonban és Brüsszelben, addig nem kell nagyon aggódniuk. Látjuk, hogy az ukrajnai háború egyedüli finanszírozására is felkészítik az EU-t egy 20+50 milliárd eurós hadikölcsön felvételével, ha az amerikaiak valamilyen okból 2024 után kihátrálnának Kijev mögül.

Kell egy új kompromisszum

Az uniós politikával foglalkozó német és francia agytrösztök már be is mutatták legújabb tervüket, amely a korábbi holland és francia tervek ötvözete. Az általuk elképzelt EU középpontjában az eurózónásból és a schengeni övezetből összegyúrt „mag Európa” áll, amelyet a hagyma héjaihoz hasonlóan venne körül a (1) nem eurózóna tagországok, az (2) Európai Gazdasági Térség, valamint az (3) Európai Politikai Közösség gyűrűje. Mivel egyre szegényebb országok akarnak az EU-hoz csatlakozni, és a jelenlegi költségvetés és döntéshozatala átalakítása (mélyítés) nélkül elképzelhetetlen a bővítés, ezért az EU a jelenlegi 27 tagországgal működőképes marad.

Mivel a mélyítéshez a szerződések módosítására lenne szükség, ahhoz pedig egyhangúságra, ezért a szlovákiai és lengyelországi választások kimenetelétől függően várhatóan nem lehet a 7. cikkely szerinti eljárás későbbi szakaszában Lengyel- és Magyarország szavazati jogát felfüggeszteni, és a mélyítést nélkülük végrehajtani. Ezzel egy új kompromisszumig a jelenlegi struktúra él tovább, ami jól-rosszul, de működik. Legutóbb 1965-ben sikerült a Luxemburgi kompromisszummal egy hasonló helyzetet feloldani.

Az euró(adósság)zóna finanszírozásánál is van menekülőút: a COVID-járvány miatt felfüggesztett Maastrichti konvergencia-kritériumok jövőre újba hatályba lép(né)nek, a bizottság azonban a déli eurózóna országokkal karöltve azt szeretné, ha azok nem univerzálisan lépnének újra érvénybe, hanem az egyes tagországokra szabva, vagyis Macron nyugdíjreformja, vagy Meloni alapjövedelem-csökkentése a „jó irányba” mutató lépésként ellensúlyozza a megengedetten felüli államadósságot és EKB kötvényvásárlási aktivitást.

Az eurónál már egyébként is csak néhányat kell aludni, és máris jön a digitális euró, amivel aztán jól el lehet inflálni az államadósságot. A német-francia javaslatok az uniós intézmények adókivetési jogát szorgalmazzák, amire a CO2-kvóta az egyik első példa. Annak (2030-ig) 700 milliárd eurós összege jól mutatja, hogy mekkora mozgástér és puffer van még a jelenlegi struktúrák finanszírozására.

Az európaiakat persze minderről nem kérdezik meg, „elégedjenek meg” azzal, hogy az óraátállításról elmondhatták a véleményüket. A globalisták a mostani EP-választás előtt is „jobboldali áttöréssel” riogatják a mérsékelt választókat, vagy ahol ez nem jön be, ott szivárványkoalícióba terelik a szuverenista és eurórealista pártokon túli formációkat, hogy azok potenciális koalíciós partner nélkül ne jussanak kormányra. Ha a jövő évi EP-választás után a globalistáknak a nagy alapító országok kormánypártjait sikerül ellenőrzésük alatt tartani, Georgia Melonit átcsábítanák az Európai Néppártba , az elégedetlenségből eredő szavazatvesztésüket kompenzálhatják és birodalomépítési terveiket csak időben kitolják, de nem adják fel. Mi magyarok pedig a V2-3-4 formációban és európai szuverenista szövetségeseinkkel továbbra is politikai alternatívát képzünk.

(Fotó: MTI/EPA)