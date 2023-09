Újjászülető erdélyi műemlékek

Az Architextúra blog legutóbbi posztjában néhány, a pusztulás szélére jutott erdélyi műemléket mutatott be Szende András tájépítész. Most következzenek az újjászülető, megmenekült történeti épületek!

A csíkszentimrei Henter-kúria a pusztulás szélén és a felújítási munkák vége felé. (Kép forrása: Szekelyhon.ro)

Az Architextúra blog legutóbbi posztjában a végpusztulás szélére jutott erdélyi műemlékeket mutattunk be a Kulturális Örökség Napjai alkalmából. A meglehetősen nyomasztó téma után következzen némi optimizmus! Erdélyben ugyanis komoly és koncepciózus műemlékfelújítási munka folyik, nagyrészt a Teleki Alapítvány szakmai és nem utolsó sorban anyagi támogatásával, egymás után újulnak meg a magyar vonatkozású műemlékek (pontosabban a műemlékek, hiszen Erdélyben minden történeti épület magyar vonatkozású).

A bejegyzés apropóját az is adja, hogy a hétvégén egyszerre öt megújult templomot adtak át.

Csíkszentimre, Henter-kúria



A falu szélén álló kúria. Kép forrása

A Csíkszentimre szélén álló kúria jó példája az erdélyi „időtlen” építészetnek. Az országrészben ugyanis évszázadokon át sajátos arculatú reneszánsz stílusban építkeztek. Ennek oka a pénzügyi lehetőségek hiánya és a Bécstől való távolság mellett a hagyományőrzés is volt:

a nagyrészt protestáns Erdélyre kevésbé hatott az ellenreformáció barokk stílusa, viszont élénk kapcsolatokat ápoltak a holland, az északnémet és a brit területekkel, ahol egy visszafogott „protestáns barokk” építészet alakult ki

(a nyugati egyetemeket megjárt ifjú erdélyi lelkészek gyakran holland vagy német feleséggel tértek haza, elég csak Apáczai Csere Jánosra gondolni). Az „időtlen építészet” szép példája a Henter-kúria, aminek oromzatán az 1801-es évszám látható (ami egy komolyabb átépítést is jelezhet), viszont 16-17. századi háznak is gondolhatnánk.



A Henter-kúria oromzata a család átlőtt darut ábrázoló címerével és az 1801-es évszámmal. Kép forrása

Az államosítás óta pusztuló kúriát Csíkszentimre önkormányzata újította fel európai uniós, magyar és román kormányzati forrásokból. Az idén nyáron átadott épületben közösségi házat, kiállítótereket alakítottak ki. És most nézzük a vasárnap átadott öt felújított templomot. A munkák már korábban befejeződtek, több templomot már tavaly felszenteltek, azonban most, egyszerre történt meg az átadás, az épített örökség hétvégéjén.

Székelybő, katolikus templom



A templom a felújítás előtt. Kép forrása

A székelybői katolikus templom határozottan barokk stílusú, nem sorolható az említett „időtlen építészet” köré, de mégis szerény, visszafogott épület, noha, mint minden korabeli katolikus templomon, itt is jól levezethető a bécsi közvetítésű római barokk hatása. A történelmi Marosszéken fekvő Székelybő apró falu, ma csupán 78 fő lakja. A templom is rendkívül rossz állapotba került, ahogy a fenti képen látható, szinte összedőléssel fenyegetett. A felújítás a Teleki Alapítvány és a Rómer Flóris Terv keretében történt 2017 és 2022 között. A munkák során nem csak a templom újult meg, hanem egy új közösségi ház is épült.



A templom felszentelése tavaly nyáron. Kép forrása



A templom karzata és mennyezete. Kép forrása

A középkori eredetű székelybői templomot 1764-ben vették át a jezsuiták, nagy székelyföldi missziójuk keretében. Ekkor a falu nagy része visszatért a katolikus hitre és megkezdődött az építkezés.

A templom különlegessége a gyönyörű, egyöntetűen fehér színűre meszelt ornamentika.

Csíkrákos, erődtemplom



Az erődtemplom a különleges falfestményekkel. Kép forrása

A csíkrákosi templom egyike a székely, azon belül a jól meghatározható típust képviselő csíki erődtemplomoknak. A templom különleges, kissé rejtélyes hangulatát a torony falán látható festményeknek köszönheti. Ezek archaikus, szinte barlangrajz-szerű harci jeleneteket és csillagképeket ábrázolnak. A torony az épület legrégibb része, a tatárjárás után épült, később gótikus stílusban megmagasították, mikor az egész templomot átépítették, korszerűsítették. A török portyázások idején, szászföldi társaihoz hasonlóan megerősítették, majd a folyamatot egy újabb, immáron barokk átépítés zárta le. A falfestmények viszont vélhetően már az első építési periódus idején a falakra kerültek. A templom alapvetően jó állapotban vészelte át a huszadik századot, azonban a nevezetes falfestéseket konzerválni kellett, hiszen a külső falon immár 800 éve dacolnak az időjárással. A munkák során most ezeket a beavatkozásokat végezték el.



A rejtélyes falképek egyike a torony falán, jól láthatók a festmény kiegészítései. Kép forrása



Csillagok, állatövi jegyek. Kép forrása

Náznánfalva, katolikus templom



A felújított körtemplom. Kép forrása

A történelmi Marosszéken található falu története Székelybőhöz hasonló, csak itt a marosvásárhelyi ferencesek végeztek missziós munkát. Ők építették a vidéken különlegesnek számító, kör alakú (vagyis pontosabban cikkelyes) kápolnát. Az épület viszonylag jó állapotban volt, a mostani munkák során a tetőzetet újították fel.

Nagyág, katolikus templom



A felújított templombelső. Kép forrása

Az Erdélyi-érchegységben fekvő Nagyág temploma nem tartozik a legkiemelkedőbb építészeti emlékek közé, bár valóban szép épület. A mai kis falu a középkortól igazi eldorádó volt, az itteni aranyat ugyanis rendkívül könnyen ki lehetett termelni, ami értelemszerűen sok bányászt vonzott a vidékre, Erdély első bányamérnöki iskoláját is itt alapították meg 1835-ben. A régi nyüzsgés már a múlté, a faluban kétszázan laknak.

Szentdemeter, katolikus templom



Szentdemeter, templom. Kép forrása

A történelmi Udvarhelyszékhez tartozó falu temploma román kori eredetű, később gótikus stílusban átépítették. Ekkor készültek a nemrég felfedezett falfestmények, amik a mostani felújítás központi elemét alkotják. A munkák során a kilencvenes években felhordott cementvakolatot is el kellett távolítani. A hibásan kiválasztott megoldás ugyanis nem engedte a falak kiszellőzését, így a kívánttal épp ellenkező hatást ért el: a falak nedvesebbé váltak, a festések pusztulása felgyorsult. Ez is mutatja, hogy egy-egy műemlék esetén egy hibás műszaki megoldás felgyorsíthatja a pusztulást. Most ezt a vakolatot leverték, és korszerű, „lélegző” vakolatot helyeztek az épületre.

A most bemutatott épületek – szerencsére – csak egy kis szeletét jelentik az elmúlt években felújított műemlékeknek, ahogy sajnos az előző posztban bemutatott emlékeken kívül is nagyon sok pusztuló épület van még Erdélyben. A továbbiakban ezek sorsát is figyelemmel kísérjük és bemutatjuk.

Kiemelt képen: A szentdemeteri (Maros megye, Románia) római katolikus templom (kép forrása: Facebook/Novák Lajos)