Pollack 250 – Szekszárd, Jászberény

250 éve, 1773. augusztus 30-án született nemzeti építészetünk atyja, Pollack Mihály. Tiszteletére a hét folyamán életpályájának egy-egy állomását mutatja be Szende András, az Architextúra blog szerzője.

Sorozatunk mai részében két Pollack-középületet mutatunk be. Az egyik beruházás „sima ügy” volt, Pollack megkapta a megbízást, közmegelégedettségre elkészítette a terveket, amik alapján – néhány költségcsökkentő megoldástól eltekintve – elkészült az épület, ami ma is teljes pompájában áll. A másik eset jóval kalandosabb, az épületet úgy tekintik a Pollack-életmű részének, hogy elvileg nem is ő készítette a végleges terveket. A helyi építőmestert, jószándékú megfogalmazással „megihlette” Pollack terve – tehát minden bizonnyal plágium történt – olvasható az Architextúra blog legújabb bejegyzésében.

Szekszárd, Vármegyeháza (1827-1832)

Ha a sorozatunk előző részében bemutatott vajtai kastély Pollack legolaszosabb épülete, akkor a szekszárdi vármegyeháza a legmagyarosabb. Tolna vármegye székháza úgy áll a város főterén, mintha egy felnagyított nemesi kúria volna, fehérre meszelt falaival, oszlopcsarnokával egyszerűséget és rendkívüli eleganciát sugall. Kisebb kezdeti huzavonák után a vármegye előjárói eldöntötték, hogy a korábbi székházat már toldozgatják-foltozgatják tovább, hanem új épületet emelnek. A helyszín, a Béla király tér a város szellemi központja. Itt áll a városháza, a Nagytemplom és épp a vármegyeháza helyén állt a névadó király alapította apátsági templom. 1827-ben kapta Pollack a megbízást, 1832-ben már fel is avatták a vármegyeházát. Kisebb módosítások történtek a tervekhez képest, elmaradtak a timpanonba tervezett szobrok, és a bejárati csarnok oszlopai vájolatlanok lettek, vagyis sima felületűek. Mindez talán nem is vált az összkép kárára, az épület így még keresetlenebb, még tömbszerűbb lett.

Az alaprajzon látható, hogy Pollack egy ma is korszerű, jól működő irodaházat tervezett. A hivatali helyiségek egy folyosóról nyílnak, ami egy hatalmas udvaron keresztül kap napfényt. A mosdókat az udvar lecsapott sarkai mögé helyezte. Tulajdonképpen a huszadik századi funkcionalistákat megszégyenítő módon modern elrendezés. További érdekessége az alaprajznak, hogy a nagyterem nem a homlokzat közepén, az oszlopcsarnok mögött helyezkedik el – ahol mindenki várná – hanem a jobb oldali szárny közepén.

Jászberény, városháza (1832-1839)

A jászberényi városháza építése jóval kalandosabb, és Pollack számára eléggé méltatlan módon végződött az ügy. A város 1832-ben új székházat akart építeni, aminek tervezésére a helyi építőmestert, Bedekovich Lőrincet kérte fel. Az elkészült terveket fel kellett küldeni József nádornak, ugyanis jászkun főkapitányként ő felelt a terület építési ügyeiért. A nádor, mint közismert, rendkívül szívén viselte a magyar építészeti és környezetkultúra ügyét, és a terveket visszautasította. Felkérte viszont Pollackot, hogy készítsen megfelelő színvonalú anyagot az új székháznak. Ekkor elkezdődött az öt évig tartó huzavona, a jászok úgy érezték, hogy a nádor felülbírálta a döntésüket, a nádor meg úgy gondolta, hogy kapitányként ehhez joga van, ráadásul mindez azért történt, hogy az épület magasabb, és a városhoz méltó építészeti minőségben készüljön el.

Végül Pollack tervét visszautasították és felkérték Bedekovichot, hogy készítsen új tervet. Ez már a városnak és a nádornak is megfelelt, viszont egyértelmű volt, hogy Pollack terve „megihlette” a helyi mestert – vagyis vélhetően egyszerűen felhasználta az ötleteit. Arról nincs feljegyzés, hogy maga Pollack mit szólt az ügyhöz, lehet, hogy eleve félszívvel állt a helyzethez, hiszen nem volt tanácsos kitérni a nádori felkérés elől, figyelembe véve, hogy legbefolyásosabb megbízójáról volt szó.

Ami viszont a lényeg majdnem kétszáz év távlatából: a nádornak igaza volt, a városházával létrejött egy nagyon szép, igaz megfelelően ki nem használt városépítészeti együttes a barokk nagytemplommal, és további épületekkel a 19. század második feléből. Ráadásul 2015-ben a városházát felújították, visszakapta eredeti színezését és restaurálták a hiányzó szobordíszeket is.

