Pollack 250 – Milánó

250 éve született nemzeti építészetünk atyja, Pollack Mihály. Tiszteletére a hét folyamán életpályájának egy-egy állomását mutatjuk be – olvasható az Architextúra blog legújabb bejegyzésében.

A milánói Villa Reale, vagyis a királyi villa, a Leopoldo Pollack műve ( Fotó forrása

Milánó a 18. század végén már évszázadok óta a divat és az építészet vezető városa volt. A Habsburg birodalomhoz tartozó Lombardia fővárosában működött Leopoldo Pollack, a város vezető építésze, aki elsősorban az uralkodóház és az elit számára tervezett. 1792-ben magához hívta 22 évvel fiatalabb (!), frissen végzett építész öccsét Bécsből, hogy bevezesse a szakma gyakorlati fortélyaiba. Így kezdődött Pollack Mihály pályája, ami máig meghatározza a Magyarországról alkotott képet – fogalmazott Szende András tájépítész, az Architextúra blog szerzője.

A Villa Reale nagyterme ( Fotó forrása

Leopoldo 1790-től dolgozott talán legnagyobb munkáján, a Villa Reale épületén. Neve kétszeresen is megtévesztő, mert nem királynak, hanem hanem Milánó katonai parancsnokának, Ludovico Barbiano grófnak készült, ráadásul méreteit tekintve nem is villa, hanem egy hatalmas városi palota. A nagy korkülönbség ellenére a két testvér – a befutott sztárépítész és a tehetséges ifjú – kiválóan dolgozott együtt, sok épületen nem is lehet pontosan megállapítani, hogy melyik részlet, melyik megoldás kinek az ötlete volt.

A Villa Reale udvari homlokzata ( Fotó forrása

A Villa Reale valóban nagyszabású épület, utca felőli oldalán díszudvart alkotó oldalszárnyak húzódnak. Nevét akkor kapta, mikor az osztrák uralmat megszüntető Napóleon mostohafiát, Eugène de Beauharnais-t tette meg Itália királyának, aki beköltözött az osztrák szolgálatban álló olasz gróf palotájába.

A Villa Carcano a Milánó melletti Anzanoban ( Fotó forrása

A klasszicista építészetet kritikusai unalmasnak és sablonosnak tartják. Mégis, a Pollack-testvérek lombardiai munkái határozottan olaszosak, persze, ehhez minden bizonnyal hozzájárul a mediterrán környezet is. A Milánó mellett Anzano városában álló Villa Carcano épületéről első pillantásra sejthető, hogy Itáliában áll. Pollack magyar munkái ugyanezekből az elemekből állnak össze, mégis határozottan és karakteresen magyarok. Valószínűleg épp ebben rejlik az igazán nagy tehetségek titka.

1787-ben, még Mihály érkezése előtt tervezte Leopoldo a patinás Paviai Egyetem természettudományi előadótermét, a Teatro Fisico-t. A harmonikus arányokat, az elegáns anyaghasználat, a terek ötletes formálását Mihály bizonyára felidézte, mikor a Nemzeti Múzeum előcsarnokát, vagy a pesti Festetics-palota termeit papírra vetette.

Paviai Egyetem, Teatro Anatomico ( Fotó forrása

Ugyanekkor született az egyetem másik előadóterme az orvosi kar számára. A Teatro Anatomico alaprajzi elrendezésében hasonló, részletmegoldásait tekintve alapvetően eltér a fizikai előadótól. Viszont mindkét teremnek kagylós mennyezete van, a jobb akusztika érdekében.

A Comói-tó partján álló Villa Saporiti ( Fotó forrása

A Comói-tó partján álló Villa Saporiti 1790-93 között épült, így Pollack Mihály minden bizonnyal közreműködött a befejezésben, lehet, hogy egy-két végső tervlapot is ő készített, vagy felügyelte az építkezést. A világ egyik legszebb helyén álló csodás villaépület mindenesetre jó iskola egy pályakezdő építész számára.

Belgioioso, a kastély üvegháza ( Fotó forrása

Belgioioso hatalmas középkori várát ebben az időszakban tették alkalmassá az akkori modern főúri élet számára. Ekkor épült az üvegház is, fent középen Apollóval, ahogy a napszekéren halad.

A Cuggionoban álló Villa Annoni a legjobb példa arra, hogy a kevesebb több. Az épületen alig van tagozat vagy dísz, mégis csak úgy árad belőle az elegancia. Az olaszos elegancia, ami az arányok gondos mérlegeléséből, a minőségi anyagokból fakad. Pollack ezt az elvet hozta Magyarországra – akkor még nem haza, mert csak később vált magyarrá.

Az Erbában álló Villa Amaliát Leopoldo már Mihály távozása után fejezte be, 1800 körül. A tehetséges öccs, kitanulva a szakma rejtelmeit, magába szívva Itália építészetét, 1798-ban a fejlődő városba, Pestre költözött. Folytatjuk!