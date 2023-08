Egészséges tízórait otthon csomagolni a gyereknek munka, de nem lehetetlen kihívás

(Forrás: Ficsak blog)

Bármi is az oka annak, hogy a gyerek nem akarja az iskolában elérhető ennivalót elfogyasztani, a szülő az okok felderítése mellett vagy azon felülkerekedve csak azt szeretné, hogy a gyerek egyen. Mégpedig a lehetőségek szerint egészséges falatokat vegyen magához, mert a szülő akkor nyugodt, ha tudja, hogy a gyerek nem nyeli az éhkoppot egész nap, de nem is a kisboltban vásárolt kakaós csigával szelídíti az éhséget.

Mi a megoldás?

Bármennyire is sok munkával és tervezéssel és előrelátással jár ez a kihívás: a szülőnek (később a nagyobb gyereknek) csomagolnia kell tízórait, ebédet, uzsonnát. Mégpedig egészséges dolgokat, hogy a gyerek a lehető legegészségesebben fejlődjön, de azért legyen finom, a gyerek számára vonzó is az, amit a szülők csomagolnak számára.

Azért is jár azonban sok munkával a csomagolás és az előkészítés, mert meglehetősen rövid idő áll a gyerekek rendelkezésére a szünetekben a táplálkozásra, és a tízórai szünet kicsit hosszabb periódusa se engedi azt, (a körülmények se alkalmasak arra) hogy a gyerek az iskolában szeljen, aprózzon, kenjen. Mindent otthon kell úgy előkészíteni, hogy a gyerek problémamentesen tudjon falatozni, nagyobb maszatolás nélkül.

De mi is kerüljön a tízórais dobozba (ami persze ebéd is lehet)

Némi fifikával még a kakaóscsiga is beleférhet a menübe- ha teljes kiőrlésű lisztből sütjük azt otthon, és csökkentjük felhasznált cukor mennyiségét. Annak érdekében pedig, hogy ne legyen fülig csokis-kakaós a gyerek, süssünk mini csigákat, amiket egy-két harapással el tud tüntetni.

A spéci kakaóscsigán túl azonban nagyon sok minden belefér az egészséges vonalba, a teljesség igénye nélkül most adunk néhány ötletet és meghatározzuk a fő vonalakat ebben a kérdésben.

Mi az ami igazán megfelelő?

Az, ami nem cukros, nem szénsavas-cukros, és nincs tele egészségtelen zsírokkal, színezékkel, ízfokozóval és sóval. Olyan, ami változatos és minden szükséges tápanyagot tartalmaz: fehérjét, egészséges zsírokat, egészséges, lassan felszívódó szénhidrátot, vitaminokat.

Szükséges tehát húsféle, tojás, túró, joghurt, gabona, zöldség, gyümölcs. Ha lehet mindennap másféle kombóban, hogy a gyerek ne unja meg.

Konkrétan kerülhet a dobozba: felvágottas szendvics, ami például sovány csirkemell sonkából, teljes kiőrlésű zsemléből készült és RENGETEG friss zöldség kerül a hús mellé, esetleg egy kis sovány sajt is. A dobozba kerülhet pár szem mandula és félbevágott vagy negyedelt alma, hogy a rövidebb szünetekben legyen módja gyorsan bekapni egy kis gyümölcsöt.

De kerülhet a dobozba hideg zabkása – kifejezetten olyan, ami otthon készült és amit a szülő gyümölccsel és fahéjjal, kakaóporral ízesít és nem cukrozza túl. Egy tízóraira tökéletes választás a zabpehely nagyon sok gyümölccsel – cukor nélkül!

Ha viszont a tízórai zabkása volt, akkor az ebédnél érdemes a fehérje irányába elmenni:

sajt és grillezett csirkemell kockák, teljes kiőrlésű kenyérke vagy zsemle, valamint friss (darabokra szelt) paradicsom, paprika lehet az, ami délben elveri a gyerek éhét. Esetleg csirkehúsos tortilla, amibe nem feltétlenül kerül szósz, ahelyett még több zöldség gondoskodik arról, hogy jól csússzon a falat.

Ha a gyerek imádja a hamburgert, azt is elkészítheti a szülő, persze a megszelídített változatot:

teljes kiőrlésű buciba rakhatunk sovány marhahúsból készült hamburgerpogácsát és nagyon- nagyon sok zöldséget.

Az iskolabüfék kínálatát is érdemes azonban felmérni, mert ezen a területen nagyon sok erőfeszítést tett a Kormány, hogy az iskolai büfék egészséges táplálkozást biztosítsanak a gyerekeknek.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján található tájékoztatás szerint tudjuk, hogy:

A gyermekek egészségének védelme érdekében a jogszabályváltozás szerint tovább korlátozódott az előre csomagolt, hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmazó termékek, valamint a magas só, és telített zsírsav tartalmú élelmiszerek iskolában történő árusítása, így 2022. szeptember 1-jét követően a köznevelési intézményekben (iskolabüfékben, áruautomatákban, stb.) nem árusíthatók többek között az alábbi főbb termékcsoportok:

hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmazó üdítő,

kivéve a legalább 50% gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó nektárok, gyümölcslevek és zöldséglevek, valamint

legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek

hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmazó szörpök,

kivéve a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti kivonatalapú szörpök, valamint a legalább 50% gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó szörpök

energiaitalok

hozzáadott cukrot vagy édesítőszert tartalmazó előre csomagolt készítmények (pl. kekszek, ostyák, cukorkák, tészták, stb.)

alacsony rost tartalmú (8 gramm rost /100 gramm alatti) olajos magvat tartalmazó csemegék (pl. müzlik)

alacsony csokoládé- és kakaó tartalmú csomagolt élelmiszerek a Korm. rendelet szerinti cukortartalom függvényében

magas só (1 gramm só/100 gramm feletti) vagy magas telített zsírsav (2 gramm telített zsírsav/100 gramm feletti) tartalmú ropogtatni valók (pl. snackek, chipsek stb.) a Korm. rendelet szerinti kivételekkel.

A FICSAK is nagy küzdelmet folytatott az iskolabüfék egészséges kínálatának kialakítása érdekében, hiszen szülőként, de a közösségért dolgozó emberként se mindegy, hogyan táplálkozik a jövő generációja.

Az „Egészséges iskolabüfé” kampányunk, amely a 2017-es kezdeményezés folytatása volt, az egészséges életmód fontosságára kívánta felhívni a figyelmet a kisgyermekek és szüleik edukálásán keresztül.

Társszervezetünk, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület jelenleg zajló pályázata, az „Egészségügyi prevenció a családokért”– néven lelhető az egyesület Facebook-oldalán. Ez a pályázat mindazoknak szól, akiknek fontos,hogy családja minél egészségesebben éljen és ezért nem riad meg egy kis rafinériától sem. Tegye közkinccsé kreatív ötleteit, bevált trükkjeit mindenki, aki lelkesen, felelősséggel telten tesz azért, hogy családja minden területen egészségesen élhessen, és persze azért, hogy trükkjeit mások is kipróbálhassák!

Hisszük, hogy az egészséges táplálkozás egészen kicsi korban kezdődik, ahogy abban is, hogy az egészséges életmód, mint ÉRTÉK átadása – a szülők feladata, és mindaz, amit gyermekkorban látnak, tapasztalnak a gyerekek, hatással lesz egész felnőtt életükre is. Az egészségtudatos életmód kialakítása, az egészség megőrzése fontos feladat a családban- és ez bizony akár a gyereknek csomagolt tízórainál is tetten érhető.