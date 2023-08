Krúbi jó, de nem bátor, csak hülye

A Telex rég volt ennyire elalélt állapotban, tette ezt a szigetes mámor kellős közepén, érezvén, hogy mégis kitapintható és megszámlálható az az elégedetlen tömeg, az a szép és okos ifjúság alkotta kritikus ellenállás, ami túlmutat végre a FreeSZFE és a Pankotai Lili-hímzőkör által verbuvált kormányváltó hangulaton. Mivel noÁr kapucnis pulcsijainak nincs szezonja, úgy kellett nekik egy jó Krúbi-koncert, mint egy falat kenyér.

Krúbi, született Horváth Krisztián jövőre lesz 30 éves. Őstehetség, kár lenne tagadni. Nehézlábérzés, Ösztönlény és Szív dalai még annál is elismerést kell kiváltsanak, akik sem korosztályilag, sem ízlésileg nem tudnak azonosulni ezekkel a produkciókkal. Az egész Krúbi-jelenség ki van találva, át van gondolva, érzi a saját és az eggyel lentebbi generáció életérzését, és jól működteti azt szinte már túlzásokba esett hatásvadászattal. A gyerekek meg zabálják. Zeneileg sem igénytelen, fiatal kora ellenére hihetetlenül epikus és profi. Tehát Krúbi jó.

Erőteljesen érdekli a közélet. Dalaiban fellelhető volt már Schmuck Andor, Mészáros Lőrinc, és egy teljes dala arról szól, hogy Orbán és Gyurcsány kezdjen végre bele egy szexuális aktusba. Mondhatjuk tehát, hogy lő ide is, meg oda is. Azaz sokáig mondhattuk ezt, de egy ideje inkább ide lő. Egy hónapja Orbán-babával smárolt a színpadon, most meg egy törpe Orbán-figurát emelt a magasba és lóbálta azt, illetve a háttérben Erzsébet királynőbe oltott Orbán Viktor festmény illusztráció is díszelgett. Nem voltam kint, a Telexből tájékozódtam, elnézést, ha nem pontos a leírásom.

(Kép forrása: Facebook/Krúbi)

Az esemény ezen részén elkezdődött a „Mocskos Fidesz”-rigmus skandálása, amit a videóból nem tudtam megállapítani, hogy mennyire volt spontán, de arra bőven elég volt, hogy Weiler Vilmos telexes kultúranarchista kolléga elégedetten csettintsen, hogy most már aztán tényleg bukni fog a váli-völgyi taschenhitler.

Három állításom van Krúbiról. Az elsőt, hogy jó, már részleteztem. A második az, hogy semmiképp sem nevezhető bátornak az az előadó, aki 2023-ban feláll magyarként egy egyértelműen nemzetközi fesztivál nagyszínpadára, és 13 év vérszomjas, de valahogy mégis fekete autókat és körömletépéseket nélkülöző diktatúra után megszégyeníti a miniszterelnököt. Ennél laposabb, prolibb és vérengzőbb víziókat lát az ember nap mint nap Jakab Péter Facebookjának kommentmezőjében. Azokhoz képest Krúbi művészet! Tehát ez minden, csak nem bátorság! Krisztiánt védi a tömeg, a Sziget, a nemzetközi média, de leginkább ez a szar demokrácia, melynek létezését végre minden jóérzésű kormánygyűlölőnek el kellene ismernie.

A harmadik állításom pedig az, hogy ha nem bátor, akkor viszont hülye. Hogy miért? Mert rövidtávon ugyan Beatles-hisztériára hajazó tini sikolyokat és 150 kamaszlány-telefonszámot kap bulinként, meg haveri hátbaveregetéseket a srácoktól, hisz „jól odamondta a báttya”, de hosszútávon nem lehet kalkulálni egy politizáló művész karrierjét. Nem gondolom, hogy Krisztián megmérte, hogy ez mekkora sikert hoz. Egyszerűen leszarja, él a művészi szabadság jogával, és nem mérlegel. Mérlegelni nem ő fog. Hanem a Momentum vagy éppen a Partizán, melynek stúdiójába a balos médiakáder-képzés Magnetója, Gulyás Marci korábban már behívta vendégnek. De nemcsak egyirányú mérlegelések születnek majd. Mert mérlegelni fog pár éven belül az a most még leginkább a Krúbi-életérzésért koncertre járó fiatal is, aki később lehiggad, elkezd dolgozni, családot alapítani, és a régi toposz szerinti liberálisként kezdett fejlődéstörténete idővel konzervatívvá alakul. Ő hogy érezhette magát a mocskosfideszezés alatt? Voltak-e benne morális kérdőjelek az Orbán-bábu miatt? Vagy tényleg azt kell higgyük, hogy egytől egyig anarchista anyaszomorítók járnak Krúbira? Kizárt. Kevesebben vannak konzervatív értékrendűek, ezzel tisztában vagyok. De Krúbi az ő lemorzsolódásukat kockáztatja. Ezért hülye. Szerintem.

Nem gondolom, hogy innentől elkezdi majd őt ugyanúgy használni a ballib média és politika, mint ahogy a korábbi percembereket, mert Krisztián annál jóval autonómabb, de hogy az eddig rá oly jellemző átgondoltság után most nem gondolt bele abba, hogy bizony szerethetik őt fideszes gyerekek is, abban bizonyos vagyok. Úgy vélem, ezekkel a performanszokkal nem ellenzéki felnőtteket farag a kamaszokból, hanem inkább apolitikusakat. Akik, ha nem mennek el szavazni, azzal épp a Fidesznek tesznek jót.

Amíg Krúbi gegje a színpadon sima menősködés, addig – lehet szeretni vagy nem szeretni – Nagy Ferót simán megverték sokkal kevesebbért. Na, az volt a bátorság! Ez meg csak lájkgyűjtés.