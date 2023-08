Great Reset: Génszabászat és eutanázia

Az ígéret szerint a jövőben már nem kell várni a szervdonorokra, mert az átültetéshez igényelt szerveket 3D nyomtatóval készítik el. Ez a vízió az orvosetika határait feszegeti, elvégre a Nyugat öregedő társadalmaiban egyre nagyobb szükség lesz a tudományra. Miközben a természet egyre több titkát sikerül megfejteni, az emberi élet értéke úgy alakul át “egyszeri csodából” egy tervezhető és beárazható költségtényezővé. Kiszelly Zoltán politológus írása a Mozgástér blogon.

A társadalmi együttélés szabályait a politikának kell az adott társadalom értékrendje és kultúrája alapján meghatároznia – írja a Kiszelly Zoltán politológus írása a Mozgástér blogon.

A nyugati társadalmakban ez az értékrend sokáig a keresztény tanításra és kultúrára épült, és annak ellenére maradt meghatározó, hogy nyugaton a felvilágosodás, keleten a totalitárius ideológiák támadták. Az a mondás, hogy nyugaton az “ateisták is a keresztény kultúra talaján állnak”, máig érvényes.

Ezek a hagyományos értékek már bizonyítottak, generációról generációra biztosították a kiszámíthatóságot, stabilitást és a fejlődést. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy a globalista elitek saját életükben máig ragaszkodnak hozzájuk. A világ nagyobb része is ragaszkodik saját hagyományos értékeihez és ösztönösen ódzkodik a Woke-gender-ideológiától. A globalisták a nyugati társadalmakat azonban a Great Reset keretében át akarják formálni, ennek része az egészségügyi rendszerhez való hozzáférés korlátozása fizetőképesség általi szabályozása, ami pont az elöregedő társadalomban válik kulcskérdéssé.

Meddig mehetünk el?

A nagyobb nyugati társadalmakban a szemünk láttára válik szét az egészségügyhöz való hozzáférés “állami” és “privát” betegekre, amire Németország a legjobb példa. A német egészségügy azért is vészelte át jobban a COVID-ot, mert az amerikai, brit és olasz egészségügyi rendszerhez képest kevéssé állt át a profitorientált “egynapos sebészetre”, pontosabban az optimalizált ellátásra, így volt elég kórház és ágy. Most pont ezen akarnak változtatni, és ha nem is minden második (689-et) kórházat zárnak be, mint arról kezdetben szó volt, de nagyjából minden ötödiket. A kórházakból jobb esetben ápolási központok lesznek, rosszabb esetben tényleg bezárják azokat.

A 96 német “állami” biztosító betegeinek heteket-hónapokat kell egy szakorvosi vizsgálatra várni, amit úgy kerülnek ki, hogy a kórházak sürgősségi osztályaira mennek. Az ilyen “indokolatlan” esetek miatt a nagyvárosi kórházakban óriási a betegszám, várakozási idő és a stressz, amit a CDU/CSU egy 20 eurós vizitdíjjal csökkentene. Ennyit kéne azoknak a betegeknek fizetniük, akik előzetes telefonos konzultáció nélkül, “saját lábon” jelennek meg a kórházak sürgősségi osztályain.

Nagy-Britanniában sem jobb a helyzet, ahol a Brexit egyik fő ígérete pont az volt, hogy az uniós befizetést a brit egészségügyre költik majd. Miközben 14 millió brit (köztük 3,9 millió gyermek), a lakosság 22 százaléka süllyedt a túlhaladottnak tartott szegénységbe, az NHS dolgozóinak a kormány 8-10 százalékos infláció mellett előbb csak 5, újabban 6% fizetésemelést és egyszeri kifizetést ajánl. Érdekes kontraszt, hogy az Ukrajnának küldött fegyvereknél mintha nem fukarkodnak ennyire a pénzzel.

Milyen ajánlat körvonalazódik ezek alapján a globalisták részéről a nyugat társadalmai számára? Az elöregedő társadalmak bevándorló országokká válnak, ahol a hagyományos értékek és a demokrácia helyét a “gender” és a “jogállamiság” veszi át. Az etikai normák fokozatosan háttérbe szorulnak. Ahogy a klímaváltozásra való hivatkozással szélesre nyitják a kaput a génmódosított termények előtt, úgy csak idő kérdése, hogy ennek analógiájára többet halljunk a “genom szerkesztésről”, mint az első háromszülős kisbaba esetében.

Ahogy az élet fogantatásánál és a népbetegségek kezelésénél a génszabászat, úgy az élet végén az eutanázia szabályozása is most körvonalazódik. Amit a média egy-egy megrázó esetként tálal, kezd egy rendszerré összeállni. Az erkölcsi falak sorra omlanak, a kapu itt is egyre szélesebb. Hollandiában már 12 éves kortól kérhető az eutanázia, és Franciaországban is követnék a belga, holland, luxemburgi és spanyol példát.

Magyarország ebben is alternatívát kínál: az emberi élet csodája nálunk még nem értéktelenedett el, és hogy ez így is maradjon, alaptörvényünk a gyermekek nevelését a keresztény kultúrán alapuló értékrend szerint várja el, ami pont azt a kipróbált erkölcsi iránytűt adja a felnövekvő nemzedék kezébe, amely naggyá tette Európát és a Nyugatot.

