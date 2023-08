Nem a woke Megan hibázott, hanem a sportoló Megan

Szeretnék leszögezni valamit még az elején. A mostani írásom ellenére is woke-ellenes maradok.

Épp ebben a percben hozott ide a tízéves fiam egy videót az ipadjén, amiben hatalmas futballsztárok, Cristiano Ronaldo, Neymar és Dybala olyan mozdulatait szedte össze egy felhasználó, amiben szilveszteri adásba illő, burleszk jeleneteik vannak egybesűrítve. Ronaldo lyukat rúg, Neymar 15 méterről taccsra rúg, Dybala eltöri a labdát egy szögletrúgáskor. Valódi felvételek? Igen. Igazságosak? Nem.

A fociban a legnagyobbak is hibázhatnak. Megan Rapinoe, az Egyesült Államok 38 esztendős, 202-szeres válogatott, kétszeres világbajnok, olimpiai bajnok labdarúgónője épp most ejtette ki országát a jelenleg is futó női vb-ről a svéd lányok ellen, tizenegyespárbaj során. De kicsoda ez a Megan Rapinoe? Egy elképesztően tehetséges és sikeres sportolónő, aki megrögzött woke, harcol a melegek jogaiért, Trump-ellenes, a volt elnököt bohócnak tartja, és nem vett részt a vb-győzelmük utáni fogadási ceremónián a Fehér Házban, valamint egyfeszt harcol a focistanők férfiakkal egyező fizetéséért. A meccsek előtti himnusznál ő tekinthető a leginkább felbujtónak abban, hogy egyre kevesebben teszik szívükre a kezüket, és egyre kevesebben énekelnek az amerikai csapatból. Haja volt már mindenféle színű, most épp fürdőszobazöld. Nem véletlenül imádja őt az amerikai woke- és LMBTQ-közösség.

(Fotó: EPA/James Ross)

Most azonban utolérte a karma. Az ausztrál–új-zélandi közös rendezésű női vb nyolcaddöntője a tizenegyes párbajhoz ért. A sztár odaállt, és fölérúgta. Mégcsak nem is csúnyán, de kellően fölé ahhoz, hogy többek között az ő hibázásával az USA kizúgjon a világbajnokságról, méghozzá története során a leghamarabb. Így az amúgy talán esélytelenebb svédek jutottak a legjobb nyolc közé.

És ahogy lenni szokott, a bűnbakkeresés elindult, és még Amerika józanabbik fele is egyértelműen Rapinoe-t találta meg célpontként. Konzervatív, republikánus szimpatizáns megmondóemberek odáig merészkedtek, hogy egy közülük azt írta, hogy bár életében nem focizott, de ezt még ő is berúgta volna. Tényleg, barátom?! Komolyan el kell vegye a káröröm az eszedet?! Aki valaha versenyzett csapatsportágban, pontosan tudja, hogy egy téttel bíró meccsnél, pláne egy kiélezett helyzetben mennyire nem számít, milyen képességeid vannak. Lásd a gyerekem által mutatott videót! Lelki nyomás alatt bárki, még a legnagyobbak is hibázhatnak. Ahogyan a zseniális Roberto Baggio is tette az 1994-es, néhai Puhl Sándor által vezetett világbajnoki döntőben a brazilok elleni büntetőpárbajnál. A stadionból lőtte ki a labdát. Nyertek Romarióék, az olaszok pedig kapituláltak, épp az USA-ban, ahol és amikortól az európai foci jenki felvirágzása elindult. Kétségbe vonta-e bárki Baggio képességeit? Nem emlékszem rá, mondjuk, normálisabb világban éltünk, ez tény. A futball ilyen. Könnyen okoskodunk a fotelból.

Más kérdés, hogy Megan Rapinoe tett bőven azért, hogy amikor eljön egy ilyen emberi hiba, azt ki fogja használni minden, az ő ideológiáját nem osztó ember arra, hogy gúnyolja, megvesse. Ezért sem szerencsés politikát vinni a pályára. Ahogy a térdeplő angolokat megleckéztette a magyar válogatott a saját otthonában, az is inkább szakmai sikernek tekinthető az én szememben, és legkevésbé ideológiainak, bár annak sem volt rossz. Az angolok – ne lógjon bilibe a kezünk – tíz meccsből csak 1-2 alkalommal kapnának ki tőlünk, az viszont épp az egyik volt a 10-ből. Nem a BLM-agyhalál miatt kaptak ki tőlünk, hanem mert motiválatlanok voltak a tétmeccs ellenére, mi meg jók és élesek. Megan Rapinoe nem a woke szarsága miatta rúgta fölé a tizenegyest, hanem mert rossz döntést hozott adott pillanatban, rosszul kivitelezte a mozdulatot, mert a legtapasztaltabb sportoló is a tét terhe alatt működik, és mert a büntetőpárbaj sokkal inkább pszichés harc, mintsem tudásalapú.

Nem leszek népszerű ezzel a véleménnyel a konzervatív oldalon, de ne bántsuk Megant! Ha odaszúrunk, szúrjunk oda a pályán kívüli idiótaságaira, egy felröhögés is belefér a karma kapcsán, de ne kössük össze a futballtudását, a dicső múltját a számunkra hibbant gondolataival. Olyan aljas támadásokat kap a közösségi médiában, hogy azok közt Donald Trump tweetje még a legenyhébb és legtalálóbb: „Szép lövés volt, Megan!” – írja. Pedig Trumpnak aztán édes lehet a bosszú, mégis megállt ennyinél.