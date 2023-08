Az anyatej a lehető legoptimálisabb tápláléka a babáknak

A WHO 1992- ben nyilvánította augusztus első hetét ünneppé, onnantól ünnepeljük a Szoptatás Hetét, augusztus 1-et pedig a Szoptatás Világnapjaként tartjuk számon. Azóta él az az ajánlás is, hogy az édesanyák, ha lehet, minimum fél évig szoptassák gyermekeiket.

(Forrás: Családban marad! blog)

Az ajánlás hazánkban is ismert, nagyon sokat is tesz az egészségügy azért, hogy ez az ajánlás nyitott fülekre találjon az édesanyáknál. Nagyon sokan szeretnék a szoptatás módszerével, anyatejjel táplálni gyermeküket, de még mindig sokan vannak azok is, akiket a kezdeti nehézségek eltántorítanak az anyatejes táplálástól. Sok helyen a kezdeti lelkesedést hamar felváltja a csalódás, mert a kicsi nem kap rá az anya mellére, lassúbb, erőtlenebb, lehet aluszékonyabb a kicsi, vagy nem olyan élénk, nem törekszik annyira, mint ahogy az komfortossá tenné a szoptatást – olvasható a Családban marad! blogon.

Ha mégis, az a világ egyik legjobb dolga, hiszen az anyatejes táplálásnál egyszerűen nincs jobb megoldás egy gyermek táplálására, akkor se, ha már nagyon- nagyon jó minőségű tápszerek kerülnek forgalomba.

De miért is olyan áldásos az anyatejes táplálás a baba valamint az édesanya számára?

„Mert a szoptatás az anyánál csökkenti az emlő- és petefészekrák, valamint a magas vérnyomás kockázatát; a gyermeknél segíti a fertőző betegségek leküzdését, csökkenti a hasmenés előfordulását és súlyosságát, csökkenti a légzőszervi fertőzések és az akut középfülgyulladás előfordulását, megelőzi a fogszuvasodást, valamint a harapási rendellenességeket, pozitívan hat az értelmi és érzelmi fejlődésre, a kötődés kialakulására.” /hirado.hu /

(Forrás: Családban marad! blog)

Ami azonban a legfontosabb, hogy az anyatej tápanyag összetétele a legoptimálisabb a gyermek növekedése, érése, fejlődése során.

Összetétele változhat egyetlen szoptatáson belül és a szoptatási időszak folyamán is. Egyetlen napon belül is eltérő az összetevők aránya, ingadozhat a szénhidrát, a kalóriatartalma is. De bárhogy változik: mindenképp a legmegfelelőbb és a legjobb tápláléka a babának. Mindemellett védelmet nyújt a fertőző betegségekkel szemben, továbbá élő immunanyagokat tartalmaz!

Milyen az anyatej összetétele?

A Heim Pál Kórház szakmai lapja a következő módon ír erről: „Az anyatej összetétele nem állandó, hanem folyamatosan változó. Gondoljunk csak arra, hogy a szülést követő első hétben sűrű sárgás színű tej ürül, amelyet colosztrumnak neveznek. A colosztrum tápanyag összetétele a magasabb fehérje és ásványianyag-tartalomban és az alacsonyabb zsír és szénhidrát tartalomban különbözik az érett anyatejtől. Ugyanakkor a colosztrum az érett anyatejnél nagyobb koncentrációban tartalmaz immunglobulinokat, mindenekelőtt IgA-t. Ezt követi a lactáció 6-15. napja között termelődő átmeneti anyatej, amelynek tápanyag és immunglobulin tartalma a colosztrum és az érett anyatej között van. Az érett anyatej, amely összetevőiben már eltér a colosztrumtól, ez egy fehér hígabb tej. „

Vagyis, amikor egy édesanya megrémül attól, hogy nincs elegendő teje, vagy a tej minősége nem felel meg a babának, jusson eszébe, hogy a tej állaga, összetétele nem állandó, változik, és ha van elég kitartása és türelme az anyának, akkor sok esetben pontosan olyan minőségű és mennyiségű anyatej áll majd a rendelkezésükre, amilyenre, és amennyire a babának szüksége van.

(Forrás: Családban marad! blog)

Akad néhány tévhit is, amivel érdemes foglalkozni: Az egyik leggyakoribb, hogy egy sor olyan táplálék van, amit az anya nem fogyaszthat szoptatás során. Az igazság azonban az, hogy az alkoholon kívül nincs igazán olyan ennivaló, amit el kellene hagyni.

Egy előző cikkünkben Vargyai Diána szoptatási tanácsadóval készítettünk interjút. Akkor ő a következő módon fogalmazott nekünk:

„Bár sokan még mindig így gondolják, a valóság az, hogy a kismama mindent ehet. Nem, nem igaz, hogy nem lehet bizonyos gyümölcsöket vagy citrusféléket fogyasztani. Nem igaz, hogy „megsavanyodik a tej” abban az esetben, ha a kismama citromot fogyaszt. A hüvelyesek fogyasztása sem tilos, hiszen gondoljunk csak azokra a kismamákra, akik vegák, vegánok és napi szinten vagy legalábbis nagyon gyakran fogyasztanak (a benne található fehérjetartalom miatt) babot és mellette szoptatnak. Nagyon sokszor találkozom vega/vegán kismamákkal és nem találkoznak ilyen jellegű problémával, a baba táplálása és a baba komfortérzete a mama hüvelyesek fogyasztása esetén is jó.”

Ahogy fogalmazott, lehetnek egyéni eltérések és lehet egyéni érzékenység, ilyenkor azonban érdemes szemmel tartani a baba viselkedését, feljegyezni, mikor kezdi kellemetlenül érezni magát, mikor, hogyan jelez, jelez- e egyáltalán. Mert akkor ki lehet szűrni azt a táplálékot, amely nála előhozhat valamilyen tünetet.

A legjobb azonban, ha bízunk abban, hogy a természet jól működik, a szervezetünk is jól működik és táplálkozzon a kismama egészségesen, változatosan. Fogyasszon sok zöldséget, gyümölcsöt, legyen friss, természetes a táplálék, amit bevisz a szervezetébe, mert az a baba számára is a lehető legjobb alap a megfelelő anyatejhez.