Tiltón az új countrysláger – sivalkodnak a demokraták

Jason Aldean megírta a normalitás himnuszát, azóta rasszista, lincselésre felbujtó gonosztevő lett a liberális Amerika szemében, ennek megfelelően a CMT letiltotta a klipet. Addig nézzük a YouTube-on, amíg lehet! – Lentulai Krisztián írása a Mozgástér blogon.

„Szájba vágsz valakit az utcán | Kirabolsz egy idős nénit a pirosnál | Fegyvert fogsz a boltosra | Azt hiszed ez menő, de oké, játszd csak a hülyét | Provokálod a rendőrt, beleköpsz az arcába | Taposod a zászlónkat, és még fel is gyújtod | Ja, azt hiszed, kemény gyerek vagy | De próbáld ezt egy kisvárosban | Lássuk, meddig jutsz utána | Mifelénk megvédjük magunkat | Ha átlépsz egy határt, nem fog sokáig tartani | Hogy rájöjj, hogy ezt nem kéne megpróbálni egy kisvárosban”

Ez a verze és refrén Jason Aldean countryénekes vadonatúj dalának, a Try That In A Small Townnak a szövegéből való. A dal, amiről egész Amerika beszél pár napja, és amely dal az új himnuszává kezd válni a konzervatív patrióta közösségeknek, és minden józanul gondolkodó amerikainak. A szamizdatként is tekinthető felvételt kézről kézre osztják a Twitteren, ugyanis jelenleg ez a legfontosabb közösségi platformja a szólásszabadságnak, pontosabban a jobboldali hangoknak, mivel a tradicionális amerikai könnyűzenei kultúrát is elérte a cancel culture és a bojkott. Igen, a bojkott, ugyanis sem a Billboard, sem a kifejezetten countryzenét közvetítő tévé, a CMT sem kultiválja az új Jason Aldean-dalt, ezért le is vették a playlistről – olvasható a Mozgástér blogon.

Természetesen a demokraták kezdtek először sivalkodni. Justin Jones képviselő szégyenteljes fegyverpromóciónak, a Variety magazin cinikusnak, Sheryl Crow, az All I Wanna Do-val világslágert író énekesnő pedig ócska csúsztatásnak tartja a szöveget, miszerint a kisvárosok lakói önvédelemből megszerveznék magukat.

Az ész megáll! Kedves Sheryl, pont, mert törvénytisztelő és békeszerető emberek lakják az amerikai kisvárosokat, ahonnan te magad is származol, hiszen erre hivatkozol, ezért nem fogják soha tűrni a gazembereket, rablókat, gyilkosokat. Fel nem tudom fogni a demokratapárti celebek kontraproduktív jóemberkedéseit. Sheryl Crow-nak valószínűsítem, hogy mind nashville-i, mind floridai otthonában nem jelent problémát távol tartania magát betolakodóktól és tolvajoktól.

Na, de vissza a dalra. A nóta önmagában egy formula countryrock középtempós ballada, ami alanyi jogon kedvence lenne az Aldean-rajongóknak, de így, hogy bojkottálva lett, a cikk írása idején négynapos klip 4.1 millió megtekintésnél jár a YouTube-on. Borítékolható, hogy ennél szerényebb lenne a látogatottsága, de így érthető okokból megnyomja az egyszeri rajongó, a republikánus, a vidéki, és minden bizonnyal a demokrata szavazó is, hogy jól felháborodhasson. De mire is a nagy felháborodás?! Idézzük csak fel a cikk elején olvasható dalszöveget! Leír egy jelenséget, ami a mai nagyvárosi Amerika sajnálatos sajátja, ezek a hétköznapok, nincs benne sem rasszista kijelentés, nincs benne BLM-gyalázás, sem arra való utalás, nincs benne fehér felsőbbrendűségre utaló szó vagy téma. Vagy a klippel van baj, drága demokrata hópihék? A klip, melyben hivatalos, híradásokból származó erőszakos cselekedeteket mutat be? Plasztikusan ott van a rendőr arcába ordítozó (amúgy fehér) férfi, a boltost pisztollyal kifosztó, csuklyás (vélhetően fekete) suhanc, a káosz, a rendzavarás, a mindennapos félelem? Ez zavaró? Ez sértő sokatoknak? A valóság bemutatása? Mitől félelemkeltő az, hogy egy éppen a vidék Amerikájának szóló zenei műfajban tevékenykedő zenész történetmesélő stílusban megír egy dalt, amiben elképzelhetetlennek tartja a fosztogatást és az anarchiát vidéken?

És akkor még nem beszéltünk a kommentekről. Volt olyan, aki egyenesen lincselésre felbujtónak nevezi a dal szövegét, illetve azt, hogy a Tennessee állambeli Columbiában forgatott klip hátteréül egy olyan bírósági épület szolgál, melyben az 1920-as években egy rasszista indíttatású per után meglincseltek egy feketét. Az épület, a klip, és maga Jason Aldean ezért rasszista. Ugye, értik? Őrület!

Végezetül nézzük, mit reagált maga a szerző a kitiltásra:

„A dalszövegben semmi nem utal a feketékre. Igaz, hogy nem vagyok híve a BLM-mozgalomnak, és sose rejtettem véka alá politikai nézeteimet, és én is szeretném, ha ez az ország visszatérne a normalitás talajára, de visszautasítom, hogy feketék vagy bűnözők lincselését támogatja a dalom. Ez nagyon veszélyes állítás! Kisvárosból származom, megénekeltem benne, hogy mi vigyázunk egymásra bőrszíntől függetlenül, és odafigyelünk a szomszédainkra.”

Azóta vagyok countryrajongó is, amióta a 90-es évek közepén a mainstreamből kikerültek a dallamos rockzenék, és bár egy ideje nem annyira figyeltem az újdonságokra, most rákaptam Jason Aldean munkásságára, ahogyan többmillió ember fogja ugyanezt tenni nemcsak az államokban, hanem Európában is.

Azon pedig ideje lenne elgondolkodni, idézve Charlie Kirk amerikai jobboldali influenszert, hogy vajon miért veszélyesebb és tiltandóbb Aldean szövege akárcsak mondjuk Cardie B énekesnő szövegéhez képest, melyben cenzúrázatlanul jelenik meg a férfi és női nemi szervek direkt kimondása, valamint a drogos agresszív közösülés. Egy slágerben. Ezt mindenki döntse el maga, meg azt is, hova tart Amerika, és benne a populáris kultúra.