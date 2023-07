Nyaralás gyerekekkel, egyedül – egyedülálló szülőként

Rögtön le kell szögezni az elején, hogy egy szál felnőttként a gyerekekkel való nyaralás nem a felnőtt pihenéséről szól, sőt. Akkor szabad csak egy ilyen kihívásba belevágni, ha ennek tudatában vagyunk, akkor ugyanis nem ér folyton csalódás amiatt, hogy egy perc nyugalmunk sincs… pedig elvileg éppen nyaralunk – olvasható a Családban marad! blog legújabb bejegyzésében.

Nem, nem nyaralunk, ha egyedül vágtunk bele a nyári kalandba, éppen ezért fontos tudatos döntés után vállalni, hogy a gyerekek nyaralásáról gondoskodunk, mert nekik , – történt ami történt a szülők között – igenis hasznukra válhat, építi őket az a néhány önfeledt nap, amit biztosítunk számukra.

Azért, hogy segítsük ennek megvalósulását, összeszedtünk egy nyolc pontból álló listát, mire érdemes ügyelni, mik legyenek a prioritások, hogy a lehető legjobban sikerüljön a dolog és a gyerekek élvezzék a nyaralás minden pillanatát.

Piszkos anyagiak

Valószínűleg kevesebb pénzből gazdálkodhat egy egyszülős család, így a tervezett nyaralást megelőző hónapok során érdemes le-lecsippenteni a kiadásokból, hogy aztán jusson néhány luxusra a nyáron. Például ne okozzon gondot, ha a gyerekek minden nap fagyit ennének, vagy felfedeztetek egy szuper cukrászdát a közelben és rákaptatok valamilyen finomságra.

A helyszín kiválasztása

A pénz beszél itt is – valószínűleg a félretett pénz dönti el azt a távolságot, amelyen messzire merészkedtek gyerekkel vagy gyerekekkel. Hiába tolakszik fel jó néhány szuper olcsónak tűnő szálláslehetőség a világ másik felén, ha az oda-vissza utazás megkopasztja a bankszámlát, vagy szuper a szállás és olcsó, de nincs semmi olyan a közelben ami érdekes lehet a gyerekek számára.

Igények felmérése, gyerekismeret

Te tudod, mit szeretnek legjobban a gyerekek, mivel tudják, szeretik elfoglalni magukat – mármint a telefon nyomkodásán túl. Vízimádók, kalandvágyók, minden extrém dolgot kipróbálnának, a hasukat imádják? A válaszok fényében érdemes keresgélni, mert teljesen felesleges városnéző gyaloglásokat beiktatni – és városban megszállni, ha egyébként élnek-halnak a tengerért és minden percet a vízben töltenének. Persze, a vízimádó gyerekek a hazai vizeket is imádhatják, és lehet pont ez a nyár lesz alkalmas ara, hogy a család minden tagja beletanuljon valamilyen evezős sportba.

Egyeztetés

Ne dönts egyedül, – bár a szülő fog a végén így is, úgyis döntést hozni –, ha partnernek tekinted a gyerekeket és jó előre lezajlanak a meccsek, hogy hova menne, és ki mit szeretne, időben lehet olyan közös megállapodásra jutni, ami mindenkinek megfelelő. Teljes konszenzusba persze nem kell reménykedni. De így legalább nem a szálláson megy majd a balhé, hogy miért pont oda mentetek, ahova, és nem lesz majd panasz, hogy nincs itt semmi!

Barátnőkkel közösen?

Egyedül nagyon-nagyon nehéz egy-két-sok gyerekkel utazni, programokat szervezni, lebonyolítani, etetni-itatni, szórakoztatni. Mindez egy fokkal könnyebbé válhat, ha van szintén egyedülálló szülőtárs, akivel közösen lehet cuccolni és útnak eredni. Így a gyerekeknek, a felnőtteknek is lesz társaság- felezni is lehet a gondokat, feladatokat, sőt egy ilyen társulás talán még abban is segít, hogy a szülők a gyerekek ágyba dugása után ejtőzzenek kicsit még a teraszon.

Autóval vagy éljen a vonat?

Egyre többen döntenek a vonat, a busz mellett, ha a gyerekek életkora már azt megengedi. Anyagi vonzata is van persze a dolognak, három gyerekkel vonatozni minimális költséggel jár (környezetvédő is ez a szemlélet), de leginkább azért, mert így az út is a kaland része. A szülői fókusz az első pillanattól a gyerekeken lehet, nem a forgalmon. Ha meg messze van a vasútállomás a szállástól- lehet előre szervezni közösségi utazást, vagy oda-vissza talán belefér a taxi is.

Az biztos, hogy ha a tömegközlekedést választjátok, választjuk, az a menetrendek alapos ismeretét igényli – nehogy azért maradjon el egy program, mert nem passzol a nyitvatartás a közlekedéssel.

Nem kell konyhatündér a nyaralásra!

Mit esztek a nyaralás alatt? Hát finomakat, néha hideget, néha meleget, néha édességet, máskor meg helyi finomságot. Azt, és olyat, ami a lehető legkisebb erőfeszítéssel elérhető, beszerezhető, előállítható.

Ez alól akkor van kivétel, ha speciális igényű gyerekekről van szó, mert az szervezést és előrelátást igényel. Akár előre sütés-főzést, hogy akkor is legyen a szálláson, a csomagban a speciális étrendű gyerek számára megfelelő élelem, ha az egész család egyébként köszöni szépen, de beéri vajas kenyérrel, zöldpaprikával. Mert ez is belefér. Meg a lecsó is belefér, meg az is, hogy útközben kapnak be a gyerekek egy-egy szendvicset, vagy egyszer-kétszer valamilyen (nem túl cukros zsíros) péksüteményt.

Mi van, ha zuhog?

Gyerekekkel egy általában szűk szálláson épületben bent ragadni igazi kihívás. Mert akkor kezdődik a telefonnyomkodás (ha addig azt sikeresen ki is iktattuk), meg kezdődik a másik piszkálása, az unalomból fakadó játszmázás. Érdemes előre készülni az esőnapokra társasokkal, családi játékokkal, mesékkel, könyvekkel. Mindenképp legyen egy lista nálunk vagy agyban, hogy mi mindent lehet a gyerekeknek felkínálni unaloműzésre.

De az is elképzelhető, hogy lesz idő végre beszélgetésre. Ami önmagában felér egy gyönyörű utazással – egymás felé.

A kiemelt kép illusztráció.