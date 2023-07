Nokiás doboztól az adományládáig

Adományláda. A “mikroadomány” után újabb elemmel gazdagodik a rendszerváltás óta legnagyobb kampányfinanszírozási botrány folklórkincse. Majd ha lesz fotó, kiderül, hogy egy, vagy több láda fialta-e ezt a félmilliárd forintot. Az előválasztási bőségszaru körül mindenesetre egyre több a kérdőjel, és az is biztos, hogy az adományláda immáron a guruló dollárok néven elhíresült politikai korrupció egyik szinonimájává vált – Kiszelly Zoltán politológus írása a Mozgástér blogon.

Amikor Márki-Zay Péter a baloldali előválasztás során felvetette, hogy Karácsony Gergely kampányára szerinte ötszázmillió forintot költöttek, míg ő húszmilliót költött, még senki sem sejtette, hogy az ötszázmillió forint 2023 nyarán is egy sokat forgó összeg lesz. Ez az összeg eltörpül az Amerikából és Svájcból a baloldalhoz érkezett négymilliárd forintnyi guruló dollár mellett, ám a magyar pártok költségvetéséhez mérve így is egy jelentős összegről beszélünk.

Lehet, pont ezért került a pénz a Karácsony Gergelyt támogató 99 Mozgalomhoz és nem a Párbeszéd nevű mikropárthoz, elvégre a pártokhoz érkező, ötszázezer forintnál nagyobb adományokat az éves beszámolóban nevesíteni kell. A két formáció között azonban minimum egy közös telefonszám és egy önkormányzati képviselő jelent átjárást.

Miért volt annyira fontos Karácsony Gergely jelöltsége, hogy azt a mikroadományozók ekkora összeggel támogassák? A baloldali előválasztáson sokáig a főpolgármester számított esélyesnek, ami a varsói főpolgármester (Rafał Trzaskowski) esetére emlékeztet, aki a 2020-as lengyel elnökválasztáson “beugró” jelöltként 49 százalékos eredményével éppen csak alulmaradt a jobboldali jelölttel (Andrzej Duda) szemben. Más térségbeli főváros vezetője is esélyesnek számít saját országában, így adta volna magát, hogy a globalista elitek választása nálunk Karácsony Gergelyre essen.

Az egyik visszalépett, a másik belépett (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Egy hosszú polgári kormányzás után az adott ország társadalma azonban jobbra tolódik, és hiába költöznek a fővárosba, vagy az agglomerációba a globalizáció nyertesei és szavaznak a globalista pártokra, ha azok a globalizáció vesztesei és a vidéki szavazók nélkül nem tudnak nyerni. A globalista főpolgármester modelljével szemben tehát ott van a “konzervatív” politikus, akit a jobbra tolódott országok közvéleménye jobban elfogad, és aki mögé a globalista pártok egy szivárványkoalíciós konstrukcióban felsorakoznak. Ezt láttuk Izraelben (2021. március), valamint Csehországban (2021. október) és ezt láttuk volna a “konzervatív” Márki-Zay Péterrel Magyarországon is.

Ezek után már aligha meglepő, hogy a baloldali előválasztás második fordulója után az MMM elnöki posztját is betöltő Márki-Zay bejelentette, hogy ő is csatlakozik a 99 Mozgalomhoz. A két szál, pontosabban az 1,8 milliárd és a félmilliárd forintnyi “mikroadomány” itt összeér.

A kérdőjelek sora persze csak itt kezdődik, amire a 99 Mozgalom vezetőinek kell majd válaszolni. A legkézenfekvőbb kérdés, hogy egy, vagy több adománygyűjtő láda volt-e? Pontosan hol gyűjtötték a pénzt, és milyen alkalmakon? Ezek a kérdések azért is fontosak, mert az EU-n belül csak tízezer eurót lehet készpénzben az egyik tagországból a másikba átvinni, az afölötti összeget be kell vallani. Ha a “mikroadományokat” a nyugati magyaroktól készpénzben hozták haza, elég lenne bemutatni ezeket a nyilatkozatokat. A NIK-jelentésből ugyanis az olvasható ki, hogy a valuta befizetések jóval meghaladták a tízezer eurót. A pénztári befizetésekből az is kiderülne, hogy milyen címletekben fizették be a valutát.

Mivel az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, böszmeség lenne azt feltételezni, hogy az “adományládát” egy, vagy több globalista kormány diplomatája hozta át a határokon, vagy a reptéri vámon, neki ugyanis nem kell a bevallási nyomtatványokkal bajlódni.

Jó hír, hogy a globalisták az összes guruló dollárjukkal, a közösségi média cenzúrájukkal és politikai nyomásgyakorlásukkal sem mindig érik el a céljukat. Ahol egyszer a globalisták már kormányon voltak és a többség érdekével szemben kormányoztak, ott már nehéz ismét átverni az embereket. Magyarországon a 2010 előtti rossz kormányzás egy olyan lecke, amit a magyarok egykönnyen nem felejtenek el, mindegy is, hogy a “Gyurcsány Shownak” éppen ki a főszereplője.

Magyarországon 2022 áprilisában sikerült megőrizni, Izraelben 2022 novemberében sikerült visszanyerni a szuverenista és patrióta pártoknak a parlamenti többséget. Felkészül Szlovákia, ahol szeptemberben a háborúpárti globalista szivárványkoalíció pártjai és a békepártiak mérkőznek meg egymással.

(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)