Június 18 – Apák napja – két meghatározó ember van egy gyermek életében. Az anya meg az apa. Az apa meg az anya.

Fontos volt fordított sorrendben is megismételni a felsorolást, ez ugyanis máris szembe megy egy sor olyan vélekedéssel, azzal a szemlélettel, amely az apa szerepét a saját gyermeke életében hátrébb sorolja, mint az édesanyáét. Hátrébb sorolja a világ nagyon sok szempontból és ez hatalmas veszteség, hatalmas öngól azoknak a családoknak, ahol ez válik elfogadottá. Kassai Etelka írása a Ficsak blogon.

Természetesen ugyanolyan erővel fontos a gyermek életében mindkét szülő, de nem tejesen ugyanazokon a területeken gyakorolnak pozitív hatást a csemetékre. Ez meg nem jelenti azt, hogy a karakteres területek ne lehetnének bizonyos fokig felcserélhetőek vagy pótolhatóak – írja Kassai Etelka a Ficsak blogon.

Ami pótolhatatlan… az az apa, meg az anya teljes, gyermekére fókuszáló jelenléte.

Mert az apa hiányozhat akkor is, ha van, de sosincs jelen, mert a családban betöltött szerepe – a gazdasági stabilitás megteremtése- kivonja őt a család életéből teljesen vagy nagyon érzékelhetően. Pedig az apa nem egy bankszámla kivonat, nem a bankkártya lehúzása utáni csippanó hang.

Az apa hiányozhat úgy is, hogy jelen van, még a közös otthon falain is belül van, csak éppen szerepét tekintve nem találja a helyét. Nem találja a feladatát, ha meg utasítás jellegűen kívánják bevonni a közös feladatokba, azt nehezen viseli. Joggal, mert az alárendelt szerepbe kényszerít egy felnőtt embert, aki egészséges kommunikáció és arányos feladatleosztás mellett nagyon is jól bevonódna nem csak a gyermeke körüli feladatokba, de gyermeke életébe minden fronton, teljes körűen.

A szemetes vödör levitele és az, hogy ki porszívózza fel kétnaponta (vagy a családi igények szerint) a lakást, eltörpül a gyermekkel való intenzív foglalkozás szükségessége mellett. Miközben a nők által végzett láthatatlan munkában hangsúlyosak a háztartásban végzett monoton mozzanatok, kevésbé kerül szóba a gyermek – apa kapcsolódás megteremtése, mint olyan „feladat”, amely nagyobb jelentőségű igény a család részéről.

Azt jó ideje tudjuk, hogy apák szerepe a gyermekek egészséges fejlődésének biztosításában elengedhetetlen:

„Egy 2017-es ausztrál kutatás megállapította, hogy ha az apa és a baba közötti kötődés időben kialakul és erős, az minden érintett számára előnyös. Ez a kutatás új irányba tereli az apa-csecsemő kötődésről szerzett ismereteinket. Azt sugallja, hogy a gyermek életének korai szakaszában kialakuló erős kötelék az egész család jólétére hatással van.

A tanulmány megállapította, hogy ha az apa és a baba közötti kötődés erős, akkor a család működése magasabb szintű volt. A család, mint család nagyon is jól funkcionált. Ám a fordítottja is igaz volt. Ha az apák nem tudtak erős kötődést kialakítani gyermekükkel, a család nagyobb valószínűséggel tapasztalt zavart és problémákat a rendszeren belül.

Dr. Dawson Cooke, az egyik kutató szerint kijelenthető, hogy a család egészsége szorosan összefügg azzal, ahogy az apa viszonyul a gyermekhez.” – írtuk az idei, apák előtti tisztelgésünk jeléül készült kiadványban.

De tovább megyünk, mert az apával eltöltött idő, a legapróbb, hétköznapi együttlétek is, akár a közös filmnézés, társasjáték, séta, bunyó, labda pattogtatás, de csak az is, ha közösen pattogtatnak ki egy tál kukoricát vagy sütnek szalonnát…. mind – mind olyan impulzus a gyermek számára, amely segíti mentális egészségét.

Félreértés ne essék, az apák szerepe nem korlátozódik a gyerekek szórakoztatására, mert az apák a gyermekek fizikai jólétének fenntartásában is jelentős szerepet kapnak, ahogy a morális értékközvetítés is éppúgy az apák feladatkörébe tartozik, ahogy az anya is millió értéket átad a puszta jelenlétével és tetteivel.

Ugyanakkor mégis másképp hatnak a gyerekekre a szülők. Az apának is, az anyának is sajátos, csak rá jellemző eszköztára van a gyermek életében, de ezek az eszközök, ezek a hatások egymással összekapcsolódva, egymást erősítve hatnak jól igazán. Vannak kutatások, amelyek azt boncolgatják, hogy az édesapák hatása a gyermek életében a célorientáltság, a függetlenség valamint a helytállás tekintetében erőteljesebb, míg az édesanyák meg az együttműködés szabályainak, gyakorlatának elsajáttítatásában nagymesterek – hangsúlyozzuk, hogy mindez azért átfedésben van. Lehet olyan édesanya, aki egy nehéz helyzetben való helytállásával egy életre jó mintát szolgáltat a gyermekének, ahogy lehet olyan apa is, aki igazi csapatjátékos az élet minden területén és jó célok érdekében zseniálisan képes mindenkivel összedolgozni.

Például a saját gyermeke édesanyjával. Hiszen közösek a célok és az édesapák pontosan olyan erős érzelmekkel viseltetnek gyermekeik irányába, mint az édesanyák.

Eltéphetetlen, láthatatlan szálakkal kötődnek gyermekükhöz és ez akkor is így van, ha a család megélhetésének terhe nem engedi annyi időt tölteni a családjával, amennyit szeretne.

Érdekes változásokat hozott azonban nagyon sok édesapánál a covid alatti kényszerű otthonlét. Azzal ugyanis, hogy módja nyílt viszonylag hosszabb időn keresztül, mélységeiben részt venni a család életében, megváltozott a prioritás fontos területeken. Ahogy megélhette ennek erejét és szépségét, nem is akaródzik ismét felvenni a munkaruhát és a pénzkeresés érdekében újra magányos harcot vívni a megélhetésért.

Mert a családi fészek melege elérhetővé vált, a szoros, szeretettel teli kapcsolódásból akkor is nehéz kilépni, ha azt ésszerű igények írják elő. Sokan kerestek inkább olyan új utat, akár munkahely váltással, ahol a gyerekekkel tölthető hosszabb idő lehetősége diktálta a feltételeket, nem fordítva.

Szüksége van a gyerekeknek, a családnak az édesapákra, és az a jó, hogy az apáknak is szüksége van a családjukra. Mert a családi fészek mindenkinek meleget, erőt és biztonságot ad.

Épen ezért Apák napja alkalmából „Apa csak egy van és az enyém a legjobb!” címmel nyereményjátékot indítottunk, hiszen tudjuk, hogy az apával töltött idő nem csak móka, de egyben pótolhatatlan.

Mit kell tenned, hogy részt vehess a játékunkban?

Nincs más dolgod, mint egy olyan fotót beküldeni, ahol APA együtt játszik, mókázik, barkácsol, fest, horgászik, főz a gyerekkel/gyerekekkel.

A további feltételeket megtaláljátok itt:

Játsszatok velünk, de még többet az édesapákkal, mert APA tényleg csak egy van.