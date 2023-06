A pedagógus, mint személyiség- és képességfejlesztő, tudásátadó gyermekvezető – köszöntjük őket a pedagógusnapon!

A diák míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud a világról érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. Pedig ők azok, akik megtanítják gyermekeinket arra, hogy az iskolából kilépve az életben is boldoguljanak. Hálásak lehetünk értékes munkájukért és emberfeletti erőfeszítéseikért, amit „személyiség- és képességfejlesztőként”, tudásátadó „gyermekvezetőként” végeznek. A gyermekek világlátása és gondolkodása általuk fejlődik és ezt érdemes újra és újra megköszönni nekik minden év júniusának első vasárnapján – olvasható a Családban marad! blog legújabb bejegyzésében.

A pedagógus (a görög paidagogoszból származik, jelentése: gyermekvezető) személye megkerülhetetlen mindenki életében, hiszen a bölcsödétől egészen az egyetemig bezárólag őrzünk emlékeket róluk. Szépeket, meghatározókat, néha kudarcélménnyel tarkítottakat. Egy kedvenc tanár, aki személyiségével, tudásával belopta magát a gyermekszívekbe, s olyan is akadt, aki „szigorú, de igazságos” tanítási elve mentén felfedezte a diákokban rejlő kincset és tehetséget, s neki köszönhetően váltak valóra az álmaik, amikor testhezálló pályát vagy hivatást választottak.

A tanárok ma is a jövőt alakítják, minden tudásukkal és tapasztalatukkal azon igyekeznek, hogy gyermekek számára biztos pontok legyenek. Utat mutatnak, és inspirálják őket az általuk tanított tantárgy iránti szenvedélyükkel.

Ma már a tanításon és nevelésen kívül viszont sok más egyéb feladatnak is meg kell felelniük, s nap, mint nap számtalan szerepkörben kell helytállniuk. Mindenekelőtt a legfontosabb feladtuk: a személyes példamutatás, mellyel minden tanár egyben egy jó „motivátor”. motivációnak pedig hatalmas szerepe van a gyerekek tanulásra és cselekvésre ösztönzésében, hiszen elősegíti számukra az eléjük álló kihívások legyőzését.

A pedagógusi szerepkör szertágazó, rendkívül komplex, hiszen a tanítás és nevelés mellett a kollégáknak, diákoknak, illetve a szülőknek való megfelelés is szól, mely során óhatatlanul ellentétbe is kerülhetnek egymással. A tudás átadása pedig személyiségeik és módszereikben különbözőségeiben rejlik. Természetesen a pedagógus munkahelye és az intézmény jelentős hatással van a pedagógus feladatkörére is.

Hálával tartozunk nekik az izgalmas és tudástadó órákért, a tanulmányi versenykre való felkészítésekért, a másnapi órákra való éjjeli felkészülésért, az otthon javított dolgozatokért, a feledhetetlen osztálykirándulásokért. A biztatásért, az útmutatásért, a tanításért és a nevelésért is.

S bizony szülőként néha nehéz észrevenni, hogy mennyi mindenre oda tudnak figyelni ők. Mikor a gyermekünk valamiféle tanulási vagy viselkedésbeli nehézséggel küzd, hiszen nem ülünk mellette az iskolapadban – és a rossz jegyeknek egyéb más okai is lehetnek – ilyenkor hatalmas segítség egy odafigyelő pedagógus, aki mindezt látva megosztja velünk szakmai és személyes javaslatát, hogy személyes javaslatát, hogy segítsen diákjának és a szülőnek közösen a nehézségeket legyőzni.

Pedagógus – szép és nehéz hivatás. Mert nem csak tárgyakat tanít, hanem a hétköznapokban láthatatlanul végzik feladatát, a diákjai személyiségét alakítja, formálja gondolkodásukat, cselekedeteiket. A pedagógus életforma nem csak egy foglalkozás, hanem egy életre szóló elkötelezettség a jövő nemzedékének oktatása és nevelése iránt. Rajtuk múlik, hogy a diákok hogyan emlékeznek majd vissza az iskolára, a tanulásra. Munkájuk nélkülözhetetlen és felbecsülhetetlen. Megosztják tudásukat, ismereteiket, iránytűt adnak a diákok kezéb, hogy a sok információ között eligazodhassanak. Értékeket adnak át, hogy a jövő generációja megállja a helyét a világban. Teszik ezt a legnagyobb szakmai hozzáértéssel és a munkájuk iránti elkötelezettséggel.

Köszönjük minden pedagógusnak, hogy ajtót nyitnak a tudás, a párbeszéd és a közösségépítés felé, s úgy segítenek naponta a diákoknak a kihívásokkal teli világban megfelelni, hogy ők maguk is számos feladatban helytállnak!

„A jövő ZÖLD generációjáért díj 2023” pályázat pedagógusok számára

A Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) környezetvédelmi pályázatot’ indított a Zöld Követ Egyesület szakmai támogatásával a közoktatásban, köznevelésben dolgozó tanítók, tanárok, óvodapedagógusok, egyéb munkatársak fenntarthatóságért tett munkájának elismerése céljából.

Ezzel azoknak a környezetvédelem iránt elkötelezett pedagógusoknak szeretnének elismerést nyújtani, akik különösen aktívak a fenntartható fejlődést szolgáló nevelés-oktatás területén. Akik munkájukkal, életszemléletükkel a diákjaik számára a társadalmi, ökológiai és gazdasági fenntarthatóság fontosságát közvetítik és ezáltal környezetvédelmi cselekvésre inspirálják a fiatalokat.

Az első három díjazott 100 ezer forint, 75 ezer forint és 50 ezer forint díjazásban részesül, illetve az iskola, ahol tanít, ingyen környezetvédelmi/személetformáló előadást vehet igénybe a Zöld Követ Egyesület megvalósításában. A pályázatban résztvevő összes pedagógus iskolája részt vesz egy sorsoláson is, ahol egy 150 ezer forint értékű környezetvédelmi fejlődést biztosító tárgyi eszköz kerül kisorsolása.

A pályázatokat 2023. október 10-ig várják!

Az eredményhirdetésre a Földünkért Világnapon, 2023. október 21-én kerül sor.

További részletes információ : https://ficsak.hu/zold-jovoert-pedagogus-dij-2023/

A kiemelt kép illusztráció.