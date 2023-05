Vendégmunkásokat hívtak, Erdogan szavazók jöttek

Még a törökországinál is nagyobb arányban győzött a hivatalban lévő államfő a Nyugat-Európában élő törökök körében, ami komoly kérdéseket vet fel a bevándorlók integrációjával kapcsolatban is – írja Jancsó Tamás a Határkövek blogon.

Recep Tayyip Erdogan a török elnökválasztás második fordulójában magabiztosan győzte le kihívóját, Kemal Kilicdaroglut.

A közelmúlt nehézségei ellenére a választók továbbra is bíznak tehát a hivatalban lévő elnökben, aki az elmúlt években újra szuverén középhatalommá tette Törökországot. Erdogan jóval kritikusabb a nyugattal szemben, mint a kihívója, ez pedig bőven elég volt ahhoz, hogy a teljes fősodratú nyugati média úgy mutassa be ezt a választást, mint az elnyomó, maradi hatalom, és a demokratikus, nyugatias ellenzék küzdelmét. Ezért is különösen érdekes megnéznünk, hogy a külföldön élő törökök melyik jelöltet támogatták nagyobb arányban az elnökválasztás során.

Az első forduló után már bemutattuk, hogy a külföldön élő törökök többsége nagyon nem úgy ítélte meg ezt a választást, mint ahogy azt a mainstream nyugati sajtó láttatni szerette volna. A külföldi törökök körében már az első fordulóban megkérdőjelezhetetlen győzelmet aratott Erdogan elnök, most pedig még az első kör eredményét is túlszárnyalta.

A második fordulóban az Európai Unió országaiban leadott török szavazatok közül 914 ezret szerzett meg Erdogan, és csak 459 ezret az ellenzéki jelölt. Azaz a nyugati ellenszélben is újabb kétharmados győzelmet aratott a hivatalban lévő török elnök.

A következő térképen országok szintjén láthatóak az elnökválasztás második fordulójának eredményei.

A képre vagy ide kattintva teljes méretben is is megtekintheti a térképet (Forrás: secim.aa.com.tr)

Megismétlődött tehát az első forduló. Kilicdaroglu a második fordulóban is győzött az európai országok többségében, de ez a török elnökválasztás szempontjából szinte teljesen elhanyagolható.

Erdogan hatalmas – az otthoninál is jóval nagyobb – győzelmet aratott azokban az igazán fontos európai országokban, ahol nagy számban élnek törökök.

Németországban és Franciaországban a szavazatok 67 százalékát szerezte meg Erdogan. Hollandiában 71 százalékos, Ausztriában 74 százalékos, Belgiumban pedig 75 százalékos eredményt ért el.

Jól jelzi a nyugat-európai törökök hangulatát, hogy Németországban – ahol a legnagyobb török diaszpóra él – a hétvégén számos városban utcai felvonulásokkal ünnepelték a helyi törökök Erdogan elnök újraválasztását.

Mit jelentenek ezek a nyugat-európai eredmények a tömeges migráció, és a multikulturális társadalmak működése szempontjából?

Erre is választ ad Cem Özdemir, német mezőgazdasági miniszter csalódott írása. A török származású, zöldpárti politikus az eseményeket látva a közösségi oldalán kiemelte: „az ünneplésben résztvevők nem csak ártalmatlan támogatói egy kissé tekintélyelvű politikusnak. Ez a plurális demokráciánk elutasítása, és bizonyíték arra, hogy kudarcot vallottunk velük szemben.”