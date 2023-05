Félhold a szivárvány felett

A szivárványkoalíció, mint a demokráciaexport legújabb csodafegyvere működött Bulgáriában, Szlovákiában és Csehországban és (2021 márciusában) Izraelben, ám nem működött (2022 novemberében) Izraelben, Magyarországon és most Törökországban sem. Fordul a szél, felkészül Lengyel- és Spanyolország – mutatott rá Kiszelly Zoltán a Mozgástér blogon publikált írásában.

A globalista eliteknek nincsen jó ajánlata a nyugati világ emberének. A Nyugat-Európában és az USA-ban korábban megszokott jólétről széles rétegek már csak álmodnak, miközben a COVID lecsengése után egyre újabb — immáron a klímaváltozással indokolt — megszorítással szembesülnek, amelyek a középosztályt még szegényebbé teszik.

Németországban már 2024-től csak a hőszivattyút akarták engedélyezni új fűtési rendszerként; 2025-től jön a készpénzt felváltó digitális jegybanki euró, 2035-től már nem árulnak belső égésű motorral szerelt autót. Miközben betiltanák a TikTok-ot jön az uniós cenzúraszabályozás, az elhibázott brüsszeli szankciók miatt leépül az ipar és recesszióba fordul a gazdaság; a szankciós infláció felemészti a megtakarításokat és elszegényíti a középosztályt. A sort folytathatnánk.

A romló életszínvonal mellé már kezdik felkészíteni a nyugati társadalmakat arra, hogy Ukrajna és Tajvan érdekében minimum növelni kell a háborús felkészülés költségeit, maximum a Nyugatnak kell ezekben a távoli országokban egyre nagyobb áldozatok árán megvédenie a soha senki által nem részletezett “értékeinket”.

Mivel ezt a politikát már egyre nehezebb eladni a nyugati embernek, akik közül a változások első és fő veszteseinek számító alsó-középosztály és kékgallérosok mellett egyre többen szavaznak a bevándorlás ellenes és szuverenista pártokra, a hagyományos pártok már alig tudnak hagyományos kormánykoalíciókat alkotni.

Hiába a közösségi média cenzúrája; a bevándorlásellenes és békepárti politikai erők elleni lejáratás; a fiatalok klímaszorongás általi hiszterizálása és hiába a kioktató felsőbbrendű morálpolitizálás.

Nyugaton a többség már látja, hogy a globalista elitek felmondták azt a társadalmi szerződést, ami a jólétüket sokáig garantálta.

Az elit persze köszöni szépen, gyarapszik, magánrepülővel utazik és mint Soros György, három méter magas fallal körülvett elővárosi villákban lakik.

Fotó: MTI/EPA/Manuel De Almeida

Nem kértek a szivárványkoalícióból

A globalista elitek már csak riválisaik jogi elnyomására és a mainstream média propagandájára hagyatkozhatnak, valamint a globalizáció nyerteseinek számító nagyvárosi és agglomerációs rétegekre. És a trükkök százaira, amelyek közül egy a szivárványkoalíció.

A népszerűtlen politikájukat úgy próbálják meg lenyomni az egyre elégedetlenebb társadalmak torkán, hogy akár nyolc évre, mint Svédországban a 2014-2022 közötti időszakra, vagyis két ciklusra paktumot kötnek, amivel felülírják a szavazói akaratot. Hasonlót látunk most Kanadában is, ahol Donald Trump esetleges visszatéréséig (2025-ig) bebetonozták Justin Trudeau hatalmát, talán csak azért, hogy az amerikai liberálisoknak majd “legyen hova költözni”.

Más országokban a szivárványkoalíció hivatott a szuverenista és újabban békepárti erők hatalomra kerülését megakadályozni. Bulgáriában a szivárványkoalíció felmondta az orosz gázszállítási szerződést és fegyvereket küldött Ukrajnába. A szlovák szivárványkoalíció is fegyvert küldött Ukrajnába és engedélyezte egy amerikai katonai bázis létrehozását Pozsony mellett. A cseh szivárványkoalíció is fegyvereket küld Ukrajnába.

Ne legyenek kétségeink, Magyarországon és Törökországban is ugyanazt a receptet követték: Egy magát “konzervatívnak” mondó politikus mögé felsorakoztatják az összes baloldali pártot. Olyan kutatási eredményeket hoznak ki, miszerint “zárul az olló”, “fej-fej mellett a két oldal”, vagy “győzhet a kihívó”. Persze a békepárti oldal javára történő “orosz beavatkozásra” való hivatkozás sem maradhat el, hogy legyen mire hivatkozni, ha mégsem sikerül a projekt. A választás tisztaságát civil szervezetek és önkéntes szavazatszámlálók ellenőrzik, igaz, nálunk sem találtak semmi kivetnivalót, de a választási csalás lebegtetésére ez az eszköz kiváló.

Az izraeli, magyar és török emberek bölcsessége már elhozta azt a fordulatot, amitől a globalista elitek joggal félnek. 2024 júniusában európai parlamenti, 2024 novemberében amerikai elnökválasztás lesz. Előtte még Lengyel- és Spanyolország is új parlamentet választ. Korunk embere békét és jólétet akar, amit tárgyalások és megállapodások által lehet újra elérni, nem háborúval. Mi, magyarok erre szavaztunk tavaly áprilisban és most a törökök többsége is így döntött. Felkészül Lengyel- és Spanyolország!

Kiemelt kép: MTI/EPA/Necati Savas