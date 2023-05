Budapesti átjáróházak – Az ismeretlen ismerős

Téli hangulat a Röser-udvarban. (Fotó: Bobovszky Dániel/hirado.hu)

A Károly körúton járva az autóban vagy a villamoson ülve bizonyára sokaknak feltűnt az egyik épület homlokzatát díszítő feliratos mező: “Röser bazára 1884”, de a mögötte lévő átjáróházat viszonylag kevesen ismerik. Pedig ez a pesti belváros különleges hangulatú része, a város legrégibb, folyamatosan működő átjáróháza – írja Szende András tájépítész az Architextúra blogon.

A bazár Károly körúti homlokzata. (Fotó: Bobovszky Dániel/hirado.hu)

A házat Röser Miklós építette, az 1881-ben kezdődő munkák – a homlokzati felirat szerint – négy év múlva fejeződtek be. Röser már régóta tulajdonolta a telket, az eredetileg ott álló ház azonban szűkösnek bizonyult nagyratörő elképzelései számára. Ugyanis egy, Bécsben, Brüsszelben elterjedt típust, a belső udvarra felfűzött átjáróházat akart építeni, ami úgy működött, mint egy mai sétálóutca: a látogatók a lovaskocsik zajától és bűzétől mentes helyen sétálhattak, de mégis a szabad ég alatt, mint egy utcában. A ház építésekor áttörték a középkori városfalat, mint a már bemutatott Unger-ház esetében is. Ez is mutatja, hogy a régi városfallal párhuzamosan kialakult mai Kiskörút környéke milyen frekventált kereskedelmi központ volt a 19. század második felében. A épületnek rendkívül szép, neoreneszánsz homlokzata van. Két emeletével ma már kissé eltörpül a szomszédos modernisa és szecessziós bérpaloták mellett.

A bazár bejárata. (Fotó: Bobovszky Dániel/hirado.hu)

Az épület bejárata nem túl hívogató – vélhetően ezért sem közismert -, az 1970-es években az épület földszintjét átalakították. A felső szinteken a homlokzatot felújították, viszont itt is felütötte fejét a belvárosszerte tapasztalható “műanyagablak-járvány“.

A bazár-udvar. (Fotó: Bobovszky Dániel/hirado.hu)

Az épület belső udvara ma is Röser elképzeléseit tükrözi. A keskeny udvarban nincsenek körfolyosók, a lakások az oldalsó lépcsőházakból közelíthetők meg. Így tulajdonképpen olyan, mintha egy szűk, hangulatos utcán sétálnánk. A “gangnélküli” elképzelésekbe csak a Semmelweis utca felől 1911-ben felépült bérház zavar bele, ugyanis annak udvari frontját a hagyományos módon, körfolyosókkal alakították ki.

Nyári hangulat a Röser-udvarban. (Kép forrása)

A Röser-udvart a fiatal turisták valószínűleg jobban ismerik, mint a pestiek. Az itt “bokorban” megtelepült bisztrók, reggelizők minden utazásszervező alkalmazásban megtalálhatók, ráadásul sokan itt tudják lerövidíteni az utat a belváros különböző részei között. Az udvar Semmelweis utcai kijáratával szemben indul a Vármegye utca, amin keresztül szinte csak pár lépés a Gerlóczy-ház passzázsa, illetve a Párisi udvar, de másik irányban a Gozsdu-udvar és az Unger-ház sincs messze. Vagyis, aki egy tematikus átjáróház-túrára indulna a hosszú hétvégén, egy útvonalra is könnyen felfűzheti a héten bemutatott helyszíneket. Jó barangolást!