Miért temetnénk a magyar–lengyel barátságot?

Mi lesz a sorsa a magyar-lengyel együttműködésnek? Létezhet-e országok közötti barátság eltérő érdekek ellenére? Máthé Áron történész legfrissebb írása a Huszárvágás blogon.

Nemrég Fodor Gábor liberális politikus véleménycikkében jószerivel temette a magyar-lengyel barátságot, s írásában három dologra hívta fel a figyelmet: a lengyel-román katonai szövetségre; a lengyel vezetésű lengyel-balti-ukrán katonai-politikai blokkra; a lengyel hadsereg megerősödésére. Megállapításaihoz fűződő megjegyzéseit Máthé Áron az alábbiakban fejti ki.

Maurice Druon francia regényíró jóízűen cinikus megállapítása szerint a legjobb barátságok a közös érdeken alapulnak. Ebből a szempontból úgy tűnik, hogy valóban temethetjük a magyar-lengyel barátságot. Hiszen látszólag Lengyelország érdekei az ukrajnai háború kirobbanása óta nemhogy eltérnek, de inkább homlokegyenest szembemennek a magyar nemzeti érdekekkel.

Valóban így lenne? Értelmezésem szerint bármely emberi kapcsolat – ideértve a kollektív kapcsolatokat is – nem kizárólag érdeken, hanem emellett közös értékeken, illetve a közös élményeken alapul. Ez utóbbi persze egy-egy embercsoport, nemzet esetében igencsak absztrakt minőség, hiszen mondjuk nincs olyan élő lengyel és magyar, akinek Jagelló fejedelem és a mi Anjou Szent Hedvigünk lakodalma „élmény” lenne. Sőt, olyan sincs, akinek élő tapasztalat lenne az a pillanat, amikor a varsói csatában elkezdik kiosztani a magyar lőszereket, s így éppen megállítható és legyőzhető Leninék nyugatra irányuló rohama. Mégis, ezek a történelmi „élmények”, a közös tapasztalatkincs olyan súlyt jelent, amit nem lehet egy-egy rövid pillanat alatt széttépni. Arról nem is beszélve, hogy a frissebb történelmi tapasztalatok azért nagyon is élőek. (Zárójeles kérdés: vajon elég energiát és figyelmet fordítunk-e mi magyarok, hogy a lengyelekben rólunk élő képet olyanra fessük, amilyenre kell?) Ami pedig az értékeket illeti: nagyon-nagyon hasonlóan gondolkozunk a világról. Hogy úgy mondjam, a sokat emlegetett „európai értékek” őrzői valójában mi vagyunk, itt, Közép-Európában.

Általános- és középiskolás gyerekek transzparenseket és zászlókat tartanak az ukrajnai békéért tartott tüntetésen 2022. március 1-jén Przemyslben. Az ENSZ adatai szerint Lengyelország eddig 281 ezer menekültet fogadott be Ukrajnából az ország 2022. február 24-i orosz inzáviója óta. (Fotó: Omar Marques/Getty Images)

Ami pedig Fodor Gábor konkrét felvetését illeti a lengyel-román tengely körül kialakuló hatalmi tömbről – nos, ez nem új gondolat.

Amikor Lengyelország nem elhanyagolható magyar segítséggel az első világháború során újjászületett, a háború után meg kellett határoznia a saját helyét az új európai rendszerben. A versailles-i rendszer francia és brit tervezői egy meghatározott szerepet szántak a lengyeleknek: Romániával együtt a Szovjet-Oroszországgal szembeni első védelmi vonal szerepét.

Az 1918 utáni közép-európai új rend ugyanis elsősorban azt tükrözte, hogy a nagy győztesek hogyan képzelik el az ő Európájukat. Ebben a rendben mindenkinek megvolt a maga leosztott szerepe. Lengyelországot és Romániát említettük. Finnországnak és a három balti államnak Lengyelországgal együtt a Szovjet-Oroszországot elszigetelő „cordon sanitaire” északi szektorát kellett alkotni. Csehszlovákiának mintegy tüskeként kellett Németországba mélyednie. Ausztriának az volt a szerepe, hogy Németország ne erősödjön meg egy új területtel (a háború után az osztrákok először egyesülni akartak volna Németországgal.) Jugoszláviának a Balkánon kellett csendet-rendet tartani és az olasz birodalmi szándékoknak gátat vetni. Görögország a britek hagyományos szövetségeseként Olaszország gátja kelet felé, illetve Szuez távoli, északi elővédje. Bulgáriának és Magyarországnak, a két vesztesnek nem szántak szerepet azon kívül, hogy fogják be a szájukat, és örüljenek, hogy egyáltalán létezhetnek. Persze, amikor az új kis győztesek egyike-másika megpróbált volna túlnőni a kijelölt szerepen, azt szépen nyugodtan leszerelték. Finnországban igazán komolyan szóba sem került Karélia vagy Ingermannland megszerzése Szovjet-Oroszországtól. A görög kalandot Bizánc részleges helyreállítására (a Nagy Eszme, Megali Idea) az egy szem Lloyd George brit miniszterelnök támogatta, de a saját apparátusa is keresztbe tett neki, s utóbb kénytelen is volt kihátrálni az ügyből. A románokat kiparancsolták a Tiszántúlról, a szerbeket Baranyából és Karintiából.

Tulajdonképpen a lengyelek is így jártak. Az új lengyel elitben ugyanis megcsillant a remény a hajdani, réges-régi XVII. századi nagyhatalmi státuszuk helyreállítására – ezúttal elsősorban egy Ukrajnával közös államalakulat képében. A „nagy” győztesek azonban nem ismerték fel a bolsevik veszély mértékét, és abban reménykedtek, hogy az antibolsevik erők győznek a polgárháborúban és helyreáll az első világháborús brit-francia-orosz szövetség.

Így eszük ágában sem volt Lengyelországot a kelet felé terjeszkedésben támogatni, hiszen 1919 második felében, sőt, még 1920 elején is úgy tűnt, hogy az antibolsevik erőknek van esélye Leninék kiakolbólítására. Fegyverzet és néhány tanácsadó tábornok ugyan érkezett a lengyelekhez, de végül is nem rajtuk múlt, hogy meg tudták állítani a nyugat felé előretörő bolsevik Vörös Hadsereget Varsó alatt.

Ne felejtsük el megemlíteni, hogy magyar légionisták is harcoltak a lengyelek soraiban, s hogy a varsói csatát nem tudták volna megnyerni a lengyelek, ha nem érkezik be a magyar lőszerszállítmány, szó szerint az utolsó pillanatban. Lengyelország keleti határait így a nyugatiak szándékaival ellentétesen állapították meg. Különösen is izgalmas az a képmutatás, amit a nagy győztesek részéről a lengyelek irányában az etnikai elvre való hivatkozás (ez lett volna a lengyel többség keleti határát jelentő Curzon-vonal) jelentett. Ugyanezek a nagy győztesek viszont Jugoszlávia, Csehszlovákia vagy Románia esetében gond nélkül léptek át az etnikai elven, és csatoltak színmagyar, vagy éppen teljesen német területeket ezekhez az új államokhoz.

A lengyel politika azután a két világháború között hasztalanul próbálkozott a három tenger között fekvő országok és népek összefogásával. Ennek egyik legfontosabb eleme a lengyel-román katonai szövetség volt – lett volna. Pilsudski marsall, a lengyel függetlenség főalakja, és a két háború közötti Lengyelország meghatározó politikai vezetője (lényegében „atyja”) már az első világháború előtt kidolgozta az általa „prométeizmusnak” nevezett politikai programot. A nevet a görög mitológia Prometheusának történétéből merítette, amelyben a névadó hős ellopja a tüzet az istenektől és az emberek közé elviszi. Pilsudski úgy gondolta, hogy a lengyeleknek kell az Orosz Birodalom, később a Szovjetunió elnyomott népei közé a szabadság tüzét elvinni. Már 1904-ben, amikor az egykori lengyel területek nagy része még a cári Oroszországhoz tartozott, Pilsudski ezt írta: „Lengyelország ereje és jelentősége az orosz állam alkotóelemei között felbátorít bennünket arra, hogy politikai célként tűzzük ki magunk elé az orosz állam fő alkotóelemeire való felbontását és a birodalomba erőszakkal bekebelezett országok felszabadítását. Ezt nemcsak hazánk önálló létre irányuló kulturális törekvéseinek beteljesülését látjuk, hanem e lét garanciáját is, hiszen a hódításaitól megfosztott Oroszország kellőképpen meggyengül, hogy megszűnjön félelmetes és veszélyes szomszédnak lenni.”

Magyarország és Lengyelország politikai-, állami barátsága természetesen kisebb zökkenőkkel működött, amíg a visegrádi csoport részeként Brüsszellel szemben kellett az érdekeinket érvényesíteni.

A nemzetek barátsága azonban mélyebb az államok, kormányok pillanatnyi barátságánál. A lengyel-román tengelyt soha nem fogja olyan kulturális megértés övezni, mint a magyar-lengyel együttműködést. Olyan már volt a történelem során, hogy Lengyelországot cserben hagyták azok, akik papíron a szövetségesei voltak. De mi, magyarok, soha nem árultuk el őket és nem is hagytuk őket cserben az elmúlt évszázadokban.

Ha tehát nem hagyjuk veszni a magyar-lengyel sorsközösség történetét, azzal nemcsak elődeink munkáját folytatjuk, de a saját magunk jól felfogott érdekeit is képviseljük. Lengyelország előtt, úgy tűnik, szédítő távlatok nyíltak meg. Amikor majd kiderül, hogy ebből mi volt az illúzió és mi a valóság, akkor politikai értelemben is vissza fognak találni a magyar barátaikhoz, akik hűségesen fognak rájuk várni.

