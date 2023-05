„Családban élni jó!”- Május 15. A Család Nemzetközi Napja

Egy olyan nap, amely a társadalom alapját biztosító szövetségekről szól. A burokról, amelyben biztonságban cseperedhetnek a gyerekek és minden családhoz tartozó személy - a szűk, de a tágabb értelemben vett családtagok is védelmet élveznek – írja Király Nóra a Családban marad! blog legújabb bejegyzésében

A család mellett teszi le a voksát ez a nap, a család mellett érvel, sőt tör lándzsát, mert ha nincs család, akkor nincs jövő sem.

Apa, anya, gyerekek. Szeretettel és védelemmel teli biztos fészek, ahol a gyerekek biztonságban cseperedhetnek, ahol a család minden tagja védelmet, tiszteletet és szeretetet élvez. Nem csak a szűk család, hanem a tágabb értelemben vett családtagok is.

A családban tanulja meg a gyerek, hogyan kell kapcsolódni másokhoz, a családból hozza magával mindenki azokat az értékeket, amelyekre épít, amelyekhez ösztönösen úja meg újra visszanyúl, ha baj van. Akkor is, ha már neki is van saját családja és kihívások elé állítja a gyereknevelés. Például ki kell varázsolni a gyerekek kezéből a mobilt. Akkor is, ha a gyerek egész nap csak édességet enne és fütyül minden jó szándékú szülői unszolásra, hogy táplálkozzon egészségesen. Esetleg mozduljon ki a jó levegőre egészsége érdekében.

A család meghatározza egészséghez fűződő viszonyunkat is. Nem csak a genetikán keresztül (bár az is alapvető, amit a génekkel hozunk), azokat a szokások égnek be erősen, amelyek mentén felnövünk. Éppen ezért olyan fontos a szülői példa a nevelésben az élet minden területén. Mert a család egységes rendszerként működik- a gyerek mélyen elraktározza a családi egység információit és viszi, cipeli magával, sokszor egy életen át.

De viszi magával a családja történelmét, történetét is. Számon tartja visszafelé ki mit tett le az asztalra, számon tartja a hősöket, tudja ki volt tele életvidámsággal meg kalandvággyal, ki volt mogorva a gyerekekkel. Ki szerzett nagy vagyont, ki herdálta el. Ki meddig jutott, mit ért el, ki volt az, aki pórul járt. Ki szeretett olyat, akit nem kellett volna, ki bukott nagyot, kit vitt az élet dicsőségre. Mindez a szűk család erős szövetét adja – tanít, támogat, erőt ad. Néha tudattalanul, néha meg nagyon is tudatos a családi történelem felhasználása. Arra építhetnek a családtagok.

Az erős családokban azonban minden történelmi szálon túl a legfőbb összekötő szál a szeretet, és az a tudat, hogy a családtagok tűzön-vízen át számíthatnak egymásra. Jelen vannak és elérhetők egymásnak és gyermekik számára is a szülők. Biztos, erős egységet alkotnak, ami soha nem bomlik fel…

Ám nem mindenkinek adatik meg egy ilyen háttér, és nagyon sokféle felállásban működnek családok – az összes értékes és próbálja a lehető legjobbat kihozni az adott helyzetből. Van olyan, hogy egyedül marad az apa vagy az anya és akkor két ember jelenlétét kell pótolnia, két ember helyett kell helyt állnia, és vannak helyzetek, vannak hiányok, amiket, emberfeletti erőfeszítésekkel se tud a magára maradó betölteni. Kell az apa, kell az anya a rendszerbe. Kell a nagymama, meg kell a nagypapa is a családi rendszerbe. Meg kellenek a nagynénik, az unokatesók, kellenek a rokonok.

Egy családban szerepe, jelentősége van minden egyes családtagnak. Meghatározza az egyén személyiségének alakulását, működését, jövőjét. Meghatározza azt is, mennyire lesz képes az egyén (a gyerek) szeretni és hogyan. Hogyan áll a felelősség kérdéséhez majd a jövőben, azt is, tud e, akar e tágabb közösségekben majd jól működni. Tenni másokért önzetlenül.

A Ficsak a családokért dolgozik: a családok, a gyermekek, a szülők jogaiért és jólétéért tevékenykedik és mindannyian, akik ebben dolgozunk, biztosan tudjuk, hogy a családokért vállalt erőfeszítéseink eredményre vezetnek majd – szűkebb, de tágabb közösségekben is.

Pár napja zajlott le éppen az anyák napja alkalmából megrendezett nagy eseményünk, ahol a Millenárison ezer család együtt énekelt.

De megszámlálhatatlanul sok rendezvényen vagyunk túl, amelyek a családokért születtek. Ezek egy része edukációs jellegű és a szülőket segíti abban, hogy szülői feladataikban felkészülten, komfortosabban érezhessék magukat, legyen szó az óvodából iskolába kerülésről, esetleg, ha nem alszik a gyerek, vagy ha a szülő mérhetetlen fáradsággal küzd. A családok egészségügyi jóléte miatt is kerültek fókuszba területek. A daganatos betegségek megelőzése, a dohányzás visszaszorítása, a szívbetegségek, illetve az elhízás megelőzése okán is sok esemény került megrendezésre. Sok alkalommal patner szervezetünkkel, a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel karöltve.

Családban élni jó, de családban élni kihívás is, és azok, akik gyermeket, gyermekeket vállalnak, olyan kihívásokat is magukra vállalnak, amelyekkel egyedülállóként nem találkoznának soha.

Minden nap hoz valamit, amit meg kell oldani. Beteg lesz a gyerek, rossz jegyet hoz haza, beütötte valamijét, vagy valaki bántotta. A testvérek meg összekapnak, aztán kibékülnek, a kettő között meg az összes a szülő figyelméért és szeretetéért küzd.

De nem csak kihívások meg feladatok vannak abban a térben, hanem milliónyi puszi, meg ölelés, közös élmények, nagy párnacsaták, meg hancúrozás. Palacsintasütés és füst, vanília illat, meg csikizés, nevetés, vasárnapi ebédek, karácsonyok áhítata és keresztelők is.

A szülők meg egyensúlyoznak a munkahelyi feladatok, a háztartás, a gyereknevelés végeláthatatlan taposómalmában és közben szeretnének párkapcsolatukban is kiteljesedni, jól működni. Szeretni és szeretve lenni. Szép családot létrehozni. A családot megőrizni, olyan fészket építeni, ami, amíg világ a világ- egybetartja azt a családot.

Fontos tudni, hogy hazánkban 2023-ban is a családok támogatása áll a kormány politikájának középpontjában. Remélhetőleg ennek is köszönhető, hogy más európai országok adataival ellentétben folyamatosan nő a születések száma.

A családtámogatásokat idén még tovább bővítette és bővíti a kormány, hiszen az elmúlt évek próbára tették a családokat, ahogy minden magyar állampolgárnak eddig nem tapasztalt kihívásokkal kell, hogy szembenézzen.

Természetesen a támogatások önmagukban nem lehetnek mozgatórúgói a családalapításnak, ehhez nagyon sok mindenre van szükség, – egy stabil jövőkép kialakításának lehetőségére is. 2023 költségvetése azt a célt is szolgálja, hogy a fiatalok határozottan érezzék, ebben az országban jó élni, jó itt dolgozni, jó gyermeket vállalni, családot alapítani.

Az új támogatások, valamint azok, amelyek nagyon népszerűek a családok között adhatnak egy újabb löketet a gyermekvállalások számának növekedéséhez – a családalapításhoz.