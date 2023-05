Anya, téged szólítalak! – a szeretetszál összeköt veled

„Emlékek? Igen, vannak emlékeim, drágák és távoliak, akár a pillangók. Megannyi varázslatos, apró, repkedő színfoszlány... Anya a legnagyobb, legerősebb és legépebb szárnyú pillangó...” Mindannyiunk szívében ott él az anyukánk. A szerencsések még meg is ölelhetik, és szeretetükkel is elhalmozhatják...

Milyen az én anyukám? Honnan kapta anyaságának isteni adományát? Milyen volt kislányként? A nagyitól milyen életre szóló „anya-csomagot” kapott? Lehet benned is felmerültek ezek a kérdések. Ezekre sokunk keresi a választ, főként ha már mi is anyává válunk – olvasható a Családban marad! legújabb blogbejegyzésében.

„Anya-élményünk” születésünk óta végigkísér bennünket, eltéphetetlen kötelék, egy olyan szeretetszál mely mindenkinek más-más sodratú, színű és vastagságú… Amit gyermekként még nem, azt felnőttként már bizonyosan tudunk, hogy a mi édesanyánk sem hibátlan, mégis a tőle telhetőt megtette értünk. Az ő életében is hatalmas változás történt, amikor anyává vált, mely gyökeresen megváltoztatta az életét. S ehhez olyan érzésekkel, családi feladatokkal, kihívásokkal, örömökkel és lemondásokkal találkozott, mint előtte még sosem.

S mindezt anyaként mi is átéljük, mintha egy érzelmi hullámvasútra váltottunk volna jegyet, melyen soha nem utaztunk azelőtt…

Mert mit is jelent anyának lenni? Egy jó időre lemondás az alvásról, az énidőről és egy csomó kikapcsolódást nyújtó programról. Mi anyák megtanulunk minimális alvásidővel létezni, és belátjuk elég hamar, hogy nem létezik tökéletes rend és idilli nyugalom a lakásban. A passzív pihenést is jó időre lefelejtjük, és a tiszta gyerekkézről csak álmodozunk, mit ahogy a háttérzaj nélküli csendről is. Megtanuljuk azt is, hogy csupán egy szusszanásnyi időnk marad kávézni, teázni, enni, inni, fogat mosni, fésülködni, mert közben már halljuk is gyermekünk szájából a hívószót: – Anyaaaa!

Egy anya igazi zsonglőr: képes telefonálás mellett reggelit készíteni, holdfáradtan hajat fonni, fogmosás közben válaszolni, fél kézzel ajtót zárni és miközben akár három szatyorral felpakolva egyensúlyozni a vállán. Gyerekjáték számára a kocsiban sminkelni, rágót eltávolítani a ruhákból, teljes erőbedobással koncentrálni a munkahelyén, majd időben odaérni a bölcsibe, oviba, suliba és mindezt nap, mint nap lelkiismeretesen végigcsinálni. Egy anya megtanul idősávokban létezni: félbehagyni és később befejezni, elengedni majd egy alkalmasabb időben befejezni, amit korábban elkezdett. Ez rengeteg energiáját felemészti, de mindenért kárpótolja a nyakát átfonó gyermeki kéz.

Az, hogy anyává válunk, a gyermekünk megszületése pillanatában tudatosul, mert onnantól megkezdődik az anyalét örök tanulási folyamata: összefogni a családot, navigálni a gyermek(ek)et az élet útvesztőiben. De a legnehezebb talán azt megélni, hogy a stabilnak hitt dolgok röpke másodpercek alatt is megváltozhatnak. Az önfeledt boldogság átfordulhat végtelen aggódásba, miközben a jókedvet gyorsan felválthatja egy keserves gyermeki sírás. Az biztos, hogy fantasztikus dolog életet adni és gyereket nevelni, szeretni és szeretve lenni. Anyaként rengeteg tapasztalattal leszünk gazdagabbak, és tanúi lehetünk gyermekünk fejlődésének, személyiségének kibontakozásában.

Édesanyánk bennünk él! A hozzá kapcsolódó szeretetszál eltéphetetlen, ott van velünk-bennünk… még akkor is, ha fogadkoztunk, hogy mi jobban csináljuk, mint ő… Édesanyák, nagymamák! Köszönjük, hogy mellettünk álltok/álltatok és segítetek/segítettetek bennünket átlépni saját árnyékunkon.

Boldog Anyák napját minden Édesanyának és Nagymamának!

Te milyen érzésekkel gazdagodtál mióta ÉDESANYA vagy? Szívednek melyik a legkedvesebb emlék? Ezen gondolatok mentén indította el a Ficsak – Fiatal Családosok Klubja „Én ❤ ANYA lenni! online ANYÁK NAPI játékát.

Oszd meg TE is, miért szeretsz anya lenni, és küldd el a kedvenc képedet ami legjobban kifejezi az érzéseidet anyaként/nagymamaként.

További részletek a játékkal kapcsolatban >> ITT

Programajánló!

„EZER CSALÁD ÉNEKEL – ANYÁK NAPJA A RINGATÓVAL”

2023. május 7. vasárnap

Millenáris Park, G épület (Fogadó)

Kapunyitás: 10 órakor (A program 10.30-kor kezdődik.)

Közös éneklés, játék, gyerektáncház, könyvbemutató és Ficsak Játékbérlés játszósarok vár minden gyermekes családot. Az ország minden pontjáról, még határainkon túlról is érkeznek Ringató foglalkozásvezetők az édesanyák és nagymamák köszöntésére. Az esemény vendége Gryllus Vilmos.