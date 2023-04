Az új videónkban a Kossuth téri Igazságügyi palota, más néven Kúria felújításának állását mutatjuk be. Az épület a Steindl Imre program keretében újul meg és nyeri vissza régi pompáját, illetve funkcióját. Korábban már beszámoltunk az épület tetején álló triga, vagyis három lovas szekér leemeléséről is. A videóban interjút is láthatnak Wachsler Tamás építésszel, a Steind Imre program vezetőjével is – olvasható az Architextúra blog legújabb bejegyzésében.

(A kiemelt kép forrás: Hirado.hu)