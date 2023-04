Az Egészség Világnapja – 2023-ban a mottó „Egészséget mindenkinek"

Minden évben április 7-én ünnepeljük az egészség világnapját. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO – World Health Organization) működését az ENSZ intézményeként 1948-ban ezen a napon kezdte meg működését. Nézzük mely irányvonalak voltak mértékadóak az elmúlt években ezen a jeles napon – Király Nóra írása a Családban marad! blogon.

1998-ban, a WHO 50. évfordulóján az édesanyákat, az anyaságot állította kamerafénybe. 2017-ben a depresszió elleni küzdelemre hívták fel a közvélemény figyelmét. Egy év múlva az esélyegyenlőség volt fókuszban, mottói”.: „Egészséget mindenkinek”, „Mindenki, mindenhol”.

A 2020-as világnap az egészségügyi dolgozók – ápolók és szülésznők –napjává vált, az ő áldozatos és mai napig kevés megbecsülést élvező munkájára világított rá. A 2021-es kampány célja ismét az egészségügyi ellátás terén a mindenki számára fontos és ma már elengedhetetlen esélyegyenlőségre helyezte a hangsúlyt. Egészségesebb világot kínált mindenkinek. A 2022-es világnap arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen erős összefüggés van bolygónk jóléte, egészsége és az emberi egészség elérése, megtartása között. Mottója: „A mi bolygónk, a mi egészségünk” volt. Mert ma már tudjuk, hogy egészségünk és bolygónk egészsége elválaszthatatlanul összefügg, és nem lehet megkerülni azt a célt, hogy egészséges bolygót és rajta egészséges társadalmakat kell létrehozni és azokat őrizni minden eszközzel.

Idén, 2023-ban a világnap mottójának újra az „Egészséget mindenkinek”, választották. Ám az új kampány ezúttal a WHO elmúlt években elért sikereire is rámutat. Az egészségfejlesztés jelentőségét hangsúlyozza, valamint arra mutat rá, hogy az egészséghez való jog alapvető emberi jog, az mindenkinek alanyi jogon jár és annak elérését nem akadályozhatja se anyagi korlát, se földrajzi elhelyezkedés. Egységesen elérhetőnek kell lennie bárki számára.

Ötgyermekes édesanyaként, a FICSAK alapítójaként személyes és szakmai értelemben is érintett vagyok ezen a területen. Ráadásuk idősödő szüleim mentén is naponta többször érint meg az egészség megszerzésének, megőrzésének igénye. Nem tudok eltekinteni a szaladó évektől, nekem is összeszorul a szívem, ha a jövőbe tekintek. Egyikünk se lesz fiatalabb, de tudom, hogy tehetünk azért, akárhány évet kapunk ajándékba, van felelősségünk abban, hogyan őrizzük meg az egészségünket, például mozgással. Mi például folyamatos, ingyenes online torna lehetőségét kínáljuk hosszú ideje, amelyek jelentős részén munkatársaink is részt vesznek.

Én magam is szeretnék egészségesen élni, ehhez próbálom minden erővel családomat hozzásegíteni és egy, a családok egészségéért és jólétéért küzdő szervezet alapítójaként kiemelt szerepet játszik az életemben ez a feladat. Az egészségfejlesztés.

De mit tehetünk mi a családban, vagy a mikroközösségekben, hogyan lehet elérni azt, hogy szélesebb körhöz is eljussanak az egészséggel kapcsolatos ajánlások, intelmek, felhívások és LEHETŐSÉGEK? Ezek mindegyike szorosan kapcsolódik az egészségfejlesztéshez és nagyon jelentős út az egészség eléréséhez.

Tudjuk, hogy hazánkban meglehetősen alacsony a saját, személyes egészségért való előretekintés. Az emberek jelenős hányada akkor fordul orvoshoz, amikor nagyon fáj. Ha nem fáj, akkor nem gondol az egészséggel, a jövővel. Ez igen markánsan jelen van például a fogászatban. Ahova jellemzően akkor fordulunk, ha fáj a fogunk, ha már nagyon lyukas. Pedig ingyen elérhető fogászati szűrésekre is sor kerülhetne és időben meg lehetne akadályozni a fog szuvasodását és elvesztését.

Más – bárki számára elérhető ingyenes- szűrésekre is van lehetőség, és már egy néhány perces szűrés is fényt deríthet súlyos betegségekre.

A Ficsak valamint társszervezetünk a Mindennapok Női Szemmel Egyesület is nagyon sok energiát áldoz arra, hogy az emberek rálássanak azokra a lehetőségekre, melyek saját egészségük megőrzését szolgálhatják. Foglalkoztunk a daganatos betegségekkel, a szív egészségével, a túlsúlyból fakadó problémákkal, a látás megőrzésével is. De fókuszba került és kerül az EGÉSZSÉG évente ismétlődő alkalmakkor is, például a koraszülöttek kapcsán, az anyatejes táplálás révén, ahogy az autizmussal élő embertársainkról se feledkezünk meg.

Mert hiszünk abban, hogy a tudás, az információk életet menthetnek. Ha már csak egy ember, egy nő is azért végzett melldaganat megelőzés kampányaink során önvizsgálatot, mert eljutott hozzá általunk annak fontossága és mikéntje – akkor már megérte az erőfeszítéseket minden olyan megmozdulásunk, amely az egészség megőrzésével, elérésével kapcsolatos.

Említhetjük azonban az egészséges táplálkozással kapcsolatos felvilágosító progamjainkat és cikkeinket, ahogy a környezet egészségét megcélzó kampányok is végső soron ezt a globális egészségfejlesztést és a nagyon fontos egészség tudat fejlődését szolgálják.

Többek között a Zöld Követ társszervezetünk által végezett széles körben elérhető megmozdulások is ezt a célt szolgálják. Ilyen a zöld követ olvasóközösség fejlesztése , vagy a „Legyél te is zöldkövet!” felhívás, illetve az iskolalátogatások a fenntarthatósági hét kapcsán.

Az Egészség Világnapján kívánom, munkatársaimmal együtt kívánjuk, hogy személyes életében vegye észe mindenki azokat a pontokat, amelyekkel a saját egészségüket tarthatják karban, akár az általunk szervezett lelki egészségestek során. Mozogjon sokat, táplálkozzon úgy mindenki, hogy az örömöt és egészséget hozzon számára. Kívánjuk, hogy hallja meg, vegye észre és legyen ereje részt venni azokon a megmozdulásokon, amelyekkel egészsége megőrizhető, fejleszthető.