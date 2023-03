Címer és követség: Bécs magyar emlékei

Március 15-e alkalmából Bécsnek, ennek a történelmünkhöz ezer szállal kötődő városnak a magyar emlékeit mutatjuk be.

Magyar címer a Grabenen álló Szentháromság-szobron. Saját felvétel

A történelmi Magyarországon kívül talán Bécs városa a legtöbb magyar emlékkel rendelkező település. A földrajzi közelség, az ötszáz éves közös állam, a „szeretve gyűlölt” viszony azt eredményezte, hogy a városban járva különböző korból származó és különböző jellegű, Magyarországhoz kötődő épületet, szobrot, emléktáblát találhatunk – olvasható az Architextúra blogon.

Pestisoszlop, Graben

Az oszlop sarkán álló hatalmas méretű magyar címer. Saját felvétel

Az oszlopot az 1679-es nagy pestisjárvány elmúlására emelték, fogadalomból. Az emlékmű Bécs elegáns és széles főutcáján/keskeny főterén, a Grabenen áll, ami a római Vindobona árka mentén húzódik, innen kapta nevét (Graben = árok). A fogadalomtevő I. Lipót császár és király volt, aki az egész birodalom nevében cselekedett, így az 1693-ra elkészült együttesen az összes Habsburg-állam címere megjelenik. A Stephansdom felőli sarkon kapott helyet a magyar címer, rajta a barokkosra stilizált Szent Koronával, de a társországok (Horvátország, Dalmácia, stb.) címerei is megjelennek. Így állt elő az az érdekes eset, hogy az egyik legnagyobb köztéren elhelyezett magyar címer az osztrák főváros központjában látható. A szoborcsoportot az osztrák barokk talán leghíresebb mestere, Johann Bernhardt Fischer von Erlach tervezte.

Rákóczi-palota, később Erdődy-palota

A palota Erdődyek által átépített homlokzata. Kép forrása

Kissé meglepő, de a fő-kuruc Rákócziak is gyakran időztek Bécsben, mikor épp úgy adódott a politikai helyzet. Ráadásul a birodalom egyik leggazdagabb dinasztiájaként megtehették, hogy a legelegánsabb épületeket birtokolják. A Himmelpfortgasse 13. alatti palotát maga II. Rákóczi Ferenc vásárolta meg, felesége épp itt tartózkodott a szabadságharc kitörésekor, ami értelemszerűen elég nagy kellemetlenségekhez vezetett. A szabadságharc bukása után a belvárosi épület az államra szállt, majd egy másik magyar család, az Erdődyek vásárolták meg. Ők alakították ki az elegáns, érett barokk homlokzatot. 1825-ben a kalandos sorsú palotát a Fürstenberg család vásárolta meg.

Magyarország Bécsi Nagykövetsége (egykori Magyar Kancellária)

A hivatal-palota főhomlokzata. Kép forrása

Hazánk nagykövetsége igazán jó helyen, a Bankgasse 4-6. szám alatt, a kancelláriától és parlamenttől csupán pár lépésre található. Minden bizonnyal ez a legrégibb, folyamatosan magyar állami tulajdonban lévő külföldi épület, de még Magyarországon is kevés olyan épület van, ami 1747 óta folyamatosan kormányzati szervnek ad otthont. A már említett Fischer von Erlach tervei szerint épült Strattmann-palotát ekkor vásárolta meg gróf Nádasdy Lipót az egyesített Magyar és Erdélyi Kancellária számára. Vagyis éppen 101 évig, 1848-ig ebből a házból irányították Magyarország bel- és pénzügyeit. A kiegyezés után az épület továbbra is magyar állami tulajdonban maradt: itt üléseztek a monarchia közös ügyeit (kül-, had- és ehhez tartozó pénzügy) irányító delegációk. A kettős állam elve alapján Budapesten is volt egy úgynevezett delegációs palota az Akadémia utcában, ez osztrák tulajdonban volt. A monarchia felbomlása után a magyar nagykövetség költözött az épületbe, és máig itt működik. Sokak szerint ez a legszebb diplomáciai épület Bécsben, és valóban, az átépítések ellenére is szép arányú, elegáns homlokzat, az első emelet pompás díszteremsora alátámasztja ezt a véleményt.

Trautson-palota, később magyar testőrségi palota, majd Collegium Hungaricum

Sokak szerint ez a legszebb bécsi palota. Kép forrása

A Ring, vagyis a körút szomszédságában álló palota valószínűleg minden idők legnagyobb magyar kótya-vetyéjének áldozata. A Museumgasse 7. szám alatti, gyönyörű épületet szintén Fischer von Erlach tervezte a Trautson hercegek számára 1712-ben. Tőlük vásárolta meg a magyar állam 1760-ban, mikor megalapították a magyar királyi testőrséget. A testőrség 1848-ban megszűnt, helyét a kiegyezés után a Magyar Gárda vette át (ami nyilván csak nevében azonos a kétezres években alakult szervezettel), ami egészen 1918-ig itt állomásozott. De az épület mindvégig magyar tulajdonban maradt, így mikor Klebelsberg Kunó megalapította a Collegium Hungaricumot, vagyis a bécsi magyar intézetet, ennek székhelye is a csodálatos palota lett. Ez így maradt egészen 1961-ig, mikor Bécs városa előírta a már erősen lepusztult épület kényszertatarozását. Ezt az akkori magyar kormány nem volt hajlandó vállalni, így áron alul eladta a felbecsülhetetlen értékű ingatlant. Így az épületbe az osztrák igazságügy-minisztérium költözött.

Mária-Terézia-emlékmű

A két múzeumépület közötti teret uraló szoboregyüttes. Kép forrása

A bécsi körúthoz, a Ringhez több tér is csatlakozik. Ezek közé tartozik a tervezett császárfórum részét képző Mária-Terézia-tér, amire a képző – és természettudományos gyűjteményeket befogadó múzeumok néznek. A Kunst- és Naturhistorisches Museum épületei ikrek, teljesen egyformák, így egy rendkívül reprezentatív tér jött létre. A tér névadójának 161. születésnapján, 1881. május 13-án felavatott emlékműve nem csupán egy Mária-Terézia-szobor, hanem egy egész történelmi tabló. A nagyszabású koncepció szerint mindazt a tudományos, művészeti és katonai eredményt be akarták mutatni, amit a birodalom az uralkodónő negyven éves regnálása alatt elért. A talapzaton mintegy harminc alak kapott helyet, így Mozart, Haydn, a holland van Swieten kancellár, ezen kívül további hadvezérek, államférfiak, tudósok. Az alakok közül négy magyar is található: Grassalkovich Antal, Nádasdy Ferenc hadvezér, Pray György jezsuita történész, és nem utolsó sorban (és természetesen) Hadik András, a berlini „portyázás” vezetője. Hazánkhoz köthető még az erdélyi szász kancellár, Samuel von Bruckenthal is.

Széchenyi István szülőháza és halálának helyszíne

Ha egy külföldi elolvassa Széchenyi István életrajzi alapadatait, azt hihetné, hogy egy tősgyökeres bécsivel van dolga. A legnagyobb magyar a Hofburgtól pár méterre, a szülei által bérelt Brassican-Wilczek-palotában látta meg a napvilágot 1797. szeptember 21-én. A barokk palotát ekkor már évek óta bérelte Széchényi Ferenc, István nővére, Zsófia is itt született. A palota egyébként a jellegzetes belvárosi főúri lakok közé tartozik, a földszinten mindig is boltok működtek, az első emeleten helyezkedtek el a dísztermek, a második élt a család, a harmadikon pedig a személyzet.

Az egykori döblingi szanatórium épülete. Kép forrása

Széchenyi élete szülővárosában ért tragikus véget 1860. április 8-án. Ekkor már évek óta az elegáns hegyvidéki kerületben létesült magán-elmegyógyintézetben élt, aminek elegáns klasszicista épületei alig pár évtizeddel korábban épültek. Az együttes a budai lipótmezőhöz hasonlóan sokáig üresen állt, ma a kerület bíróság használja a nemrég felújított főépületet. Cím: Obersteinergasse 18-24.

Stephansdom, Máriapócsi kegykép

A főhajóban álló kegykép. Kép forrása

Kevéssé ismert, hogy a Stephansdom főhajójában, külön oltáron áll egy háromszáz éves, azóta is rendezetlen nemzetközi politikai-egyházi vita tárgya, a Máriapócsi (nem túl szerencsés hangzású német átírásban Maria Pötsch) kegykép. 1696. december 8-án a pócsi templom oltárán álló fogadalmi kép könnyezni kezdett, később ez többszáz fő, protestánsok és katolikusok előtt is megismétlődött. Ekkor azonban Eleonóra császárné kívánságára a kegyképet Bécsbe vitték, ahol azóta is a székesegyházban látható. Az esetet óriási felháborodás fogadta Magyarországon, viszont a bécsi oltárra helyezés napján, 1697. szeptember 11-én zajlott a döntő és győzedelmes zentai csata, így a Habsburgok hallani sem akartak a kép visszaszolgáltatásáról. A méltánytalan esetet II. Rákóczi Ferenc 100 pontos, a magyar nemzet sérelmeit és sebeit taglaló iratában is említette, a 93. pontban. A szabadságharc bukása után sem rendezték a kérdést, a kegykép azóta is a bécsi oltáron áll. Viszont érdekes, kurucos fricskának is tekinthető, hogy a bécsi kép azóta egyszer sem könnyezett, viszont a Pócsra visszakerült másolatról már többször is feljegyeztek hasonló esetet, legutóbb 1905-ben.

Nagyszentmiklósi kincs

A kincs leghíresebb darabja, a bikafejes ivócsanak. Kép forrása

A kegykép mellett a másik nevezetes „lopott” műtárgyegyüttes a nagyszentmiklósi aranykincs, ami a Mária Terézia-szoborral szemközti Kunsthistorisches Museumban látható. A 23 darabos színarany edénykészlet a Szegedhez közeli, ma a határ román oldalán túl fekvő Nagyszentmikós városa mellől került elő 1799. július 3-án, mikor egy szerb szőlősgazda kerítésépítés miatt árkot ásott. A kincs igen rövid idő múlva, még azév szeptember végén került királyi rendelettel a bécsi kincstárba. Hozzá kell tenni, hogy a kincs ekkor már több orgazda kezén is megfordult, a huszonnegyedik darabot be is olvasztották, több edénynek pedig nyoma veszett, így, noha a bécsi őrizet méltánytalannak tekinthető, de megmentette a leletegyüttest. A kincs kora és eredete máig vitatott, egyesek az avarokhoz, mások a dunai bolgárokhoz, vagy a honfoglaló magyarokhoz kötik.

Mariahilferstrasse

Az utca még villamos és autóforgalommal az 1980-as években. Kép forrása

A bécsi magyar emlékek közül mindenképpen megemlítendő a legendás bevásárolóutca, már csak azért is mert a legtöbb magyarnak ez az egyik legjellegzetesebb bécsi emlék. Az utca, a többi bécsi főutcához hasonlóan arról a kerületről kapta a nevét, amelyiken keresztülvezet (Mariahilf Bécs hatodik kerülete). Ez Bécs egyik legfontosabb útvonala, a Burgot köti össze a schönbrunni nyári rezidenciával, a Westbahnhofot (nyugati pályaudvar) érintve, így ez vált az legfontosabb üzletutcává. A képek tanulsága szerint az 1980-as években, a magyar bevásárlóhullám idején éppen kissé lepusztult állapotban volt, nagy gépjárműforgalommal, csörömpölő régi villamosokkal. Azóta gyakorlatilag sétálóutca lett, a villamos helyett metróvonallal. Mindenesetre az út azóta is fogalom Magyarországon, az adventi vagy tavaszi bécsi utazások elmaradhatatlan megállója.