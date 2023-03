Tetthely: A Balti-tenger

Röviddel Seymour Hersh leleplező írása után a globalista hírszerzési közösség mainstream média egy olyan magyarázattal állt elő az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezeték elleni terrortámadásról, mint amilyet Mátyás király és az okos lány meséjéből ismerünk: adott is megfejtést és nem is. Nézzük előbb az új mesét narratívát.

Egy hatfős ukránpárti csoport, nyílván önszorgalomból és “mikro” adományokból, tavaly koraősszel kibérel egy jachtot, amivel kihajóznak a tengerre, megtalálják a gázvezetéket, 70 méterrel a tengerszint alatt elhelyezik a robbanószert, robbantanak, majd felszívódnak. Arra, hogy miként találták meg a gázvezeték pontos nyomvonalát, honnan szerezték a komoly mennyiségű és minőségű robbanószert, illetve miként robbantották fel a tölteteket, na arra nincsen válasz.

Milyen “praktikus”, hogy a Balti-tengeri kijárattal nem rendelkező Ukrajnához csak két szál vezet: a csapat ukrán pártisága, illetve az, hogy egy Lengyelországban bejegyzett, ukrán tulajdonban lévő cég bérelte a jachtot, adná a motívumot és kötné az elkövetőket Ukrajnához. No nem a kijevi rezsimhez, hanem az “ügyhöz”, így már nem egy szankcionálható állam, hanem kombattánsok, terroristák, “kis zöld emberkék” az elkövetők, akiket vagy megtalálnak élve , vagy inkább nem.

Alulról induló kezdeményezés volt?

Amennyiben oroszok robbantották volna fel a számukra aranytojást tojó tyúkot gázvezetéket, fél éve másról sem olvashatnánk. Maradnak a tények, mint fekete pontok, amelyeket ha valaki összeköt, pontosabb képet kap a szövetségesek közötti, példa nélküli különleges akcióról. Ezeknek a pontoknak az összekötését persze a mikro adományokból guruló dollárokkal finanszírozott háborúpárti média összeesküvés-elméletnek és orosz pártiságnak bélyegzi, hogy ne kelljen érdemben foglalkoznia ezekkel a tényekkel.

Nézzük ezeket a bizonyos fekete pontokat: Az amerikai titkosszolgálat korábban lehallgatta minimum Angela Merkelt, Dániában és máshol pedig rácsatlakoztak a transzatlanti internet kábelekre, így szövetségesek Németország ellen is dolgoztak már. Nagy-Britannia már korábban megkezdte ukrán katonai búvárok kiképzését aknákon és tengeri drónokon. És végül a legárulkodóbb jel: Joe Biden elnök 2022 januárjában egy orosz agresszió esetére nyilvánosan az Északi Áramlat 2 kiiktatásáról beszélt, amihez az USA-nak “megvannak az eszközei”. A Bilderberg-csoport büszke vezetőségi tagja, Radosław Sikorski, spontán módon pont Joe Biden kormányzatának “köszönte meg” a robbantást, majd törölte bejegyzését.

A legérdekesebb hír azonban mégis a tavaly szeptemberi amerikai Balti-tengeri hadgyakorlatról (BALTOPS 22) szólt, amelynek keretében egy aknakereső helikopter a gázvezeték mentén gyakorlatozott. A robbantás után a német média sietett cáfolni, hogy az FFAB123 hívőjelű gép a gázvezeték nyomvonalát kereste volna, kimutatva, hogy a hír orosz portálon jelent meg, tehát eleve “hamis”, illetve szépen bemutatták, hogy a kérdéses hívójelű helikopter a gázvezeték nyomvonalától 30 kilométerre keletre gyakorlatozott.

Érdekes módon a cáfolatok arra az alaphírre nem térnek ki, hogy aznap (2022. szeptember 2-án) “véletlenül” több amerikai helikopter is ugyanazt a hívójelet használta, így ezek közül lehet, hogy volt olyan, amely a gázvezetéktől tényleg keletebbre dolgozott, míg nem kizárt, hogy más gépek viszont pont a nyomvonal közelében jártak. Erről az alaphírről, illetve a hadgyakorlat keretében a térségben megtett aznapi egyéb katonai repülésről már alig hallani.

Az is meglepő, hogy a hat feltételezett elkövetőről nincsen semmi digitális nyom. A Soros-hálózathoz is sorolt “oknyomozók” Alexej Navalnij megmérgezése után a belső-oroszországi Tomszk repülőtér biztonsági kameráit is fel tudták törni, akkor a hatóságok, vagy az oknyomozók most miért nem találnak akár csak egy közlekedési, kikötői vagy térfigyelő kamera felvételt, bankkártya-fizetést, vagy telefon cellainformációt?

Most, hogy immáron van egy “hivatalos” verzió, amit ráadásul a globalista hálózathoz tartozó német média részvételével működő konzorcium hozott nyilvánosságra, minden más hírt és alternatívát összeesküvés-elméletnek lehet nyilvánítani, illetve a bizonyítási kényszert áthelyezni azokhoz, akik ezt a mesét, narratívát meg akarják cáfolni. A német nyilvánosság számára ezzel meglett a magyarázat.

Aiszkhülosz ókori görög bölcs örökérvényű igazsága most is érvényes: A háború első áldozata az igazság. Előző bejegyzésünk alapján azt a szomorú tényt kell megállapítanunk, hogy az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékek felrobbantása, illetve az erre adott “hivatalos” magyarázat nem az ukrajnai háború, hanem a XXI. század most kibontakozó amerikai-kínai kereskedelmi és valuta háborújának első áldozata.

Kiemelt kép: a svéd parti őrség felvételén földgáz bugyog fel az Északi Áramlat 2 csővezetékből a Balti-tengeren, svéd felségvizeken 2022. szeptember 28-án (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Svéd parti őrség)