Különleges esküvői helyszínek a házasság hetén: a budaörsi Szeplőtelen Fogantatás-kápolna

Turkálótól a kebabig: a Nagykörút, Pest lezüllött főutcája

Budapest egykori elegáns sugárútjai és körútjai, minden ötletelés ellenére mára teljesen lezüllöttek. A vásárlási szokások átalakulása, a plázák megjelenése (amik építése több posztot is megérő várostervezési hiba volt), az üzlethelyiségek mérete, a parkolóhelyek hiánya, de az üzletek üzemeltetőinek hozzáállása miatt is szinte teljesen versenyképtelenné váltak – kevés kivétellel. Ezeket az okokat és a lehetséges kiutakat mutatja be <a href="https://architextura.hu/turkalotol_a_kebabig_a_nagykorut_pest_lezullott_foutcaja.html" target="_blank" rel="noopener">Szende András tájépítész az Architextúra blogon.</a>

