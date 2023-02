Egyetlen cserépnyi növény, maga az élet – vonjuk be a gyerekeket a kertművelésbe!

Mintakövetéssel tanulnak a gyerekek – régóta tudjuk, és ez a tézis igaz a munkára nevelés során is.

A gyerekek háztartási feladatokba való bevonása nagyon sokszor fókuszba kerül, mert fontos, hogy képesek legyenek környezetük, személyes terük rendberakására – és az a jó, ha ezen a területen időben magabiztos rutinra tesznek szert, valamint önállósodnak. Vagyis nem kell noszogatni minden egyes munkafázis elvégzésére őket, hanem magukénak érzik a feladatot, belső igénnyé válik számukra a rend – olvasható a Családban marad! blogon.

A háztartási feladatok egyik speciális területe a növénygondozás – a kertészkedés. Függetlenül attól, hogy a család városban vagy vidéken él, szinte biztos, hogy adódnak kertészettel, kerttel, növényekkel kapcsolatos feladatok, amelyekbe éppúgy fontos bevonni a kicsiket, mint ahogy a mosogatásba, portörlésbe, porszívózásba is. Sőt!

A kerti munkák csínjának-bínjának elsajátítása túlmutat a porszívózáson, egyéb háztartási feladatokon, mert egy olyan kézzelfogható, a jövőben is hasznos tudást adunk így a gyerekek kezébe, amiből felnőttként profitálni tudnak. Képesek lesznek a saját, de akár az egész családjuk számára szükséges növényi élelmiszerek előállítására, így kevésbé lesznek kiszolgáltatottak ezen a területen. De ha nem is lehet ez a cél minden család előtt, mert a lakóhely ezt nem teszi lehetővé vagy csak korlátozottan, akkor is fontos a növényekkel kapcsolatos tudnivalók elsajátítása.

Már csak azért is, mert egyetlen cserépnyi növény is maga az ÉLET – amelynél szemléletesebb eszköz aligha van szülőként a kezünkben. Ha gondozzuk fejlődik, ha elhanyagoljuk, elsorvad, elhal.

Akad azonban néhány egyéb szempont is, amiért akkor is érdemes növényekkel bíbelődni és abba aktívan bevonni a kicsiket, ha tényleg csak egy ablakpárkányunk vagy egy csepp erkélyünk van, ahol növényeket nevelhetünk. Amennyiben pedig egy egész kert áll a rendelkezésünkre az maga a paradicsom – nevelési szempontból is.

Tudni fogja mit eszik – nagyon sok gyerek ágál a növényi élelmiszerek ellen és akadnak kevésbé vonzó alapanyagok a konyhában. Ilyen a spenót, a zeller, a cékla, a kelbimbó. Azonban, ha egy gyerek tudja, „mi fán terem” a kelbimbó (nem fán, természetesen), akkor szívesebben kóstolja azt, amit természetes állapotában ismer. Sőt, ő ültette, locsolta, látta fejlődését. MUNKÁJA volt vele.

A kerti munka relaxál – ez bizony így igaz, még akkor is, ha a kéz serényen dolgozik- a friss levegőn végzett testmozgás eltereli a figyelmet egyéb problémákról – a lélek megpihen. Ezt a feloldódást segíti a sikerélmény is. Amikor látja virágba borulni a növényt, megjelenik a termés és beérik. Mindez olyan belső elégedettséget szül, ami semmi mással nem helyettesíthető örömforrás.

A kerti munka erősíti az állóképeséget, erőt ad.

Egy kert- és a kertben végzett munka gyökeret ad, erősíti a hova tartozás érzését valamint stabilitást biztosít.

Új ismeretekre tesz szert- mégpedig közvetlen közelről szerezheti meg azokat az ismereteket. Nem csak a növények fejlődésének megfigyelésével jut új, egyre magasabb szintű, hasznos tudáshoz, de a kert teljes működése „tudományos” helyszín lehet. Milyen kártevők laknak a kertben, azok hogyan élnek, mit esznek, hogyan lehet ellenük békés módszerekkel védekezni, milyen növénytársításokkal lehet megelőzni a kártevők elszaporodását. Milyen módon hat az időjárás a kertre. Mennyit ér az eső? Milyen pusztítást tud végezni a szél, a túl erős napsütés, a jég?

Nem árt a piszok- az a gyerek, aki hajlandó gyerekként bepiszkolni a kezét, hajlandó beletúrni a földbe, gyomlálni, hadakozni ágakkal, tüskékkel, rovarokkal- az felnőtt korában se fog megijedni a munkától. Ráadásul egy olyan értékrend alakul ki benne, ahol a két kézzel végzett, értékteremtő munkának is becsülete lesz.

Milyen növényekkel kapcsolatos munkákat végezhet a gyermek?

Ezt természetesen befolyásolja a rendelkezésünkre álló terület. Ha csak egy ablakpárkány, akkor a magok elültetése, a növények átültetése, locsolás adja magát. Nagyobb terület esetén azonban sokkal nagyobb a mozgástér. Hiszen a talaj megmunkálásától kezdve (ásás, kapálás, gereblyézés), a növények elültetésén keresztül, a gyomláláson át a termés betakarításáig rengeteg feladat adódik.

Valamint igénnyé válik benne a közösségi területeken való munka is – például a virág vagy fa ültetés. A Ficsak számára ez kiemelten fontos minőség. Nem véletlenül szervezünk számos ezzel kapcsolatos megmozdulást. Ezt a célt is szolgálta a „Borítsuk virágba együtt a Föld napja alkalmából Gazdagrétet”, mely akció keretében két tonna virágföldet és háromezer virágpalántát osztottak szét a jelentkező gazdagréti társasházak között. Az esemény a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak), a Gazdagréti Összefogás Egyesület és a Zöld Követ Egyesület közös kezdeményezése volt.

Fontos azonban, hogy életkoruknak, érettségüknek megfelelő munkákat bízzunk rájuk, hiszen a cél az, hogy tiszta szívből megszeressék a kertet, a növényeket. Hogy megtalálják abban a helyüket, hogy természetes világuk része legyen, ahol a munka nem kötelező feladat csupán, hanem igény az élet megtartására.