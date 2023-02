A férfi és a nő erős szövetsége – a házasság világnapja

társadalmiunk egyik alappillérére, a házasságra irányítja a figyelmet. Nem véletlen, hogy ekkor kerül megrendezésre a Házasság Hete is, ami ehhez a dátumhoz kapcsolódik. Ennek megünneplése a múltban, a tradíciókban keresendő. Hiszen a vízkereszttől hamvazó szerdáig tartó farsangi időszak a klasszikus báli szezon mint hagyomány, máig is él. Régen ebben az időszakban a mezőgazdasági munkák nem töltötték ki az emberek mindennapjait és a mulatozást tiltó szokások, rendeletek sem akadályozták őket, így hagyományosan ez volt a házasságkötések legfőbb ideje is – olvasható a Családban marad! blog legújabb bejegyzésében