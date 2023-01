Családfa – Őseink nyomában, miért fontos ismerni a gyökereinket?

Ebben a bizonytalan, kaotikus világunkban szükség van kapaszkodókra. De mik lehetnek ezek a kapaszkodók, melyek segítenek bennünket eligazodni az élet útvesztőjében, felvértezni magunkat az önmagunkba vetett hittel, és fix viszonyítási pontot nyújtanak nekünk bárhol és bármikor?

„Az a gyerek, aki jobban ismeri a családjának történetét, annak magasabb az önbecsülése és annál jobb a rugalmas alkalmazkodó képessége.” /Kádár Annamária pszichológus/

A család. A család meghatároz bennünket, s azt is, honnan érkeztünk. A szülői háttér, neveltetésünk, ahogy vártak, neveltek minket a mi szüleink, s őket az ő szülei….és így tovább. S hogy miért jó és hasznos megismerni felmenőinket? Hogyan ismerhetjük meg őket? Most erre keressük a cseppen sem könnyű választ

Felmenőink történetét kutatva ma már pár tízezer forintért egy genetikai vizsgálatot is csináltathatunk, mely sok mindenre fényt derít..például egy kedves ismerősöm mesélte, így találta meg németországi rokonait. Az apukáját a II. világháborúban 4 évesen veszítette el a családja, így derült ki, hogy ki ő valójában, kikhez tartozik….

A családi anekdoták segítik élettörténetünk megismerését, felkutatását: A szüleim és az ő szülei hogyan és hol találkozotak egymással? Milyen családi hagyományok szerint élték a mindennapjaikat? Melyik felmenőnkre hasonlítunk leginkább? Ki adta a nevünket, és miért éppen erre esett a választása? Milyen genetikai állomány, amit örökbe kaptunk?

Miért jó, ha ismerjük családunk történetét? Mert kiderülhet belőle, hogy folytatjuk-e, amit elődeink elkezdtek, vagy mindent elkövetünk, hogy más irányt vegyen az életünk…

Persze nem könnyű belevágni saját családfánk (ősfánk) feltérképezésébe. Egy családtörténet feltárása, a hajdan élt ősök felderítése hosszadalmas, nagyon sok kutatást igénylő folyamat.

Milyen forrás áll rendelkezésünkre a családfakutatáshoz?

Néhány tipp, hogy merre érdemes elindulni:

Kereshetünk az anyakönyvekben egy-egy emberi életutat a keresztelő–esküvő–halálozás tekintetében (aki polgári, köznemesi, főnemesi felmenőkkel (is) rendelkezik, történelmi okiratok, dokumentumok adatai is javallott nézegetni).

A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület (MACSE) honlapján található hasznos tájékoztatók, adatbázisok szolgáltatásaihoz való hozzáférés csak részben díjmentes.

Budapest Főváros Levéltára (BFL) honlapján érdemes böngészni.

Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) -en látható genealógiai tájékoztató, valamint a BFL adatbázisai hasznos információkat tartogathatnak.

AdatbázisokOnline felületére navigálva a középkortól egészen a 20. század második feléig különféle adatbázisok tárháza megtalálható.

Hungaricana közgyűjteményi portálon értékes forrásanyag és adatbank érhető el ingyenesen.

Arcanum digitális tudománytárában lévő könyvek, folyóiratok és újságok megjelenítése előfizetést igényel ugyan, de időnként meghirdetnek nyílt kutatói napokat – ezeket is érdemes követni.

Családfakutatás céljából létrehozott Facebook-csoportok, ebben személyes kutatási tapasztalatokkal is segíthetnek egymásnak a tagok.

A FamilySearch nevű oldalon (mormon önkéntesek hozták létre) már hazánk vonatkozásában is kutathatunk.

Hihetelen hatása van annak, ha a gyermekek kicsi koruktól „életmeséket” hallgatnak, anya és nagymama családi meséit, és a fotóalbumok böngészése is jópofa program, általa érzelmileg is közelebb kerülnek a család még élő és eltávozott tagjaihoz. A gyerekekkel játékosan mi is készíthetünk egy „ősfát”, melyre az általunk ismert rokonaink is felkerülhetnek.

Meséljünk a gyermekeinknek azokról a családtagjainkról is akiket ők már nem ismerhettek, süssünk egy finom sütit a nagyi vagy a dédi recepje alapján vagy elevenítsük fel nagyapa, déditata szavajárására, vicces történeteit…

A családfa kutatáshoz legjobb módszer, ami a legkézenfekvőbb is, ha még élő, idősebb közeli vagy távoli családtagunkat kérjük meg, meséljen nekünk emlékeiről, mert e nélkül a családunk múltja könnyen a feledés homályába vész…