Miről is szólt Davos?

Mit csinál mindeközben az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen ahelyett, hogy az általuk okozott problémák megoldásán dolgozna? Elrepül a svájci Davosba, hogy találkozzon Klaus Schwabbal, a semmilyen hatalmi legitimációval nem rendelkező marxista milliárdossal, aki évek óta a magántulajdon megszüntetésén munkálkodik.

A világ legnagyobb hatalmasságait évről évre magához rendelő szervezet fő célkitűzése így jellemezhető: „Ne legyen semmid, mert akkor leszel boldog.”

Schwab és a hasonszőrű elborult milliárdosok a gazdaságot akként akarják újraszervezni, hogy az emberek ne rendelkezzenek magántulajdonnal, hanem mindenhez szolgáltatások útján jussanak hozzá. Öröklakás helyett mindenki érje be bérleménnyel, a családi autó helyett mobiltelefonról vigyen el közösségi miniautót, amikor máshogy nem tud eljutni az úti céljához. De a legjobb persze, ha nem megy sehova, hiszen azzal is csak terheli a BOLYGÓT. Hogy biztos lakás és autó nélkül jelentős akadályokba ütközik a kisgyermekes élet megszervezése? A Davosba magánrepülőgéppel érkező milliárdosokat ez nem zavarja, hiszen az ő gyerekeiket sofőr viszi a nemzetközi magániskolába. Az átlagember meg a legjobb, ha nem vállal gyereket, hiszen – szerintük – amúgy is túlnépesedett a BOLYGÓ.

Klaus Schwab köszönti Ursula von der Leyent a davosi csúcson.

Ezt hívják Great Reset-nek vagyis a „Nagy Újrakezdésnek”. Lényegében a magántulajdon – magyar viszonylatban elsősorban a magánlakások és a családi autók – elvételét. Hogy utána mindenki boldogan élhessen. Talán nem véletlen, hogy az ötletgazda, a davosi Világgazdasági Fórum alapítója, Klaus Schwab íróasztala mögött Lenin-mellszobor ékeskedik. Természetesen ezek az elborult milliárdosok nem teljesen ostobák. Tanultak a bolsevizmus bukásából. Nem karhatalommal és terrorral vennék el a lakásunkat és az autónkat. Legalábbis egyelőre. Hanem adóemeléssel, árdrágítással, a magáncélú lakásépítést és autókereskedelmet ellehetetlenítő szabályokkal. Hogy utána cinikusan azt mondhassák: a piac döntött így. Az eszme egyik képviselője a koronavírus-járvány kitörésekor találóan meg is fogalmazta, hogy egy válságot sem szabad kihagyni a Nagy Újrakezdés megvalósítása érdekében.

Brüsszel legfőbb bürokratája, Ursula von der Leyen tehát az újabb – az általuk bevezetett szankciók okozta – válság kellős közepén azt látta fontosnak, hogy közös előadást tartson Davosban azzal a Klaus Schwabbal, aki egy válságot sem hagyna ki annak érdekében, hogy „megszabadítsa” az embereket a szerinte boldogtalanságot okozó magántulajdontól. Az, hogy az előadásukon mi hangzott el, megtudható.

De azt vajon mikor, milyen formában tudjuk meg, hogy mi hangzott el közöttük utána?

Vajon kiállt Brüsszel első számú vezetője az európai országok politikai és gazdasági szuverenitásáért? Kikérte-e határozottan magának azokat a világjobbító ötleteket, amelyek megfosztanák az európaiakat – így minket magyarokat is – a magántulajdonunktól? Az előzményeket ismerve azt mondhatjuk: aligha. Sokkal valószínűbb, hogy Ursula von der Leyen utasításokért ment Davosba. Amelyek tartalmát csak abból ismerhetjük meg hamarosan, hogy Brüsszel újabb szankciókat, újabb adóemeléseket és a tagállami jogkörök további csorbítását fogja szorgalmazni.

A probléma tehát nem az, hogy elborult milliárdosok elborult ötleteket dédelgetnek. Hanem az, hogy a világ legnagyobb hatalmainak vezetői évről évre elzarándokolnak hozzájuk Davosba. Meg rajtuk kívül az egyre jelentéktelenebbé váló Európai Unió vezetője. Azé az Unióé, amely két évtizede még azzal áltatta a polgárait, hogy együtt világhatalmi tényezővé válnak, mára pedig attól is megfosztotta őket, hogy be tudják fűteni a lakásukat. Ursula Von der Leyen nem azért ment el Davosba, hogy megvédje az európai embereket – így minket magyarokat – az elborult milliárdosok ötletelésétől. Hanem azért, hogy átvegye az újabb utasításaikat. Akik egyetlen válságot sem hagynának ki az őrült világrendjük megvalósításához.

A közelmúlt ismeretében okkal feltételezhetjük, hogy Brüsszel és Davos találkozója komoly fenyegetést jelent a magyar családok lakásaira, autóira, megtakarításaira. Az eddigi válságokban ugyanis Brüsszel mindig a davosi milliárdosok ukázai szerint járt el. A migrációs válság kitörésekor a bevándorlást segítette, a külső határok védelmét pedig akadályozta. A koronavírus-járvány kitörésekor mintha szándékosan nyújtotta volna el a válságot: közös vakcinabeszerzésbe terrorizálta a tagállamokat, ám a vakcinák későn érkeztek. A tagállamok emiatt rosszul jártak, bár valaki más nyilván jól. Legalábbis ezt gondolhatjuk abból, hogy utólag kiderült, a vakcinarendelést személyesen von der Leyen asszony intézte, SMS-ekben, melyeket aztán gondosan kitörölt. Brüsszel szintén az elborult milliárdosok utasításait követve adósította el Európát, állítólag a járvány utáni újjáépítés érdekében. Ám a papíron a tagállamok megsegítésére felvett kölcsönök kiosztása a tagállamok nagy részében elmaradt. Magyarország és Lengyelország esetében „legalább” hazudtak valamit arról, hogy miért nem fizetnek, más tagállamok esetében még magyarázat sincs.

Brüsszel és Davos eszmét cserélt a világ jövőjéről. Jó lesz, ha vigyázunk a javainkra.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal a Világgazdasági Fórum találkozóján Davosban (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Laurent Gillieron)