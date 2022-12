Varázslatos adventi készülődés – süti kalendárium

A karácsonyi készülődés mindig varázslattal teli, főleg akkor, ha kisgyermek is van a háznál. Amikor együtt hangolódtok az ünnepekre a gyerekeknek felejthetetlen élmény, és a felnőtt életüket meghatározó esemény sorozat. Ahogy egyre hamarabb sötétedik, úgy szorul be az ember a csemetékkel a házba, lassan beköszönt a tél is, de aggodalomra semmi ok, mert itt van az adventi készülődés ideje. A gyerkőcök élvezik a legjobban ezt a varázslatos időszakot. Együtt lehet alkotni, sütögetni, beszélgetni. A lakást karácsonyi illatok lengik be. Szeretnék veletek néhány tippet megosztani, hogy nálatok is varázslatosabb legyen az adventi időszak egészen karácsonyig. Horváth-Boros Klára gasztroblogger írása.

Ez az az időszak az életemben minden évben, amire nagyon készülök. Mindig próbálom egyedivé tenni és kicsit mássá, mint az előző évek. Az adventi naptárba nálunk nem csak csoki kerül és játék, hanem közös élmény is. Válasszatok ki néhány nyugalmasabb napot, amikor meg tudjátok valósítani. Egy zsúfoltabb hétköznapra elrejthettek a kalendáriumban egy közös illatos adventi dísz készítést narancsból. Ehhez nem kell más, csak szegfűszeg és narancsok. A gyerekek kedvük szerint dekorálhatják a szegfűszeggel a narancsot, amitől azonnal varázslatos illat lengi be a házat. De egyik napra betervezhettek egy közös forrócsokizást. Nagyon gyorsan elkészül és átmelegíti a testet, lelket is. Hétvégére elmaradhatatlan a mézeskalács sütés, ha bevállalósak vagytok, akkor házikó vagy akár templom is készülhet belőle. Ezen kívül készíthettek diós hókiflit vagy karácsonyi mintás sütipecséttel kekszeket, vagy ha pecsétetek nincs, akkor egy linzerkarika is megfelel a célnak. De akár ajándékot is gyárthattok a nagymamának fürdőbomba formájában, vagy akár egy finom csokilikőrt is főzhettek neki közösen.

Az adventi időszak alatt hétvégente próbáljátok meg az ebédeket kicsit hangulatosabbá tenni. Én pl. a hagymakrémlevest ilyenkor cipóban tálalom, a pizzagolyó gömbjeit karácsonyfa alakban helyezem a tepsire, így sokkal hangulatosabbá válik, de süthettek hóember alakú pizzát is.

Javaslom, hogy nézzetek szét a környéketeken és használjátok ki a lehetőségeket. Menjetek este sétálni a karácsonyi vásárba, vegyetek részt a helyi adventi ablakok vagy a közös adventi gyertyagyújtások megtekintésében. Minden ilyen erősíti bennünk és gyermekeinkben az ünnepi hangulatot és azt, hogy varázslatot vigyünk ebbe az időszakba.

Semmiképpen ne felejtsetek 5-én délután a Mikulásnak sütit sütni. Javaslom, hogy csokidarabos keksz legyen a választásotok egy jó pohár tejjel.

Minden évben felvetődik a kérdés, hogy kinél mi a hagyományos karácsonyi menü? Mi az ami elmaradhatatlan a családi asztalról és valódi bensőséges hangulatot ébreszt bennünk? A legnépszerűbb válasz a bejgli szokott lenni. Azt láttam évről évre, hogy a háziasszonyok mérgelődnek miatta, hogy kireped. Emiatt dolgoztam ki a biztosan repedés mentes mini falatnyi bejgli receptet. Azóta is nagy sikernek örvend ez a recept, és háziasszonyok hada süti a karácsonyi asztalra. Ami még hagyományosan szenteste az asztalra kerül az nem más, mint a halászlé, mellé pedig az igazán hagyomány kedvelők mákos gubát kínálnak. Utóbbi nálunk nem volt soha a karácsonyi asztal része, de úgy döntöttem, kicsit különlegessé téve a receptet, néhány éve mákos guba tortát szoktam készíteni eme alkalomra.

Ami nálam elmaradhatatlan nagy kedvenc az anyukám zserbója. Nem tudom nélküle elképzelni a karácsonyt. De ha nem szeretnétek ekkora sütésbe kezdeni, akkor próbáljátok ki a kürtőskalács kiflit garantálom, hogy mindenki oda lesz érte, és a fahéj illata belengi a lakást.

Sok mindent a tízórais dobozba is el tudtok rejteni. Biztos vagyok benne, hogy egy mézeskalács a táskában könnyebben átvészelhetővé teszi egy kisiskolásnak a szünet előtti utolsó napokat.

Egy szó, mint száz: legyetek együtt, és élvezzétek az együtt töltött időt! Kicsit vegyetek vissza a mindennapi teendőkből, és szánjatok időt az advent varázslatának megteremtésére!

Kiemelt képek: Stauth Edit