Szádvár – díjazott vár, díjazott vármentő közösség

Az Architextúra vlog legújabb epizódjában a szádvári várat és megmentőit mutatják be.

Magyarország egyik legnagyobb alapterületű vára az Aggteleki-karszt egyik csúcsán található Szádvár. Az egykori erődítmény 2006 óta példamutató értékmentő munkák színhelye: a Szádvárért Baráti kör évente többször megrendezi a vármentő napokat, ahol önkéntesek bozótot vágnak, falakat stabilizálnak. A munkákat a hivatalos szervek is támogatják, az elmúlt években nagyszabású felújítási munkák zajlottak, a rom-jelleg megtartásával. A videóban a várbarátok munkáját és az elkészült felújítást mutatjuk be, és természetesen a csodálatos kilátás is feltárul majd. A videó elkészítéséhez köszönjük a NÖF – Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. és a Szádvárért Baráti Kör segítségét!

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Fotó: hirado.hu/Bobovszky Dániel

