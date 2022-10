„Az állásomba került, hogy fehér vagyok!”

Szomorú és letaglózó levélféle jelent meg a napokban a The Wall Street Journalban – írja Járai Judit az Új Világ blogon . Nem is levélféle, inkább tényeket leíró, szinte száraz beszámoló volt ez, amelyet a lap a publicisztikai oldalán jelentetett meg. S ez nem lehet véletlen; Laura Morgan ugyanis annak a történetét írta meg, hogy miért dobták ki őt az ápolónői állásából.

„Az idén kirúgtak, mert nem voltam hajlandó részt venni a ’rejtett előítélet’ nevű tanfolyamon. Miután 39 éven keresztül valamennyi páciensemet egyforma gondossággal láttam el, függetlenül a faji hovatartozásuktól, elleneztem ezt a kötelező kurzust, amely azon az elven alapszik, hogy rasszista vagyok, pusztán azért, mert fehér vagyok” – írta az ápolónő.

Morgan nővér Texas állam legnagyobb egészségügyi hálózatának egyik legjobb kórházában dolgozott, Dallasban.

S nem hajlandó szégyellni magát azért, mert a bőrének színe fehér.

A Baylor Scott & White Health nevű egészségügyi hálózat ugyanis kiadta a klinika dolgozóinak az évente szokásos és egyben kötelező továbbképzési programokat, s ezek között szerepelt a „hogyan legyünk úrrá a tudatalatti előítéletességen” című kurzus is. Laura Morgan azonnal felvette a kapcsolatot a főnővérrel és a HR-igazgatóval. Felmentést kért a tanfolyam alól, tekintettel eddigi, több évtizedes – és perektől, sőt, panaszoktól vagy enyhébb kifogásoktól is teljesen mentes – munkájára. A főnővér a helyettesét küldte a megbeszélésre, a személyzetis pedig meg sem jelent. A főnővéri iroda képviselőjével kétszer találkozott, és kiderült, hogy nem kapja meg a kért felmentést.

Az ápolónőnek távoznia kellett a kórházból

A „rejtett előítéletesség” elvét erőltetők szerint a fehér bőrűek hátrányosan, rosszabbul kezelik azokat, akik nem fehérek. Az egészségügyben is.

Ez annak a rémes woke-felfogásnak a része, miszerint a társadalom (ez esetben az amerikai) rendszerszerű rasszizmustól szenved. Ezt a butaságot még a jelenlegi amerikai elnök, Joe Biden is elmondta párszor. Az a Joe Biden, aki fiatal politikusként azokkal tartott, akik a fekete és a fehér diákok részleges elkülönítésének, külön buszon szállításának volt a híve, és egyetértett George Wallace volt alabamai kormányzó rasszista nézeteinek némelyikével. Ezt egyébként a 2020-as elnökválasztási kampány egyik vitájában Kamala Harris, jelenlegi alelnök fel is emlegette Bidennek.

Annak ellenére, hogy az egész csupán feltételezés, a „rejtett előítéletesség” a hirdetői szerint megrögzött rasszizmust jelent és gyökerestől ki kell irtani. S ezzel egyidejűleg a nem fehéreket előnyös megkülönböztetésben kell részesíteni. Magyarán: legyünk rasszisták a fehérek kárára, ráadásul úgy, hogy ezt egyfajta, nem létező rasszizmussal igazoljuk… Szép.

Mivel jövedelem nélkül maradt Morgan nővér még a kirúgása napján eladta az autóját. Aztán megpróbált állást keresni az egészségügyben, de senki nem alkalmazta. Azt feltételezi, hogy érdeklődtek utána a dallasi kórházban, ahol nyilván elmondták, hogy miért váltak meg tőle. Most azon is aggódik, hogy más egészségügyi dolgozókat szintén döntésre kényszerítenek: vagy megtartják az állásukat, vagy alaptalanul, hamisan elismerik magukról, hogy rasszisták.

Az Egyesült Államok egyre több tagállamában követelik meg, hogy az orvosi vagy ápolónői, vagy egészségügyi szakalkalmazotti működési engedélyeket a „rejtett előítéletességi” tanfolyam elvégzéséhez kössék. Így van ez például Kentuckyban, Michiganben, Massachusettsben vagy Marylandben is, ahol a világhírű baltimore-i Johns Hopkins klinikán is kötelező ez a tanfolyam.

Van, ahol személyes részvételhez kötik a kurzust, s van, ahol online-tanfolyamon, teszteket kitöltve kell részt venni, mint például a Johns Hopkinson.

A működési engedélyek minden egyes megújításakor szintén kötelező a tanfolyam elvégzése. Ez pedig azt sugalmazza, hogy a rasszizmus (amely feltételezett!) lényegében állandó és gyógyíthatatlan, és azt is, hogy a korábbi tanfolyamok elvégzése tulajdonképpen felesleges.

Morgan nővér azzal érvel, hogy a „rejtett előítéletesség” elvének erőltetése és az elvárt önostorozás a legtöbb bajt a pácienseknek okozza majd. Hiszen a fekete bőrűek vagy az ázsiaiak miért is mennének olyan orvoshoz, aki ugyan kiváló diagnoszta vagy elsőrangú sebész hírében áll, de mivel fehér bőrű, ezért a felettesei azt feltételezik róla, hogy rasszista, és nem kezeli megfelelően a pácienseit?

Amerika most kezd megint rasszistává válni?

Bár, ha meggondoljuk, nem is lenne ez olyan nagyon meglepő; hiszen az Egyesült Államoknak olyan alelnöke van, Kamala Harris, aki a Floridát is sújtó Ian hurrikán után azt nyilatkozta, hogy az áldozatoknak nyújtandó szövetségi segítségből mindenkinek egyenlően kell juttatni, s ez szerinte – mint ki is fejtette – azt jelenti, hogy a nem fehér közösségeknek többet kell kapniuk.

A kiemelt kép illusztráció.