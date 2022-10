Október 11. – az elhízás világnapja – Az elhízás okozta egészségügyi problémákat nem lehet a szőnyeg alá seperni

Napjainkra az elhízottak száma kritikus méreteket öltött. Világszerte mintegy 800 millió ember küzd ezzel a problémával, és ebből a hatalmas számból körülbelül 150 millió gyermek és serdülő érintett.

Az elhízás azért is nagyon veszélyes, mert nincs rá végleges „gyógymód”, újra ás újra „kiújulhat”. Ezért a megfelelő információk átadása, az elhízással, a megelőzéssel kapcsolatos edukáció, az elhízás elleni kampányok és programok szervezése rendkívüli fontossággal bír – olvasható a Családban marad legfrissebb blogbejegyzésében.

Ijesztő szembenézni azzal, hogy ha ebben az ütemben emelkedik az elhízottak száma, az a növekedési ütem alapján – 2025-re akár a 2,7 milliárd felnőttet, és közel 270 millió gyermeket és serdülőt érinthet –, ami hihetetlen, nagyon aggasztó előrejelzés.

Ezért annyira fontos a gyermekkori elhízás visszaszorítása, mert sejthető, az a gyermek, aki gyermekként kénytelen súlytöbblettel élni, az felnőtt korában is érintett lesz ebben a problémában. A gyermekkori túlsúly és elhízás több gyermek- és felnőttkori betegség (például a 2. típusú cukorbetegség, valamint a szív- és keringési betegségek) hátterét szolgálja, pedig tudatos, egészséges életmóddal, megfelelő táplálkozási szabályok betartásával, sporttal megelőzhető lenne.

Egy néhány évvel ezelőtti adat szerint „a súlyos elhízás előfordulása Magyarországon gyermekkorban átlagosan kb. 2,1 százalék. Ha ezt az arányt visszavetítjük a legutolsó népszámlálás eredményeire, akkor a legóvatosabb becslés szerint is hazánkban ma körülbelül 20 000 súlyosan elhízott gyermek él.”

Ennyi gyermek él rendkívül magas egészségügyi kockázattal, lehet, hogy ennyi gyermeknek kell tartania a cukorbetegségtől, a magas vérnyomástól, a váz- és ízületi rendszer megbetegedéseivel is.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az elhízással járó társadalmi méreteket öltő stigmatizációval, amely már gyermekkorban mély sebeket okozhat az elhízással küzdőknek. Így a testet érintő betegségek mellett nagyon magas a kockázata a lelki problémák kialakulásának is. Önbecsülési, önértékelési gondok, testképzavar, depresszió is szerepelhet ebben a repertoárban, amelyek együttesen ördögi körbe taszíthatják az elhízott betegeket, ahonnan professzionális segítség nélkül nagyon nehéz kikeveredni.

Az elmúlt pár évben azonban jelentős számú, a gyermekkori elhízás megelőzésére, kezelésére és visszaszorítására irányuló intézkedést vezettek be hazánkban is. Ilyen a mindennapos testnevelés, a közétkeztetési rendelet vagy a népegészségügyi termékadó bevezetése, bevezetése is. Az iskolai büfék és áruautomaták jogszabályozási környezetének megreformálása szintén ezt a célt szolgálja. Ide tartozik az iskola-egészségügyi szűrések rendszerének megerősítése is, valamint számos civil kezdeményezés és program kapcsolódik ehhez az országos szintű törekvéshez, hiszen tudjuk, ha mérhető eredményeket szeretnénk elérni, akkor csakis tervezetten és összehangoltan kell beavatkozni a folyamatokba. Nem lehet a családok, a környezet és az ellátórendszert külön kezelni – komplex beavatkozásra van szükség.

Az egyik legfontosabb feladat azonban azt elérni, hogy minél több ember foglalkozzon ezzel a problémával, minél többen ismerjék fel az egészségtudatos élet erejét. Minél többen akarjanak változtatni életmódjukon az egészségesebb testsúly elérése érdekében.

Ötgyermekes édesanyaként, valamint a FICSAK alapítójaként szívügyem a szélsőséges méreteket öltő elhízás megelőzése. De szívügyem azért is, mert kamaszkorom óta központi kérdés az elhízással való személyes hadakozás, az egészséges testsúly elérése, megőrzése.

Nagyon ritkán beszélek erről, de mivel felelősséget érzek ebben témában, fontos az őszinteség: fiatalabb koromban megküzdöttem önmagammal, voltak komolyabb ékezési problémáim nekem is. Tudom, hogy az étkezési zavarok nagyon sok fiatalt (különösen sok fiatal lányt) érintenek, akik talán mernek segítséget kérni akkor, ha látják, hallják, tapasztalják, hogy ezzel milyen sok ember küzd a környezetükben. Ha nem hallgatjuk el, ha nyíltan beszélünk erről a küzdelemről, akkor talán eljutnak a felismerésig, megnyílnak ők is és esélyt kapnak a gyógyulásra.

Az igazság az, hogy volt olyan időszakom, hogy semmit nem ettem és csontsovánnyá fogytam, volt olyan is, hogy az evésbe menekültem és híztam – de mindig kerestem a megoldást, a kiutat, mert tudatában voltam annak, hogy ezzel foglalkozni kell. Aztán a gyermekeim születésénél megtaláltam az abszolút egyensúlyt. Kialakítottam egy számomra megfelelő étrendet – napi 4-szer eszem fix időpontokban, az étkezések között nem nassolok és persze majdnem minden nap sportolok. Tudatában vagyok annak, mit ehetek, mit nem, és teljesen kiiktattam minden olyan ételt-italt, amiről tudom, hogy nem jó nekem. Ennek ellenére imádok jókat enni, és eszem is, ám törekszem arra, hogy amit elfogyasztok, az egészséges alapanyagokból készüljön, kerülöm a cukrot, fehér lisztet, a rizst, a krumplit. Nem eszek csokoládét sem. És tényleg nem eszek semmit a négy étkezésen felül.

Az elhízásra való hajlam nálam genetikus, a családtagjaim jelentős része elhízott, és ennek megváltoztatásával kapcsolatban is érzek felelősséget. Milliószor jelzem feléjük, hogy ez nincs rendben, és azt gondolom, az elhízással kapcsolatos megelőzés, annak visszaszorítása közös felelőssége a családtagoknak. Hiszen szeretteink egészsége nagyon fontos kérdés kell, hogy legyen minden családban.

Számomra az elhízás nem esztétikai, hanem kifejezetten egészségügyi kérdés. Egy túlsúlyos ember éppolyan vonzó lehet, mint bárki más, ez nem képezhet vitaalapot. Ám nagyon nehéz ebben a témakörben minden kommunikáció, hiszen borzasztóan erős előítéletekbe, rosszindulatba ütközhetünk az egyik oldalon és erős hárításba a másikon. Az elhízás okozta egészségügyi problémákat azonban nem lehet a szőnyeg alá seperni, se puszta esztétikai kérdéssé finomítani, és fedezékbe bújni. Mert az nem segít. Ami segít, az a szembenézés, az életmódváltás, a megfelelő étrend kialakítása, valamint a rendszeres, elegendő mennyiségű mozgás beiktatása a mindennapokba.

Ennek a tudatosságnak átadása az egyik legfontosabb célkitűzésem, és az se titok, hogy a családok, a gyerekek egészségtudatosságának a kialakításában látom a megoldást. Valamint abban szeretnék segítséget nyújtani, hogy a családok, intézmények képesek legyen ezen a területen egy irányba tartva, összehangoltan dolgozni. Éppen ezért indítottuk el az iskolabüfé-programot,illetve számtalan sportrendezvényünk e cél mentén (is) született.Többek között a családi futóversenyek is.

Otthon is igyekszem egészséges ételeket főzni, de ha időhiány miatt rendelek a családnak, akkor is arra törekszem, hogy a háztartásomon kívülről érkező, más konyháról származó étel is abszolút megfelelő és egészséges legyen.

Természetesen az én gyerekeim is szeretik az édességet, és mivel nem töltjük az egész napot együtt – ráadásul elég nagyok és rafináltak is – meg tudják szerezni azt maguknak. Ugyanakkor nem vagyok drasztikusan szigorú ezen a területen, sokkal inkább törekszem arra, hogy képesek legyenek egészséges határok kialakítására. Folyamatos a kommunikáció feléjük azzal kapcsolatban, hogy miért nem jó a túl sok édesség, hogy nem tesz jót nekik, ha egészségtelen ennivalót fogyasztanak – és úgy érzem, nem is állok rosszul ebben a harcban. Van olyan gyerekem, aki már érti ezt, van amelyiknek még fejleszteni kell a tudatosságát, de mivel gyerekeim versenysportolók, kiemelt fontosságú számukra a megfelelő étrend kialakítása, betartása – nem csak én kommunikálok a megfelelő táplálkozásról feléjük, hanem az edzéseiket irányító szakemberek is.

Sportprogramjainkról bővebb információt találhattok itt.

A legközelebbi családi futóverseny 2022. október 16. vasárnap 11:00- kor kezdődik. A verseny ingyenes. A helyszín Őrmezőn, a KRESZ park mellett található.